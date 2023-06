VANT I RETTEN: Celine Song Mee Nilsen (27) er tilkjent erstatning i retten etter hun ble utsatt for hatefulle ytringer.

Kvinne dømt for hatefulle ytringer

En kvinne er dømt til fengsel etter hun kalte Celine Song Mee Nilsen (27) og en ansatt ved en østasiatisk restaurant for «jævla kineser».

Hendelsen fant sted i juli 2022 på restauranten Nodee Sky på Barcode i Oslo, kvinnen brukte rasistisk språk og endte opp i en konfrontasjon med Nilsen.

Nilsen har fått fullt medhold i sitt krav om oppreisning på 30 000 kroner og erstatning for tapt inntekt på 250 000 kroner.

Bistandsadvokat Jon Wessel-Aas mener dommen sender et viktig signal til samfunnet om å stå opp mot rasisme og at rettsvesenet skal beskytte de som gjør det. Vis mer

Kvinnen sa «jævla kineser» til to personer ved et restaurantbesøk. Nå er hun dømt for fem lovbrudd for hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og kroppskrenkelse.

Oslo tingrett dømte onsdag den tiltalte til 21 dager ubetinget ubetingetOm du dømmes til ubetinget fengsel må du sone straffen i fengsel. fengsel. Dommen var enstemmig på alle tiltalepostene, får VG opplyst.

– Jeg trodde ikke jeg hadde flere tårer. Det er ustoppelig med tårer. Jeg er så glad. Jeg er sjokkert og glad, sier Nilsen til VG.

I fjor ble kvinnen i 40-årene tiltalt for hatytringer mot Nilsen og en ansatt ved restauranten Nodee Sky på Barcode.

Nilsen, som er adoptert fra Sør-Korea, sto frem i VG om hendelsen.

Det var i juli 2022 at hun og flere ble vitner til at kvinnen ropte blant annet «jævla kineser», «din kineser med skeive øyne» og «kinesere burde bli kastet ut av landet».

Deler av hendelsen ble fanget på video.

Nilsen konfronterte kvinnen med ytringene, og endte opp på bakken under konfrontasjonen. Politiet mener hun ble dratt i håret.

Retten mener det er bevist utover enhver tvil at tiltalte dro Nilsen ned i bakken, og dermed begikk også en kroppskrenkelse.

Tidligere denne måneden avviste kvinnen i retten at hun er rasist eller har rasistiske motiver.

VG har forsøkt å komme i kontakt med kvinnens forsvarer Kim Ellertsen. Han har til nå ikke gitt kommentar til dommen.

STO OPP: Både Celine Song Mee Nilsen og kompisen Peter Håndlykken forteller at ingen andre gjester eller vitner grep inn.

Videre har tingretten enstemmig gitt Nilsen fullt medhold i hennes krav om oppreisning på 30.000 kroner, samt erstatning for tapt inntekt på 250.000 kroner.

Jubler for dommen

Til VG sier Nilsen at hun aldri trodde denne dagen skulle komme.

– Jeg er veldig takknemlig. Dommen er så bra. Det er rørende å lese. Det er skrevet så godt. Den snakker for seg selv, sier Nilsen.

Nilsen applauderer også dommerne for deres sympati og forståelse for flerkulturelle nordmenns strev i møte med hatefulle ytringer.

– Norge skal være trygt for alle. Vi må alle kjempe for et samfunn der alle behandles med respekt, uansett etnisitet. Vi lever i 2023. Dette er på tide nå. Jeg vil takke politiet, påtalemyndigheten og retten for at de trodde på meg, sier Nilsen til slutt.

Hennes bistandsadvokat Jon Wessel-Aas mener at det Nilsen gjorde på Nodee i fjor sommer var modig.

– Hun var vitne til aggressiv rasisme overfor ansatte på restauranten. Istedenfor å gjøre som de fleste dessverre gjør i slike situasjoner, sto Celine opp for de ansatte og konfronterte kvinnen verbalt.

Han mener denne dommen sender et viktig signal til samfunnet.

– Med denne dommen sier retten at man skal kunne stå opp mot rasisme når man er vite til det. Rettsvesenet skal beskytte deg mot å selv bli utsatt for rasisme og vold når du tar ditt samfunnsansvar på vegne av andre, slik Celine gjorde. Det er bra, skriver Wessel-Aas til VG på e-post.

Misfornøyd med service

I retten sa den nå dømte kvinnen at hun ikke kjenner seg igjen i anklagene som har kommet. Hun var ikke fysisk til stede, og deltok i rettssaken via video.

Tiltalte startet forklaringen med at hun og hennes partner hadde reservert bord ved den asiatiske restauranten. Ved ankomst ble de tildelt et hjørnebord ved korridoren. Hun forteller at de var misfornøyde med plasseringen, og at de ønsket et vindusbord med utsikt.

Da restauranten ikke kunne tilby dette, førte det til stor misnøye hos paret. Det utviklet seg så til en høylytt diskusjon mellom paret og de ansatte ved Nodee Sky.

Vitner på begge sider av konflikten fortalte i retten at det var da den tiltalte ropte «jævla kineser» til den ansatte som er fornærmet i saken.

Den ansatte avsluttet da diskusjonen ved å forvise paret fra stedet.

ÅSTED: Det var utenfor Åpent Bakeri det gikk fra verbalt angrep til fysisk angrep. Omtrent 50 meter fra Nodee Sky.

Mener hun ble kalt «svarting»

I retten fortalte den nå dømte kvinnen at hun opplevde at noen ropte «jævla svarting» og «golddigger» mot henne.

Nilsen mente gjentatte ganger under rettssaken at dette var usant. I dommen står det skrevet: «Denne forklaringen fra tiltalte fremstår tilpasset.»

Kvinnen fortalte også at hun umulig kan ha kommet med hatefulle ytringer mot asiater, da hun selv elsker asiatisk mat og har vært i Asia.

– Jeg går til terapeut på en kinesisk klinikk, og det er bare kinesere som jobber der. Jeg har fått kinesisk massasje der i snart ti år av en dame fra Shanghai, som jeg respekterer og setter pris på, sa hun i sitt vitnesbyrd.

Hun la også til at hun selv er «utlending» og mener derfor hun ikke kan være rasistisk.

Ifølge Folkeregisteret kom kvinnen fra Irak til Norge på 90-tallet. I dag bærer hun et norskklingende navn.

BARCODE: Konflikten mellom kvinnen og personalet på Nodee Barcode startet inne i den asiatiske restauranten, før situasjonen eskalerte på bakkeplan utenfor.

Mener ikke all rasisme skal straffes

Den tiltaltes forsvarere Kim Ellertsen og Kyrre Eggen argumenterte i retten for at klientens handlinger ikke er av seriøs karakter eller alvorlige nok til å straffes.

De mente kvinnen burde bli frikjent, og dro paralleller til Atle Antonsen-saken.

– Smakløse ytringer får negative sosiale reaksjoner, som i dette tilfellet her. Vår klient er for eksempel ikke lenger velkommen på restauranten Nodee Sky. Det er en sosial reaksjon som holder, sa Eggen under retten.

Kvinnen fortalte i retten at hun har slitt med krevende fysisk og psykisk helse etter hendelsen, medieomtalen og tiltalen fra politiet.

– Straff bør reserveres til de grove tilfellene, la han til.