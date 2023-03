Vannet gikk til sjøs

Anne Sofie Hansson (24) og Ole Christian Sanchez Ahlbom (23) var totalt uforberedt på det lille underet som traff dem om bord på Kiel-fergen.

«Har jeg gjort noe galt?», er det første Ole tenker.

Han kjenner en stigende uro da en uniformert mann plutselig kommer inn på spa-avdelingen, der han slapper av med venner, og spør:

«Er det noen her som kjenner Anne Sofie?»

Anne Sofie er hans samboer.

Han kaster på seg klærne, og haster sammen med den uniformerte mannen tilbake mot lugaren.

Han frykter det verste når det første han ser er en rullestol på gangen.

Og det blir ikke bedre når han ser alt blodet inne i lugaren.

Anne Sofie Hansson

følte seg ikke helt bra

den lørdagsmorgenen.

Torsdag hadde hun kjent seg syk og dratt tidlig hjem fra jobben som helsefagarbeider. Hun var slapp, kvalm og hadde vondt i magen. Mensen hadde hun også fått. De vurderte derfor å kansellere Kiel-turen.

Men da formen bedret seg noe fredag, valgte de likevel å reise. De hadde jo gledet seg til den årlige venneturen med familien til en felles venninne. I år var det også tredveårsdagen til en i reisefølget.

Anne Sofie tar Paracet før de møter de andre til middag på båten, etterfulgt av musikalsk show og kasino fredag kveld.

På kasinoet vrikker Anne Sofie foten, som må ises ned. Først ved fire-fem tiden om morgen legger hun seg. Ole blir igjen på diskoteket, før han tar med to karer til lugaren for å skravle litt.

Da Anne Sofie våkner, har hun det ganske vondt.

Ole spør om han skal ta med noe mat eller smertestillende til henne fra frokosten, men hun vil ikke ha noe.

Da Ole kommer tilbake, hviler de en time til. De er begge slitne etter gårsdagens feiring.

Anne Sofie tar en varm dusj, som lindrer smertene noe.

Flere av vennene skal på spa, og Ole booker plass til de to også på formiddagen. Det vil kanskje hjelpe på formen, tenker han.

Men Anne Sofie orker ikke.

– Gå og kos deg på spa, det er ikke noe du kan gjøre her for at jeg har det bedre, sier hun.

Mageproblemer er noe hun har slitt med i mange år, så hverken Ole eller hun er veldig bekymret. Dessuten hadde det jo vært mye mat og drikke kvelden før.

Mens Ole sitter i boblebad og badstu, er han uvitende om at smertene til hans samboer eskalerer.

Anne Sofie ringer til resepsjonen for å høre om de har noe sterkere enn Paracet.

Øivind Røstad (56) er medic på Color Fantasy, og den som følger opp syke og skadede om bord.

Rett før klokken 15.00 går han til lugaren for å sjekke hvordan det står til med Anne Sofie.

Blodtrykket måles, og magen hennes blir undersøkt.

– Ja, den er litt hard, hører hun fra Røstad.

Han stiller Anne Sofie flere direkte spørsmål. Smertene øker i styrke hvert minutt, registrerer han.

Det er litt blod på et av håndklærne hun har brukt etter dusjen, så Røstad får tillatelse av Anne Sofie til å undersøke henne nedentil.

– Jeg kjenner et hode, sier han.

Det er som om hele verden stopper opp for Anne Sofie.

– Det er derfor du har vondt. Du er i fødsel.

– Det er jeg ikke klar for, sier Anne Sofie og begynner å strigråte.

– Jeg skjønner at det kommer brått på, men dette klarer vi, svarer Røstad.

– Du kommer til å få masse hjelp i etterkant, og du får hjelp nå. Dette fikser vi.

Han ringer Stian Bøhlerengen (37), som er overstyrmann og medisinsk ansvarlig om bord, og ber ham om å hente fødevesken.

Overstyrmann Stian Bøhlerengen og medic Øivind Røstad.

Skipet befinner seg i tysk farvann, omtrent en time fra Kiel, og de tar kontakt med «Bremen Rescue» for å få flydd inn en lege med helikopter.

Men inne på lugaren skjønner Røstad at de ikke har tid til å vente. Barnet må ut nå.

Han har tidligere tatt imot fem-seks barn mens han jobbet i ambulansetjenesten. Overstyrmannen har kun erfaring fra fødsel av sine egne to barn.

Han henter håndklær og ringer «Radio Medico», som bistår skipsfarten ved medisinske tilfeller, hvor de får snakke med en lege på Haukeland universitetssykehus. Sammen gjør de seg klare for å ta imot barnet, med legen på tråden.

Riene til Anne Sofie kommer nå tett.

– Når du kjenner at du virkelig må bæsje, da presser du alt du kan, hører hun rolig fra Røstad.

Etter flere press kjenner hun at det snart må være over, men så føler hun at barnet sklir litt opp igjen.

– Bare litt til nå! Et par ganger til nå, så er du ferdig, sier han.

Anne Sofie presser alt hun klarer mens hun holder hånden hans.

I det barnet kommer ut, blir Røstad truffet av en sterk tissestråle fra den nyfødte.

Anne Sofie puster

lettet ut da hun hører

den første babygråten.

Klokken er nå 15.45.

Bare sekunder senere kommer Ole frem til lugaren. Overstyrmannen vil først ikke slippe han inn døren, da de enda ikke vet at han er barnefaren.

Anne Sofie hører ham ute på gangen og roper «Ole – kom!».

Ole løper inn og klemmer hånden til Anne Sofie.

Han ser blodet mellom lårene hennes, men er lettet over at hun er aktiv og lever.

Han registrerer ikke det lille barnet i armene til Røstad.

– Gratulerer, det ble en gutt, hører han Røstad si.

Lugaren hvor Anne Sofie fødte.

– Det er en frisk liten gutt, sier Røstad igjen.

– Hæ? Ole skjønner ingenting.

Hvem sin baby er det? Hvor kommer den fra, tenker han.

– Oh my god, du har fått barn! roper venninnen, som har vært med Ole fra spa-avdelingen til lugaren.

Det er først da det begynner å synke inn for Ole – han har blitt far. Han kjenner latter og gledestårer.

Helikopteret med lege er nå på vei for å frakte Anne Sofie og barnet inn til nærmeste sykehus i Kiel for kontroll.

Hun blir lagt på båre, og mens de triller henne gjennom de lange gangene begynner Ole å ramse opp guttenavn. Kanskje Øivind, etter mannen som tok imot barnet? Nei, det må fungere på spansk også. I det de går gjennom badeland og ut på dekk er han sikker:

– Leo! Han heter Leo.

Ferdig snakka, sier han.

Det er et navn som Anne Sofie lenge har hatt på sin liste over fremtidige babynavn.

Ute på dekk bare iført shorts og singlet er Ole fortsatt våt fra boblebadet.

Han får først beskjed om at han ikke får være med helikopteret til Kiel, men så ombestemmer de seg etter en kort kontroll av mor.

Han skynder seg ned til lugaren for å ta med bankkort, pass og mobil.

– Vi har dårlig tid. Helikopteret går om ett minutt, får han plutselig beskjed om fra overstyrmannen.

Sammen løper de opp igjen, og Ole rekker helikopteret akkurat.

VG møter Anne Sofie og Ole tre dager senere på Universitetssykehuset Schleswig-Holstein i Kiel.

Lille Leo ligger i kuvøse fordi han har litt nedsatt kroppstemperatur, men ellers står alt bra til, forteller de.

Han veier nesten 2,7 kilo og legene estimerer at han ble født etter omtrent 40 uker, altså ved termin.

– De har vært så snille mot oss her, selv om ikke alle snakker engelsk, forteller Anne Sofie.

Paret hadde nesten ikke med seg noen ting da de ankom sykehuset, så personalet har gitt dem klær.

– Den ene sykepleieren kom også tilbake på jobb i går, da hun egentlig hadde fri, for å gi oss et barnesete som vi kan frakte Leo i når vi drar, forteller Ole.

Kollegaene til Anne Sofie har også startet en innsamlingsaksjon for å gi samboerne nødvendig babyutstyr, forteller de.

De to har fortsatt ikke helt tatt innover seg at de er blitt foreldre.

– Jeg har hørt historier om folk som ikke har visst at de var gravide. Da har jeg tenkt sånn, herregud, de må jo vite det liksom, sier Anne Sofie.

VG har fått lov til å kontakte både hennes fastlege og jordmor ved helsestasjonen hvor hun hører til, som begge kan bekrefte at Anne Sofie ikke har hatt noen svangerskapsoppfølging hos dem.

Moren, søsteren og en av hennes nærmeste kollegaer forteller det samme – de så ingen graviditetstegn.

– Jeg har kjent at det bobler, men da har jeg tenkt at det har vært luft i tarmene, forteller hun.

Hun er laktoseintolerant og har slitt med oppblåsthet og vondt i magen nesten hele livet.

Anne Sofie har heller ikke merket noe veldig fysisk med magen.

– Jeg har hatt på meg de vanlige jeansene hele veien.

Jeg har sannsynligvis veldig god plass i bekkenet, og så har nok Leo ligget ganske langt bak mot ryggen, forklarer hun.

– Mensen har også vært uregelmessig, da jeg har gått på p-piller og valgt å «hoppe over» perioder med menstruasjon.

Ole har heller ikke merket noen symptomer hos Anne Sofie, annet enn at hun har hatt litt hard mage.

– Når jeg ser tilbake på det, ser jeg hvor sterk hun er. Hun har jobbet helt til frem til termin og ikke klagd noe, sier han stolt.

Det er veldig uvanlig at kvinner ikke er klar over egen graviditet så langt ut i svangerskapet, forklarer Katariina Laine, fødselslege og seniorforsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

– Det er imidlertid ikke gjort noen studier på dette i Norge, så vi vet ikke hvor ofte det skjer, sier hun.

Hun forteller at det er gjort en studie i Tyskland fra perioden 1995-1996, hvor det ble identifisert 65 kvinner som ikke oppdaget graviditeten før svangerskapsuke 20. Det utgjør en av 400–600 fødsler, ifølge studien.

Men de som går helt til termin er enda mer sjeldent.

– Det var bare 24 av kvinnene i studien som først fikk påvist graviditet da fødselen var i gang, forklarer Laine.

Studien kunne ikke identifisere noen fellestrekk ved disse 65 kvinnene.

VG har også møtt Color Lines to fødselshjelpere, som tok imot lille Leo.

Begge er imponert over innsatsen til Anne Sofie.

– Hun var veldig flink. Overraskende flink, synes jeg, etter å ha fått den beskjeden, sier Røstad.

– Vurderer dere fødecruise, nå som så mange fødetilbud legges ned?

– Det blir nok ikke et tilbud med det første, sier de og ler.

Ole omfavner mannen som tok imot sønnen hans, og mottar gaver fra personalet om bord.

Familien på tre reiste tilbake igjen med Kiel-fergen etter å ha forlatt sykehuset tidligere denne uken. Denne gangen ble de oppgradert til en suite.

Leo vil også få livslangt æresmedlemskap i Color Line, ifølge overstyrmann Bøhlerengen.

– I passet vil han nok få «born at sea», forteller han.

Mannskapet gleder seg stort til å møte den lille familien igjen, som nå har begynt familielivet hjemme i Rælingen. Og de arrangerer gjerne dåp på skipet, om foreldrene skulle ønske det.

