HELSEMINISTEREN PÅ BESØK: I en markedsføringsvideo for Andreas Hus fra i sommer, fikk de besøk av helseminister Ingvild Kjerkol. Nå er foreningen i hardt vær.

Politikerne hyllet barnehospicet – så kom skandaleoppslagene

Høyre og Frp raste denne uken mot kuttene til Andreas Hus, et senter for familier med døende barn. Etter flere skandaleoppslag om pengebruken til foreningen, forstår de samme politikerne nå at det kommer reaksjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag publiserte Fædrelandsvennen en sak om hva de 90 millionene har gått til, med en tittel som blant annet forteller om lederens millionlønn.

Lørdag fulgte NRK opp med en omfattende artikkel, hvor det blant annet problematiseres at foreningen har brukt penger på en designersofa til 80.000 kroner, lydanlegg til én million, pr-konsulenter og reklamefilm på TV 2.

Søndag varslet Helsedirektoratet at de vil granske pengebruken, skriver NRK.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) retter nå kritikk mot foreningen, etter avsløringene.

– Noe av det som har kommet frem er veldig uheldig, sier hun til VG.

– Helsedirektoratet som forvalter av tilskuddet har kontrollrutiner hvor de hvert år ber om rapportering for utgifter og revisorbekreftet regnskap. Ut fra risiko og vesentlighet gjør de også stedlig kontroll ute hos tilskuddsmottakere, sier hun.

KRITISK: Helseministeren retter kritikk etter avsløringer om offentlig pengebruk

Erna engasjerte seg

Høyre-leder Erna Solberg skrev en lengre Facebook-status fredag før oppslaget i NRK, hvor hun kritiserte regjeringen for å strupe finanseringen til Andreas Hus.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Solberg, men hennes pressesjef Cato Fossen opplyser om at hun er opptatt i private ærender ut dagen.

Høyres stortingsrepresentant og leder i Stortingets helsekomite, Tone Trøen, uttaler seg derimot via epost:

– Slik noen av innkjøpene er fremstilt i NRKs sak, har jeg forståelse for at noen kan reagere. Skattebetalernes penger skal brukes med omhu, enten det er i den offentlige helsetjenesten eller når private mottar tilskudd fra staten, skriver Tone Trøen i en epost via Høyres pressesjef Cato Fossen.

STILLE: Erna Solberg engasjerte seg for Andreas Hus

Trøen kritiserte regjeringen like før helgen i en NRK-artikkel for å kutte støtten til prosjektet.

Trøen opplyser at hun og Høyre ikke har tenkt å gi opp kampen for å sikre finansiering til Andreas Hus.

– Jeg er fortsatt sterkt kritisk til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett kutter støtten til Andreas hus og dermed skaper enorm uforutsigbarhet for alvorlig syke barn og deres familier.

Og videre:

– Senest denne uken fortalte TV 2 om dødssyke Tone Christin på 14 år som har fått plass på senteret. Det er henne og andre i samme situasjon den politiske diskusjonen rundt dette bør handle om, står det videre i eposten fra Trøen.

TAR KAMPEN: Tone Trøen opplyser til VG via sin presserådgiver, at hun er kritisk til at regjeringen har kuttet støtten til Andreas Hus.

– Skandaleoppslag for å skade

Natasha Pedersen har grunnlagt Andreas Hus. Hun er delt i synet på de kritiske sakene i fra NRK og Fædrelandsvennen.

– Du opplever Fædrelandsvennens sak på en annen måte?

– Ja, er du på styr? Fædrelandsvennen opptrer profesjonelt og balansert, sier Pedersen.

– Fædrelandsvennen ser på det samme som NRK, men de klarer å balansere det. Det er kritiske spørsmål, samtidig som man gjør rede for pengebruken. Det tåler vi. Men det er åpne spørsmål, sier hun videre.

Om NRKs sak sier hun:

– Det er et skandaleoppslag for å skade. Saken i fra NRK har hele tiden vært negativt vinklet, med lukkede spørsmål.

SVARER: Natasha Kjærstad Pedersen er grunnlegger og generalsekretær for Foreningen for barnepalliasjon.

– Fjernet i stillhet

En av Pedersens sentrale innvendinger er at eksemplene NRK trekker frem ikke er representative for budsjettpostene og de totale pengesummene de så viser til.

Når NRK trekker frem en sofa til 80.000 kroner i en leilighet og så viser til at det er brukt én millioner kroner på resten av innredningen, mener Pedersen det ikke kommer frem at den totalsummen i stor grad handler om ting som dyre, spesialtilpassede badekar, senger og skap for syke barn.

Det samme gjelder når NRK trekker frem et lydanlegg til én million kroner i et hus det har kostet 13 millioner kroner å innrede, argumenterer Pedersen.

– Det sto eksempelvis i flere timer at det ikke var brukt én krone på bygget, når midlene blant annet har finansiert anleggsbidrag til byggingen, reguleringskostnader, geotekniske undersøkelser, forprosjektering og arkitekt, reguleringsplaner og prosjektledelse av bygget. Nå er det rettet i relativ stillhet, sier Pedersen.

Hun viser også til at NRK har gjort andre endringer i saken etter publisering, uten at det er opplyst om i artikkelen:

– NRK fokuserte voldsomt på First House, som vi betalte 130.000 kroner for en serie kurs for en del år siden. Det er også fjernet i stillhet nå, sier Pedersen.

– Viktig del av samfunnsoppdraget

Redaktør for undersøkende journalistikk i NRK Sør-Øst, Anne Vinding, skriver i en e-post at de er uenig i kritikken.

– Skandaleoppslag må stå for Natashas regning. Vi har forsøkt å komme i åpen dialog med henne og foreningen flere ganger, uten at de har kommet oss i møte. Vår hensikt har selvsagt aldri vært å skade, men å utøve samfunnsoppdraget som handler om å ettergå hva offentlige midler brukes til, skriver Vinding i en e-post til VG.

Hun sier at Pedersen kun har ønsket å kommunisere via e-post om saken.

På kritikken om at NRKs eksempler ikke er representative, svarer Vinding at de har forsøkt å få ut mer detaljert regnskap og bilag fra foreningen uten at de har fått gjennomslag for dette.

Hun sier videre at det er relevant å trekke frem at det er brukt en såpass høy sum på et innkjøp av lydanlegg. Vinding kommenterer også Pedersens kritikk av NRKs dekning av den omtalte designsofaen til 80.000 kroner og det resterende interiøret i foreningens leilighet som kostet én million.

– Her må det jo være en sammenblanding. Spesialtilpassa badekar for å lindre smerter, skal vel ikke stå i leiligheten i sentrum? skriver Vinding i eposten.

STATSKANALEN: NRKs gravesjef i Sør-Øst svarer på kritikken bra Natasha Pedersen og hennes forening.

I en tidligere versjon dro NRK blant annet frem at foreningen hadde brukt konsulenter fra First House som første punkt på en liste over hva Pedersen hadde brukt penger på.

Dette punktet har i ettertid blitt endret til «konsulenter fra PR-byråer».

Vinding går ikke i detalj på hvilke endringer de har gjort i teksten, men hun opplyser at de har lagt inn presiseringer i begge artikler de har publisert (se faktaboks).

– Vi mener at NRK har gjort en solid og god jobb her. Samtidig er det ikke uvanlig at man må foreta noen endringer etter en publisering, skriver Vinding.

Info Presiseringer i sakene Vinding opplyser at NRK har lagt inn følgende presisering i første artikkel: «Etter publisering av denne saken, har Pedersen understreket til NRK at foreningen har hatt utgifter tilknyttet byggeprosjektet. Hun nevner blant annet prosjektledelse av- og anleggsbidrag til byggingen, reguleringskostnader, ingeniører, geotekniske undersøkelser og arkitekter». Hun sier at de har lagt inn denne presiseringen i andre artikkel: «I en tidligere versjon av denne saken skrev NRK at foreningen har kjøpt designmøbler til deres egne private leilighet for nærmere én million kroner. NRK har lagt til formuleringen «innredning», som i den opprinnelige saken vi lenker til.» Vis mer

STILLER SPØRSMÅL: Bård Hoksrud stusser på noe av pengebruken til Andreas Hus.

Frp: – Stiller spørsmål

Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud (Frp) sier det er flere ting i artiklene han forventer at Helsedepartementet stiller spørsmål om.

– Det er klart at det er viktig at penger man får fra det offentlige blir brukt på en fornuftig måte. Så er det en uenighet mellom foreningen og NRK om hva som er tilfelle her. Jeg skjønner for eksempel at man må ha utstyr og inventar som skal være spesialtilpasset.

– Trenger man designersofa til 80.000?

– La meg si det sånn, det skjønner jeg at man stiller spørsmål til.

– Det å bruke 50.000 på å ta med en pr-rådgiver til Italia?

– Jeg har ikke lyst til å gå mer inn i det enn å si at det er flere ting det kan være greit å finne ut av. Jeg regner med at det vil komme noen forklaringer. Og så opplever jeg at det er uenighet om noe av fremstillingen.

– Vil Frp fortsatt kjempe for å reversere kuttene til barnehuset i budsjettet?

– Det høres litt rart ut når man hører noen av tallene. Men det betyr ikke at vi ikke nødvendigvis vil kjempe for at tilbudet etableres.