LETEAKSJON: Politiet søker med sonar i Verstersidefjorden i Farsund på leting etter Miriam Isabel Kittilsland.

Forsvant fra Farsund: − Hun er sporløst forsvunnet

Tre dager etter at Miriam Isabel Kittilsand (33) forsvant fra Farsund står politiet fortsatt uten en hovedteori på hva som har skjedd.

– Hun er sporløst forsvunnet fra sentrum, sier fungerende politistasjonssjef ved Farsund og Lyngdal politistasjon, Jan Åge Sakariassen til VG.

Lørdag kveld skulle Miriam Isabel Kittilsand på konsert med noen venner i sentrum, forteller Sakariassen.







Så skal hun ha kommet bort fra vennene, og siden har ingen sett henne.

En av teoriene til politiet er at hun kan ha falt i sjøen.

Det har vært omfattende leteaksjoner og onsdag søkte politiet med sonar i sjøen, uten funn.

Sonar er en teknikk som brukes til å finne objekter under vann ved bruk av lyd.

SAVNET: Miriam Isabel Kittilsand forsvant fra Farsund sentrum lørdag kveld.

– Utelukker ingenting

Søket fortsetter torsdag, og politiet vil også ta i bruk dykkere i områder det er vanskelig å søke med sonar.

Politiet opplyser at de fortsatt etterforsker saken bredt, og holder alle muligheter åpne.

– Vi utelukker ingenting. Vi har ingen opplysninger om at det har skjedd noe straffbart. Vi definerer det heller ikke som et søk på en antatt omkommet person, sier Sakariassen.

Onsdag gikk politiet ut og ba publikum om å ta kontakt dersom noen har bilder eller videoer fra Farsund sentrum i tidsrommet hun ble borte.

Har du tips i saken? Kontakt oss her

INGEN FUNN: Det ble ikke gjort noen funn da politiet søkte med sonar onsdag.

De ber også folk om å sjekke videoer fra for eksempel ringeklokkekameraer.

– Vi trenger alt av digitale spor fra sentrum, sier Sakariassen.

Politiet har allerede en del digitale spor og skal nå gå gjennom alt sammen for å lage en tidslinje, forteller han.

De har også bedt folk i Farsund om å sjekke boder, skrenter, hager og båteiere om å sjekke båtene sine.

– Det kan være at det har skjedd noe helserelatert, eller at det har tilstøtt henne noe som gjør at hun ikke er i stand til å ivareta seg selv, sier Sakariassen.

Vanskelig sak

Den savnede kvinnen er mellom 165 og 170 centimeter høy, og har mørkeblondt, skulderlangt hår, ifølge politiet.

Hun var trolig iført mørke bukser og en mørk skinnjakke eller semsket jakke da hun forsvant.

Politistasjonssjefen forteller at det har vært en utfordrende sak.

– Vi syns det er veldig spesielt. Vi har veldig lite opplysninger etter et visst klokkeslett. Hun er sporløst vekk fra sentrum. Det er en utfordrende sak.