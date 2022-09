SPESIELL HØST: Bodø videregående skole er en av flere skoler der mange elever er utenfor undervisning på grunn av lærerstreiken. Men ikke alle.

Statsforvalteren om lærerstreiken: Uro og bekymring

Manglende undervisning og manglende grunnlag for å sette karakterer. Det er to av de største bekymringene i skolene som er rammet av lærerstreiken.

Det går blant annet frem av undersøkelser og tilbakemeldinger Statsforvalteren i Vestland har fått om lærerstreiken.

– Det er en uro i sektoren og blant foreldre og elever. Det er bekymring knyttet til et bredt spekter av rettigheter etter opplæringsloven. Manglende opplæring er hovedbekymringen, i tillegg til elevene sin psykiske helse.

– En del uttrykker også bekymring rundt manglende vurderingsgrunnlag og karaktersetting på grunn av streikens varighet, sier seksjonsleder Mats Petter Sydengen i utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Vestland.

Rapporterer til direktoratet

Utdanningsdirektoratet har bedt statsforvaltere rapportere om konsekvensene av lærerstreiken.

Tirsdag sendte Sydengens avdeling en rapport som er er stemplet unntatt offentlighet, det vil si at VG foreløpig ikke får innsyn i detaljer om innholdet. Sydengen forteller imidlertid om hva det statlige organet er på jakt etter.

Informasjonen i rapporten baserer seg på informasjon om blant annet konsekvensen av bortfall av undervisning for elevene.

Det er også etterspurt informasjon om hvilket tilbud elever med særlige behov får, for eksempel elever med krav på spesialundervisning.

Disse elevene var blant dem som tapte mest på manglende undervisningstilbud under pandemien.

– Vi har også bedt om informasjon om hvilke kompensatoriske tiltak skolene har satt i gang innenfor rammen av det som er lovlig i en streik, sier Sydengen.

ØNSKET VELKOMMEN: Rektor Nina Røvik ønsker elevene velkommen til Bodø videregående skole ved en tidligere anledning.

Rektor Nina Røvik ved Bodø videregående skole i Nordland legger ikke skjul på at karaktersetting, vurderingsgrunnlag og likebehandling av elevene blir en utfordring.

Hos henne er 87 av 200 lærere tatt ut i streiken, som også rammer mange av skolens 1250 elever. Men ikke alle.

Info Lærerstreiken Lærerstreiken startet i juni og siden da har streiken blitt trappet opp flere ganger - med omfattende virkning fra skolestart i august.

Et forhandlingsmøte mellom lærerorganisasjonene og KS hos Riksmekleren sist søndag 18. september førte til nytt brudd mellom partene.

Før møtet hadde Utdanningsforbundet lagt frem et forslag om et skoletillegg på 10.300 kroner til alle lærere i 2023.

Mandag 19. september ble streiken trappet ytterligere opp. Da var over 8200 lærere i streik.

Samme dag brøt også de to minste lærerorganisasjonene Norsk lektorlag og Skolenes landsforbund (LO) videre kontakt med arbeidsgiversiden i KS (Kommunesektorens organisasjon).

37 andre fagforbund i kommunesektoren godtok forslaget fra Riksmekleren i den opprinnelige meklingen i lønnsoppgjøret i juni.

En rekke aktører har de siste ukene pekt på en rekke negative konsekvenser for elever som har vært rammet både av redusert skoletilbud under pandemien og nå av streiken. (Kilder: Lærerorganisasjonene, Riksmekleren og VG) Vis mer

– Når det gjelder sentralgitt eksamen, blir det jo en skjevhet i forberedelsene mellom de elevene som har fått undervisning helt siden skolestart – og de som har vært streikerammet i nå fem uker. Her på skolen er det elever i parallellklasser i begge disse gruppene. De elevene som har vært på skolen hele tiden, har jo en fordel. Denne skjevheten er jeg bekymret for, sier Røvik til VG.

Forstår uroen

– Hvordan vurderer du situasjonen for avgangselevene som vil jobbe for karakterer som får dem inn på ønskestudiet?

– Jeg kan forstå at avgangselever som er streikerammet, er urolig for om de vil få de papirene i hånden som kan få dem inn i høyere utdanning. Det kan nok bli en diskusjon rundt dette med eksamen på like vilkår, svarer Røvik.

Hun sammenligner tilstanden nå med pandemien. Da gikk undervisningen stort sett sin gang, selv om det var en del hjemmeundervisning, påpeker Røvik.

Men da ble eksamen avlyst.

– Nå har mange avgangselever allerede hatt et fravær i mange uker. Denne streiken rammer skjevt. Det kommer vi ikke unna, sier rektoren.

Hun tror imidlertid at det skal være mulig å få gitt elevene og lærerne et vurderingsgrunnlag for standpunkt selv om streiken vil vare noen uker ut over de fem ukene som har gått siden skolestart i Bodø.

ULIK UNDERVISNING: Selv innad på en skole kan elever få svært ulik undervisning - fra normale dager for noen - til ingen undervisning for noen - under streiken, påpeker både skolestatsråd Tonje Brenna og rektor Nina Røvik i Bodø.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er som vanlig forsiktig med å kommentere lærerstreiken. Men også hun er åpen om sin bekymring for at elever rammes mer ulikt jo lenger streiken varer.

– Det er for tidlig å si noe helt sikkert om dette nå. Det avhenger av både lengde og omfang av streiken. Situasjonen er ulik forskjellige steder, og selv innad på en skole kan en klasse ha normal undervisning mens en annen klasse mangler lærere i et eller flere fag. Det understreker også hvor viktig det er at kommuner og fylkeskommuner følger nøye med og vurderer behovene, både under og i etterkant av streiken, skriver Brenna i en e-post til VG torsdag ettermiddag.

– Viktigst å finne streikeløsning

Hun er også generelt bekymret for hvilke følger streiken får for elevene, selv om hun fullt ut forsvarer retten til å streike som et viktig virkemiddel i arbeidslivet.

– Det er alvorlig når ungene våre ikke får gå på skole, og jeg er selvfølgelig bekymret. Det viktigste nå er at partene finner en løsning slik at elevene kan komme tilbake til skolen, understreker skolestatsråden.

Ingenting tydet på at noen løsning på lærerstreiken var under oppseiling torsdag kveld.

Tidligere torsdag sa riksmekler Mats Ruland til NRK at han ikke har hatt kontakt med partene i streiken side mandag kveld, og at det heller ikke er planlagt noen nye møter.