VILLE VESTRE: Jan Christian Vestre tar dramatiske grep for å kutte lønnsutviklingen til ledere i statlige eide selskaper.

Gjør drastisk grep for å strupe galopperende lederlønninger

YOUNGSTORGET (VG) Jan Christian Vestre knesetter et nytt prinsipp for lederlønninger i statlig eide selskaper: Ingen toppleder skal ha større lønnsutvikling enn de ansatte – ikke i prosent – men i kroner og øre.

Og brytes Vestres nye prinsipper, kan resultatet bli hoderulling i styrerommene.

– Det er ingen eierskapsmelding som har gått så langt før. Dette er en svært kraftig innstramming. Men jeg vil være en næringsminister som utretter noe.

Det sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG. Fredag legger han fram regjeringens eierskapsmelding

Men allerede nå slipper han den største nyheten fra meldingen i dette intervjuet med VG: Regjeringen innfører et kjempestrengt regime for utvikling av lederlønnen i selskaper hvor staten er eier.

Bonus-brems

I dag eier staten rundt en tredjedel av verdiene på Oslo Børs, og totalt ligger markedsverdien på statens børsnoterte aksjeposter på over 900 milliarder kroner.

Staten deler inn sitt eierskap i tre kategorier – som handler om hvorfor staten er inne på eiersiden (se faktaboksen under for mer informasjon). Regjeringen vil forby bonus i alle «kategori 2»-selskaper, og halvere maksimal bonus fra 50 til 25 prosent i «kategori 1»-selskaper.

Info Kategori 1 & 2 selskaper Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre, der staten som eier har mål om høyest mulig avkastning over tid, er plassert i kategori 1 og 2. I kategori 1 inngår selskapene hvor staten ikke lenger har en begrunnelse for eierskapet. I kategori 2 inngår selskapene hvor staten har særskilte begrunnelser for eierskapet. Selskapene i kategori 3 opererer primært ikke i konkurranse med andre. Kilde: Stortinget Eksempel: Kategori 1: Flytoget, Aker Solutions Kategori 2: Equinor, DNB, Norsk Hydro, Posten Kategori 3: Helseforetakene, som Helse Nord RHF Vis mer

VILL, VILLERE, VESTRE: Ingen styremedlemmer sitter trygt når telefonen ringer, dersom de har brutt Vestres prinsipper om moderasjon i lederlønninger.

– Gleder meg til å høre begrunnelsen

Men kanskje mest drastisk: Han vil sette en hard stopp i lønnsutvikling til toppledere i selskapene.

– Vi innfører et prinsipp om at dersom leder får høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet av de ansatte i organisasjonen, og da snakker vi altså i kroner og øre, så må det begrunnes særskilt og legges fram på generalforsamlingen.

At en toppleder skal få mer i lønnsutvikling enn snittet av de ansatte, skal med andre ord kun skje helt unntaksvis.

– Og om vi mener den begrunnelsen ikke er god nok, så kommer staten til å stemme mot.

Vestre håper grepet vil dempe lønnsgaloppen til toppledere, og over tid tette gapet til vanlige ansatte.

– Hva er god nok grunn til å få høyere lønn enn snittet av de ansatte?

– Da blir det det kjedelige svaret om at vi må vurdere hvert enkelt tilfelle. Men om en leder har en konkurransedyktig lønn, og mener at en trenger høyere lønnsvekst enn de andre i selskapet for å være motivert, så gleder jeg meg til å høre den begrunnelsen, sier han.

FINNER FRAM: Vestre fisker fram eierskapsmeldingen. Den legges ikke formelt fram før fredag. Her med hans politiske rådgiver Bhanuja Rasiah til venstre.

– Bør være motivasjon nok

Vestre viser til at det over tid har vært snakk og prat om moderasjon i lederlønninger.

– Men det har vært prat, uten at vi har sett noen tilstrekkelig effekt. Derfor går vi nå mye lengre enn mange har trodd eller forventet. Det er fordi vi mener alvor, og vi forventer effekt, slår han fast.

Vestre mener at ledere med millionlønninger ikke bør trenge stor årlig lønnsvekst som motivasjon for å lede selskapene.

– Å lede slike selskap kan nesten sammenlignes med tillitsverv, det er å lede noen av Norges kuleste og mest spennende selskaper med utrolig flinke folk og givende oppgaver. Det bør være motivasjon nok når lønna allerede er god, sier han.

FORNØYD I LO: LO-leder Peggy Hessen Følsvik liker veldig godt signalene om hva som kommer i eierskapsmeldingen.

Vil tette eventuelle smutthull

Vestre er også klar på at dette dreier seg om total godtgjørelse.

– Noen vil kunne falle for fristelsen å kompensere redusert lønnsvekst med bonus, pensjon eller annen type godtgjørelse. Men dette dreier seg om samlet godtgjørelse.

– Hvis styrene ikke leverer?

– Da gjør jeg meg noen tanker om hvem som skal sitte der.

– Og så vi har det helt klart – de tankene får konsekvenser?

– Ja. Som en hvilken som helst annen privat eier ville resonnert, så kan de få det.

Kastet styre

Næringsministeren har allerede sendt ut brev til styrene hvor staten er eier og varslet en moderasjonslinje for lederlønninger. Staten har også gjort sine forventninger kjent på generalforsamlinger.

– Staten har mange forventninger til styrene, deriblant til lederlønn. Dersom styrene ikke lytter til en stor eier i disse spørsmålene, så gjør vi oss noen tanker om hvem som skal sitte der. Det er ikke noen trussel og si at styrene må lytte til eierne, spør bare en hvilken som helst privat eier.

Næringsministeren har allerede avsatt et styre etter misnøye med hvordan de håndterte topplederens svært sjenerøse ordninger.

– Er du forberedt på å gjøre det igjen?

– Avsatt og avsatt. Vi byttet ut alle unntatt et styremedlem i Argentum, fordi vi opplevde at styret ikke lyttet til de forventningene staten som eneste eier hadde til dem.

LO BACKER: LO-leder Peggy Hessen Følsvik gir full ryggdekning til næringsministeren.

LO i hundre

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gir to tomler opp for forslaget.

– Det skulle jaggu meg bare mangle at det må være sånn at ledere skal ha den samme lønnsveksten som folk flest. Men vi har dessverre sett for mange eksempler opp igjennom på at det dessverre ikke alltid er tilfelle, sier Følsvik.

Også hun viser til at det har vært mye prat om moderasjon, men lite konkrete handlinger.

– Derfor er vi så glad for at næringsministeren er så tydelig.

Hun er også glad Vestre varsler hoderulling i styrer som bryter hans nye prinsipper.

– Gang på gang har vi sett at styrer i statlige selskaper ikke lytter til sin største eier. Det har de kunne gjort fordi dette for ofte ikke har fått konsekvenser, sier hun

GOD LØNN: Vestre er ikke bekymret for levestandarden til toppledere i offentlige selskaper.

Fra før har regjeringen allerede varslet i statsbudsjettet at alle med over 750.000 kroner i inntekt vil få økte skatter.

– Og nå kommer dette. Hvem i alle dager skal tenke på toppledernes millionlønninger, om ikke næringsministeren?

– Mener du at det er noen av disse topplederne som har for dårlig lønn til å klare seg? Vel. De har ikke fortalt det til meg, sier Vestre.