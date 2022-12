DELES AV MANGE: På TikTok er det mange ufaglærte som deler råd om hormonfri og naturlig prevensjon. Skjermdump: TikTok

Eksperter advarer mot hormonfri trend

Flere unge er skeptiske til p-piller og annen hormonell prevensjon. Dette bekymrer helsepersonell.

Millioner av unge søker til TikTok for råd om prevensjon. Felles for mest populære videoene er at de fraråder hormonell prevensjon, og at de som gir rådene oftest er unge uten medisinsk bakgrunn.

Det startet i USA, men har for lengst spredd seg til Norge.

I Norge viser ferske tall en svak økning i aborter blant de yngste, og en faktisk nedgang i salg av hormonell prevensjon.

Gjennom sosiale medier og influencere spres det skepsis til hormonbasert prevensjon som p-piller. Mange er redde for bivirkninger. De beskriver også hormoner som noe kunstig som de ikke ønsker å tilføre kroppen.

Folkehelseinstituttet som fører registre over utførte aborter i Norge, er bekymret over utviklingen.

– Vi har fått med oss bekymringen fra diverse hold, og for første gang siden 2008 har det vært en liten økning i abortraten blant kvinner mellom 15–19 år. Vi er derfor spente på neste års tall, sier Mette Løkeland, overlege ved FHI.

Tall fra Apotekforeningen viser at det er en nedgang i salget av hormonell prevensjon til aldersgruppen 15–19 år og 20–29 år. Tendensen er sterkest blant de yngste.

Krever selvdisiplin

Helsepersonell og eksperter både i USA og Norge advarer nå mot det de mener er en tydelig trend av at unge jenter som følger misvisende råd.

Et vanlig tips er å erstatte hormonell prevensjon som for eksempel p-piller eller p-stav, med såkalt naturlig familieplanlegging.

Det innebærer i hovedsak å kjenne til og stole på egen menstruasjonssyklus, og å måle temperaturen for å indikere når du har eggløsning.

– Det er en metode som krever stor selvdisiplin og god kjennskap til egen kropp og hvordan den fungerer. Likevel vil det ikke være et sikkert prevensjonsmiddel, advarer Siri Kløkstad, som er gynekolog hos Sex og samfunn.

De rådgir unge blant annet om prevensjon, og er helt tydelige i sitt budskap:

– Det sikreste er å bruke hormonell prevensjon.

Gynekolog Siri Kløkstad

Bivirkninger er årsaken mange unge kvinner oppgir som årsaken til at de ikke ønsker å bruke hormonell prevensjon.

– Er ikke det forståelig?

– Jo, absolutt. De som faktisk opplever bivirkninger av hormonell prevensjon bør få god hjelp til å finne et prevensjonsmiddel som fungerer, sier Kløkstad.

Og legger til:

– For oss er det svært viktig å hindre at unge kvinner må oppleve den fysiske og psykiske belastningen et uønsket svangerskap er.

– Kroppen allerede full av hormoner

Men gynekologen tror ikke alltid det er faktiske bivirkninger som er årsaken, men snarere en tillært skepsis mot hormoner generelt. Og mye av den skepsisen kommer fra sosiale medier som TikTok.

– Mange beskriver hormoner som noe kunstig de ikke ønsker å tilføre kroppen, de ønsker at alt skal være naturlig. Men kroppen vår er jo allerede full av hormoner, forklarer Kløkstad.

Sex og samfunn har nettopp gjennomført en kartlegging av skepsisen til hormonbasert prevensjon, som de en stund har oppfattet som en trend blant unge.

Der kom det frem at helsepersonell opplever en økende skepsis mot hormonell prevensjon blant unge, og at det bekymrer dem.

Jentene som Sex og samfunn har snakket med, henviser til influencere og venner som deler videoer om hvor uheldig hormonell prevensjon er, og hvor mye bedre de føler seg etter å ha sluttet med den.

– Det jeg virkelig vil til livs, er de som sier de vil finne seg selv ved å slutte med hormonell prevensjon. De tror humørsvingninger, kviser og manglende lykkefølelse kan tilskrives prevensjon. Sannheten er jo at hele ungdomstiden er en eneste følelsesmessig berg og dalbane, kviser er en naturlig del av puberteten, og det samme er humørsvingninger.

Mye feilinformasjon

Kløkstad påpeker at mye av informasjonen som deles i sosiale medier, refererer til studier og undersøkelser som ikke er vitenskapelig utført, eller seriøse.

– Selv for fagfolk kan det være vanskelig å skille mellom seriøs og useriøs forskning som det henvises til.

Hun frykter at resultatet av all feilinformasjonen kan bli økning av dem som opplever uønsket svangerskap, og dermed kanskje i antall aborter.

Gynekolog Siri Kløkstad innrømmer at helsepersonell må ta det pågående opprøret mot hormonell prevensjon på alvor, men advarer sterkt mot at løsningen er å slutte med den typen prevensjon.

– Isteden må vi som helsepersonell ta selvkritikk for ikke å ha klart å informere og tilrettelegge godt nok. Vi må simpelthen bli bedre. De unge trenger og fortjener korrekt informasjon, men den får de ikke fra TikTok, understreker hun.