BRANNHELTER: Tina Giseth (34) og datteren Vanessa Giseth (9) fikk skamros av brannvesenet etter at de tok grep og bidro til slukking av en ulmebrann søndag kveld.

Skulle lufte hunden – endte som brannhelter

En lokal familie i Sande er utpekt til helter av brannvesenet etter innsatsen med å slukke en ulmebrann.

På sin faste turrute med hunden, begynte det søndag kveld å lukte brent for Tina Giseth (34) og mannen Thomas Giseth (47). Plutselig sto de ved en ulmebrann i Tandbergåsen i Sande i Vestfold.

– Vi så røyk da vi kom inn i skogen. Det ulmet og røyk fra bakken og hadde spredd seg oppover i et tre også, sier Tina Giseth på telefon til VG.

– Det var ikke åpne flammer, bare mye røyk.

Resolutt tok paret grep.

– Vi gjorde det vi kunne for å trakke ned brannen og sprang hjem for å hente seks halvannenlitersflasker med vann som vi kastet på. Og så ringte vi brannvesenet, forteller Tina.

Datteren Vanessa (9) ble med tilbake for å bistå i slukkearbeidet.

Hylles av brannvesenet

Helt etter oppskriften, roser Vestfold interkommunale brannvesen, som hyller de lokale brannheltene på sosiale medier.

– De ringte 110, og løp hjem og hentet vann på brusflasker og fikk dempet ulmebrannen. Vi etterslukket, uttaler utrykningsleder Rune André Hansen.

– Stor honnør til observante og handlingsdyktige innbyggere som ringer 110 og demper branner i vegetasjon, som nå fort kan bli store.

Ulmebrannen startet ved en sti nord for garasjeanlegget til gamlehjemmet i Tandbergåsen i Holmestrand, opplyser brannvesenet.

Beliggenheten medvirket til at Giseth-familien tok grep.

Tror mange vegrer seg for å ringe

– Det sitter jo litt langt inne å ringe nødnumrene, men brannvesenet sa at vi heller må ringe en gang for mye enn en gang for lite. De skrøt veldig av oss, forteller Tina.

– Vi ble enige om å ringe brannvesenet fordi vi ikke klarte å gå hjem og legge oss med tanken på at brannen kunne starte igjen. Dette er en liten skog mellom boligfelt og kunne fort spredd seg.

– Hvordan føles det å bli utpekt til helter?

– Det er kjempehyggelig. Brannvesenet sa flere ganger at vi hadde gjort en veldig god jobb med å slukke mest mulig.

Totalforbud flere steder

Knusktørt terreng, høye temperaturer og null regn i sikte har utløst totalforbud mot åpne flammer i store deler av Sør-Norge.

Region Øst har innført totalforbud til 29. juni. Også i Vestfold er det totalforbud.

I et VG-intervju tidligere denne uken advarte publikum mot å undervurdere hvor lett en skogbrann kan oppstå:

– Det er svært lite som skal til. En liten gnist er nok for å antenne store områder med stort skadepotensial for både skog, bygninger, dyreliv – og i ytterste konsekvens også menneskeliv, sa brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen interkommunale brann og redning til VG.

ADVARER: Brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen interkommunale brann og redning.

Brannsjef ved Fredrikstad brannstasjon, Stein Laache, går søndag ut i Fredrikstad avis med en oppfordring til publikum om å overholde forbudet:

– Det eneste stedet det nå er greit å grille, er hjemme på verandaen og i egen hage under forutsetning at det ikke er fare for brannspredning, sier Laache til avisen.

Se video av brannen i Oslo sentrum 11. juni:

