ANGREPET: 1-åringen ble angrepet av en nær slektnings hund i Brumunddal utenfor Hamar.

Barn (1) døde etter hundeangrep: Hunden hadde bitt flere barn tidligere

ØSTRE INNLANDET TINGRETT (VG) Hundeieren er tiltalt for uaktsom forvoldelse av død, etter at et barn (1) i nær slekt døde i stuen hennes i juni i fjor. Rottweileren hennes har de siste årene vært involvert i flere hendelser med små barn.

Mandag måtte kvinnen møte i Østre innlandet tingrett, tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Hun nekter straffskyld, og var svært preget under rettens første dag.

I juni i fjor, hjemme i en stue i Brumunddal, skjedde det utenkelige.

Kvinnen har besøk av en nær slektning på halvannet år. Ute i hagen går de to hundene hennes løse, en rottweiler og en golden retriever.

Kvinnen har satt opp en provisorisk provisoriskProvisorisk betyr midlertidig eller foreløpig. grind mellom verandaen og stuen, men verandadøren står åpen. Når kvinnen lar gutten være alene i stuen, skjer angrepet.

Til tross for grinden, får rottweileren tak i gutten og biter ham flere ganger, står det i tiltalen. 1-åringen dør på stedet av skadene.

Flere hendelser med barn

I perioden 2016–2021 har det vært flere hendelser mellom den seks år gamle rottweileren og flere barn med tilknytning til den tiltalte kvinnen, som har fått skader, sa aktor Magnus Schartum-Hansen i sitt innledningsforedrag mandag.

I 2016 var en da tre år gammel jente på besøk hjemme hos den tiltalte kvinnen. Det endte med et dypt kutt ved øyet som måtte sys i narkose. Jenta hadde også et dypt kutt under øyet og i hodebunnen.

Aktor Magnus Schartum-Hansen la frem bilder av skadene i retten.

Samme år var en da seks år gammel på besøk hos kvinnen, hvor det oppstår en situasjon hvor jenta blir bitt av rottweileren.

Bilder fremlagt av aktor viser et kutt i hodet, på armen og et merke på skulderen til 6-åringen.