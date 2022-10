REAGERER PÅ KUTT: Venstre-leder Guri Melby mener at regjeringen i statsbudsjettet undervurderer behovet for militær hjelp til Ukraina i 2023.

Statsbudsjettet: Kritiserer stort fall i militær Ukraina-støtte

Regjeringen har satt av 572 millioner kroner i 2023-budsjettet til å støtte Ukrainas forsvarskamp. Ifølge Venstre-leder Guri Melby er dette et kraftig kutt fra til sammen fem milliarder kroner som er brukt eller planlagt brukt i 2022.

– Norge, sammen med andre vestlige land, har lovet å holde trykket oppe for at Ukraina skal kunne stå imot den russiske invasjonen. Men beløpet som regjeringen har satt av forsvarsbudsjettet for 2023 er veldig langt unna det Ukraina ber om, og det behovet som blant andre Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har beskrevet, sier Melby til VG.

Hun minner om at regjeringen har en forpliktelse i budsjettreglene til å budsjettere realistisk.

Ettersom alt tyder på at krigen vil fortsette inn i 2023, mener Venstre-lederen at budsjett-teksten sender et galt signal:

– Norge har hittil vært en betydelig bidragsyter til Ukraina. Og det skal vi fortsette med etter Venstres mening, Men statsbudsjettet sender det motsatte signalet, sier hun.

– Upresist

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svarer senere i denne artikkelen. Han mener det er upresist av Venstre-lederen å omtale 2023-budsjettet som en reduksjon, og sier at den militære støtten til Ukraina i 2022 og 2023 må sees under ett.

I forsvarsbudsjettet for 2023, som ble sendt til Stortinget 6.oktober, skriver regjeringen at de i høst har sendt forslag til Stortinget om å øke støtten til Ukraina med syv milliarder kroner i 2022. Av dette går tre milliarder kroner til militær støtte.

Dette kommer i tillegg til to milliarder kroner, som er verdien av utstyr som allerede er donert til Ukraina.

Etterfyller lagrene

«Regjeringen vil følge opp denne støtten med ytterligere tre milliarder kroner i 2023, hvorav en milliard kroner settes av til militær støtte», skriver regjeringen i forsvarsbudsjettet.

– Men halvparten av denne milliarden skal brukes til gjenanskaffelse til våre lagre av materiell som allerede er donert til Ukraina, Reelt er det dermed 572 millioner til militær støtte i 2023. Dette er om lag en tidel av verdien av norsk militær støtte til Ukraina i 2022, sier Guri Melby.

Det fremgår også av budsjettforslaget:

«Det legges opp til å erstatte deler av det norske, militære materiellet som er donert, for til sammen 428 millioner kroner», skriver regjeringen.

Resten av Ukraina-milliarden i 2023, 572 mill. kroner, foreslås plassert på en nyopprettet tilskuddspost med tittelen «Militær støtte til Ukraina», ifølge forsvarsbudsjettet.

– Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at Ukraina vil trenge støtte over lang tid, og at Norge vil være en stor bidragsyter til gjenoppbygging. Dette finner vi heller ikke spor av i statsbudsjettet, sier Melby.

Tirsdag formiddag skal Støre holde en åpen redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen. Venstre-lederen sier at hun vurderer å be statsministeren om en forklaring på budsjett-tallene.

– Betydelig støtte

– Norge vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det er nødvendig, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en epost til VG.

– Norge har ytt, og vil yte, betydelig støtte til Ukraina i både 2022 og 2023. I tillegg til donasjonene av fabrikknytt materiell vil Forsvaret gjøre løpende vurderinger av donasjoner av eget materiell, legger han til.

Han bekrefter at det er satt av en milliard kroner til militær støtte til Ukraina på 2023-budsjettet, og at 428 millioner kroner av dette er satt av til gjenanskaffelse av deler av materiellet som ble donert i 2022.

– Norges samlede militære støtte til Ukraina på om lag 5,5 milliarder kroner i 2022 og 2023 må sees under ett. Hele bevilgningen for 2022 er tilleggsfinansiert, og har blitt fremmet for Stortinget utenom den ordinære budsjettprosessen. I dette perspektivet blir det upresist å omtale 2023-budsjettet som en reduksjon, skriver forsvarsministeren.