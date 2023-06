Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Linn-Therece Johansen Kristoffersen i prosesjon før kongeparets gallamiddag under statsbesøket fra Italias president Sergio Mattarella 11. mai.

Forsvarssjefens kone har bedt Skatteetaten om vurdering

Linn Therece Johansen Kristoffersen, som nå er gift med forsvarssjefen, mener hun ikke har noe uoppgjort med Skatteetaten.

VG fortalte forrige uke hvordan forsvarssjef Eirik Kristoffersen i en rekke intervjuer oppga at han var samboer med sin daværende forlovede, men at han nå går tilbake på dette – og sier at de ikke bor sammen.

I stedet oppga han at konen bodde i en 53 kvadratmeters leilighet, der hun samtidig leide ut det eneste rommet i leiligheten til forsvarssjefens bror Frode Kristoffersen.

Opplysningen om at han og den daværende bodde hver for seg, er avgjørende for at hun kunne selge boligen uten å skatte av milliongevinsten.

Nå opplyser Linn Therece Johansen Kristoffersen, som nå er gift med forsvarssjefen, at hun har bedt Skatteetaten gjøre en vurdering særlig knyttet til hennes boligsalg i 2021.

– VG fremsetter stadig svært sterke og alvorlige insinuasjoner mot meg om min privatøkonomi. Jeg har ikke noe uoppgjort med Skatteetaten. For å få det dokumentert, har jeg bedt Skatteetaten gjøre en vurdering særlig knyttet til mitt boligsalg i 2021. Skatteetaten må gjerne vurdere alt tilbake til 1993, da jeg fikk mitt første frikort. Viser det seg at noe ikke er i orden, vil jeg gjøre opp for meg, skriver hun i en SMS til VG.

Johansen Kristoffersen opplyste det samme til Aftenposten først.

