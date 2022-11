FRI TILGANG: Hjemme hos familien Stalsberg i Oslo får gutta selv bestemme hvor mye de spiller.

Ny studie: Barn som gamer har bedre husk

Ny forskning kobler gaming til bedre kognitive ferdigheter hos barn. Foreldrene til Lucas (5), Marcus (9) og Jacob (12) er overbevist om at guttas spilling gir sønnene store fordeler.

10-åringer som gamer mye har bedre impulskontroll og hukommelse enn de som ikke gamer, antyder en ny stor studie.

Barna som spilte videospill i tre timer eller mer per dag gjorde det bedre på kognitive tester enn de som aldri hadde spilt. Nesten 2000 barn var med i studien som ble gjennomført av forskere ved University of Vermont i USA.

Hjemme hos familien Stalsberg på Risløkka i Oslo er de ikke overrasket over funnene.

– Språk, logisk forståelse, løsningsevne, koordinering, og sosial kompetanse.

Pappa Runar ramser opp alle ferdighetene han mener sønnene får gjennom spillingen.

– Barn blir smartere av å game. Vi ser det i skolearbeidet også, de tar med seg mestring og læring over på skolen. Oppgaveløsning, mattemestring, strategisk tenkning, men ikke minst hvordan de fungerer sosialt.

Marcus på ni år nikker.

– I strategispill er det mye problemløsning, plutselig skjer det noe som du må finne ut av. Ofte må du prøve mange ganger før du får det til. Eller du må øve og øve for å komme deg på et nytt nivå, forklarer han.

GI OG TA: Ja, de får spille så mye de vil, men når mamma vil ha med gutta på tur på søndager, må alle være med.

De amerikanske forskerne analyserte bilder av hjernen til nesten 2000 ni- og tiåringer og sammenlignet dem med kognitive tester av barna med oppgaver som gikk på hukommelse og impulskontroll.

Barna som vanligvis spilte i mer enn tre timer var raskere og mer presise i alle de kognitive oppgavene de fikk enn barna som aldri spilte. Hjerneaktiviteten i fremre del av hjernen var også høyere hos de som spilte mye.

– Studien styrker vår forståelse av sammenhengen mellom gaming og hjernens utvikling, skriver NIDA-direktør professor Nora Volkow bak studien som ble publisert i Jama Network Open.

KOGNITIVT SMARTERE: Jacob Stalsberg (12) er veldig enig i forskernes funn.

Negativt fokus

Ni av ti barn og unge gamer, ifølge Medietilsynet. Gaming er en viktig fritidsinteresse, og for mange er gaming en stor lidenskap.

Det er på høy tid med forskning som ser på mulige fordeler med gaming mener Beate Wold Hygen, Seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, som har forsket på barn og gaming i en årrekke.

– Tidligere har man vært mest opptatt av å undersøke negative faktorer knyttet til gaming, som for eksempel aggresjon, spillavhengighet og psykiske vansker. Det er behov for et mer balansert perspektiv, sier hun.

TILLIT: Det kan nok hende vi må begrense minstemann litt mer enn det vi har måtte gjøre med de to største, sier mamma Camilla Stalsberg.

Spiller med tillit

Marcus (9) og storebror Jacob (12) er glad foreldrene aldri klager over spillingen deres.

– Barna får tilliten fordi vi ser at de regulerer spillingen selv. Det handler om balanse, sier mamma Camilla som er seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbund.

Hadde de bare sittet inne og spilt, ville det ikke gått. Men de trener håndball flere ganger uken, spiller kamper i helgene, har vært i speideren, og når de blir lei, går de ut med basketballen.

– Jeg tror vi foreldre må innse at spilling er blitt barnas lekeplass og arena for vennskap, sosialisering, mestring og ferdigheter. Det var ingen som kom på fotballbanen og sa at vi måtte se til komme oss hjem da vi var ute og lekte på 80-tallet.

Marcus (9) og storebror Jacob (12) har online-venner over hele verden.

– Vi var akkurat i USA i høstferien, de to eldste snakket flytende engelsk. Vi ble helt satt ut da vi hørte det, sier mamma Camilla.

Jacob tror ikke han hadde turt å snakke engelsk på ferien hvis det ikke hadde vært for all chattingen online.

– Man tør mer når man sitter alene foran en skjerm. Jeg er ikke så redd for å si noe feil der, som i klasserommet, sier Jacob som mener skolen burde bruke mer dataspill i undervisningen.

MER KUNNSKAP, MINDRE FORDOMMER: Pappa Runar og mamma Camilla synes det er viktig å involvere seg i barnas gaming.

Foreldreengasjement

Og så er det jo ikke slik at de bare spiller, poengterer pappa.

– De snakker sammen, de avtaler og møtes ute etterpå, de spiller musikk. Kanskje programmerer de noe sammen eller hjelper hverandre med lekser online.

Han er direktør i Avinor, men er utdannet innen IT og har bygget gaming-PC-ene til sønnene – og alle gutta i nabolaget.

– Vi har gjort det sammen. Nå kan gutta touch, de vet hvordan man bygger opp en pc og kan installere og oppgradere programmer, sier pappaen.

BEHOV: – Det er bra med forskning som også undersøker mulige positive effekter av det å game, sier Beate Wold Hygen, Seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning.

Dataspill har endret seg mye de siste årene: De er mer komplekse, realistiske og sosiale. I tillegg finnes det utallige spillsjangre som krever ulike ferdigheter av spillerne, sier forskeren og påpeker at studien har sine svakheter. Forskerne undersøkte ikke hvilke spill barna spilte og har kun foretatt målinger på ett tidspunkt.

– Vi vet derfor ikke om gaming fører til bedre kognitive ferdigheter, eller om de med bedre kognitive ferdigheter spiller mer fordi de mestrer spillene, sier Wold Hygen.

Hun ønsker seg mer forskning som følger barn over tid.

– Da vil det være mulig å si noe om hvordan gaming påvirker kognitive ferdigheter og vice versa, sier hun.

SELVSTENDIGE: Brødrene Jacob (bak) og Marcus Stalsberg lager seg litt tomatsuppe.

På skolen kan han av og til være litt sjenert, forteller Jacob.

– Det er jeg aldri når jeg spiller. Der er det trygt og avslappende.

Brødrene elsker å game, men de har ingen planer om å bli gamere når de blir store.

– Gaming er en hobby, ikke en ordentlig jobb. Men det blir nok kanskje noe med IT, sier Marcus (9), og legger til:

– Men egentlig komme jeg nok til å satse på sport.