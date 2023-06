BLID: Shahram Ariafar (t.v) sammen med en annen deltaker.

Nordmann med bronse i VM i skjegg og bart: − Det er en fantastisk følelse

Trebarnsfaren fra Siggerud nådde lørdag pallen i den mest populære kategorien i VM i skjegg og bart i Tyskland. Få full selfie-rapport her!

I et følelsesladet videoklipp sendt til VG lørdag kveld, sier Shahram Ariafar (48):

– Det er bare fantastisk å ha denne følelsen og komme på tredjeplass i verden – det betyr at du har verdens tredje beste skjegg! Det tar lang tid og sitter dypt inne å forstå det, sier han før han gir et slengkyss til mobilkameraet.

Det hårete eventyret startet med en samtale mellom to menn på Holmlia senter, for noen år tilbake.

Sharam skulle klippe seg, og snakket med en kompis av ham som er frisør.

Frisøren så på Shahrams skjegg og sa at han virkelig hadde potensial til å nå langt i konkurransesammenheng.

Kompisen skulle få rett:

Lørdag deltok Shahram i VM i Burghausen i Tyskland, der han konkurrerte med 700 deltagere som hadde kommet fra hele verden.

Dette er den andre gangen han deltar i en internasjonal konkurranse med sin fyldige manke.

I fjor kom trebarnsfaren på annenplass i EM i Nederland. I år siktet han enda høyere.

Han deltok i den mest populære skjeggkategorien, nemlig kategorien «Naturlig fullskjegg under 30 cm».

Her er noen av kravene:

Jo mer naturlig, jo bedre.

Kun litt olje er tillatt.

Ingen styling er lov.

Fullskjegget må ikke være vridd i endene.

Barten må være integrert inn i fullskjegget.

Se alle kategoriene her.

På scenen undersøkte en jury på ni dommere Shahrams skjegg nøye, før han fikk poengrekken 7,5 – 10 – 9,5 – 9 – 8 - 8 – 8 – 8 – 8.

Det endte med en gjev tredjeplass.

ANNEN KATEGORI: Shahram med en deltager som konkurrerer i en annen kategori.

– Det føles fantastisk, det betyr at jeg har et flott og fyldig skjegg. Det er så gøy, sier Shahram til VG over telefonen.

Til daglig jobber Shahram i hjelpemiddelbransjen og er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Nordre Follo. Han har tidligere vært førstelektor på Krigsskolen i Forsvaret.

Samtidig tar han seg tid til å stelle skjegget. Han hevder han kan bruke opptil to timer daglig på stellet.

Han deltar også i skjeggklubber, og omtaler skjeggmiljøet som «et brorskap som støtter opp om hverandre.»

Selv om han nå har en tredjeplass i VM, gir ikke Shahram seg nå.

– Satser du videre?

– Ja, absolutt. Jeg gir meg ikke før jeg har verdens beste skjegg. Ferdig snakket.

Han legger til:

– Neste VM er i Pittsburgh i 2025. Jeg skal delta på French Open i september.

– Finnes det French Open i skjegg?

– Ja. Skjegg er blitt mer populært enn mange andre sporter i verden.

Her kan du se Sharam med noen av de andre deltagerne han har møtt i Tyskland:

