ALVORLIG: Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) fortalte mandag at de har avdekket alvorlig systemsvikt. T.v. barnevernsbyråd Line Berggreen Jacobsen (Ap).

Varslet Datatilsynet i mai: Dette er meldingen som fikk alarmen til å gå

Innholdet i en av de første bekymringsmeldingene som forsvant, og som fikk alarmen til å gå i Bergen kommune, omtales som alvorlig.

En teknisk feil har ført til at 21 bekymringsmeldinger aldri nådde frem til Bergen kommune og heller ikke er funnet igjen. Feilen har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner.

Kommunen varslet Datatilsynet om avviket 15. mai. Der skriver de at avviket først ble oppdaget 10. mars.







«En bekymringsmelding sendt via den nasjonal portal for bekymringsmeldinger kom ikke frem til barneverntjenesten sitt fagsystem.», står det i meldingen til Datatilsynet som VG har fått innsyn i.

Ble aldri vurdert

Bekymringsmeldingen omhandlet to barn, men den kom aldri frem til barneverntjenesten og ble derfor ikke vurdert.

«Barnet/familien fikk fikk ikke undersøkelse fra barnevernet i en periode da det var stor grunn for bekymring for barnets hjemmeforhold», står det om mulige konsekvenser av at meldingen ble borte.

Det var en ansatt i helsevesenet som sendte inn bekymringsmeldingen.

Hun fikk en bekreftelse på at bekymringsmeldingen var sendt, men oppdaget en knapp måned senere at hun ikke hadde fått tilbakemelding fra barnevernet.

Innholdet i meldingen ble beskrevet som alvorlig, men at situasjonen hadde forbedret seg siden meldingen ble sendt.

«Det medførte derfor ikke store konsekvenser for barna, men under andre omstendigheter kunne det fått alvorlig konsekvenser.», står det videre.

– I lys av det som er kommet frem etter at den ble sendt til oss, forventer vi å motta oppdatert informasjon fra kommunen. Denne avviksmeldingen inneholder derfor ikke fullstendig informasjon om saken, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet om meldingen.

Info Dette er en bekymringsmelding: En bekymringsmelding er noe hvem som helst kan sende inn, enten du er privatperson eller profesjonelt hvis du jobber med barn og unge, dersom du er usikker på om et barn får god nok omsorg.

Bekymringsmeldingen skrives inn på en side for bekymringsmeldinger som driftes av KS (Kommunesektroens interesseorganisasjon).

Etter den er sendt, skal barnevernet i kommunen barnet bor få bekymringsmeldingen.

Innen en uke etter at bekymringsmeldingen er mottatt, skal barnevernet vurdere om meldingen skal følges opp. Kilde: Bekymringsmelding til barnevernet Vis mer

244 kommuner kan være rammet

Mandag - tre uker etter at Datatilsynet først ble varslet - ble det kjent at feilen har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner. Bergen, Oslo og Tromsø bekrefter til VG at de er rammet.

– Vi har foreløpig ikke fått inn meldinger fra andre kommuner, men regner jo med at det kommer inn meldinger fra flere, sier Dahl.

Datatilsynet opplyser at saken er prioritert hos dem.

– Vi ser at dette en stor og alvorlig sak som kan ha konsekvenser for mange. Det er nå viktig å finne ut av hva som har skjedd. Ut i fra det vi kjenner til, ligger feilen hos Visma, og det ser ut til at flere enn Bergen kommune (som sendte avviksmelding til oss først) er berørt, sier Dahl.

Det er Visma som har laget systemet.

Mens over 300 kommuner bruker Vismas saksbehandlingssystem i barnevernet, er det 244 som har brukt en integrasjon som gjør at bekymringsmeldinger overføres fra portalen for bekymringsmeldinger og til systemet kommunene bruker, har pressekontakt Lage Bøhren i Visma forklart til VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post