PUNGER UT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal bruke mye penger på strømstøtte.

Kan tjene 50 000 på strømstøtte: − Regjeringen kaster penger etter rikfolk

VG har sett på hvem som tjener på Støre-regjeringens strømstøtteordning. Tallene viser at de rike kan stikke av med over dobbelt så mange støttekroner som de fattige.

Publisert: Nå nettopp

VG har regnet på regjeringens strømstøtte måned for måned for ulike typer familier i Norge, fra september og frem til mars neste år – som dagens ordning for husholdninger er forlenget til.

Tallene er klare – det er de rike, som bruker mer strøm, som stikker av med mest:

De med høye inntekter kan disse syv månedene få dekket hele 49 000 kroner på regningen av staten.

De med lave inntekter kan til sammenligning få bare 21 000 kroner. Det er godt under halvparten.

Familiene i midten, med middelklasseinntekter, kan i snitt få 30 000 kroner.

VG har brukt SSB-tall for strømforbruket i ulike inntektsklasser fra 2021, og regjeringens beregninger av strømprisene for vinteren. Les mer om regnestykket i faktaboksen under.

Info Slik har VG regnet Datakilder: SSBs tall om strømforbruket til husholdningene i Sør-Norge for 2021, fordelt etter inntektsnivå ( Rapport 2022/36 ).

Prisutsiktene for NO2 (strømregionen Sørvest-Norge) som Olje- og energidepartementet regnet ut i august og la til grunn i et skriftlig svar til Stortinget på mandag. Antagelser: Strømforbruket september 2022 til mars 2023 blir som samme periode 2021

Prisene i Olje- og energidepartementets anslag for månedene fremover blir de faktiske prisene

Strømstøtten er som i dag gjennom hele perioden: 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime for forbruk opp til 5000 kilowattimer per måned.

En familie med høy inntekt er snitthusholdningen blant de ti prosentene som har høyest inntekt, en vanlig familie ligger midt på treet, og en lavinntekt-familie er en familie blant de ti prosentene som har lavest inntekt. Dette kalles inntektsdesiler på fagspråket.

Merverdiavgift på 25 % er tatt med i både utgiften og støtten. Dette kan påvirke regnestykket: De høye prisene kan gjøre forbruket lavere i år enn i 2021. Da blir også støttebeløpene lavere.

Strømprisen kan bli høyere enn det Olje- og energidepartementet anslo i august. Da blir støttebeløpene isolert sett høyere.

En kaldere eller varmere vinter enn i 2021, kan påvirke tallene i begge retninger. Vis mer

Sjeføkonom: Dumsnilt

Sjeføkonom og partner i analysebyrået Ny Analyse, Terje Strøm, har også sett på støtteordningen, og konkluderer med at det er «rart at Støre og regjeringen kaster penger etter rikfolk».

– Jeg synes at det er et paradoks at sittende regjering gir så vidt rause strømpenger til rikinger i samfunnet. Det er veldig hyggelig overfor de rike, men jeg synes det er dumsnilt å gi 90 prosent strømstøtte over 70 øre til alle i Norge – spesielt at det kommer fra en rødgrønn regjering som vil ha mindre forskjeller.

STRØM OM STRØM: Terje Strøm er er tidligere Høyre-rådgiver, men erkjenner at krise på krise ikke hadde vært lett å håndtere for en Erna Solberg-regjering heller, strømkrisen inkludert.

Han synes SVs forslag om å redusere taket på månedlig strømstøtte fra 5000 kilowattime (kWt) til 3000 kWt er en mulig vei.

– Den politiske prosessen fremover vil avklare hvordan en mer sosial profil på strømstøtten kan utformes, men en reduksjon av taket kan trolig bidra til en bedre omfordeling, sier Strøm.

Strøm var frem til 2010 finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.

Han sier han synes litt synd på Støre-regjeringen, hvor Ap skraper under 20 prosent på målinger og Sp har vært ned mot sperregrensen.

– Det ingen tvil om at denne regjeringen har hatt uflaks. «Alt» har truffet dem det første året. Dyrere bensinpriser, høyere matpriser, økte renter, høy prisvekst og så strømprisene på toppen. Dette hadde ikke vært solskinn for en Erna-regjering heller.

SV vil ha ny ordning

Regjeringens ordning om å gi alle husholdninger i Norge 90 prosent støtte av strømprisen over 70 øre fra 1. september, kan altså bli spesielt lukrativt for de som tjener mest.

Dette har fått SV, regjeringens budsjettpartner, til å reagere. De har selv fremmet et forslag som skal gjøre at de med minst får mer i støtte, ved at du får mer igjen for det lave forbruket enn det høye.

I forhandlingene med regjeringen om strømstøtte i dagene fremover, vil SV kreve en bedre sosial profil på strømstøtten.

Dekker mye

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forsvarer at alle bør få nyte godt av universelle ordninger.

Han sier også at VGs oversikt viser at myndighetene fra september tar store deler av folks strømregning.

– Vi mener det er viktig at denne type sikringsordninger bør treffe alle som bor i Norge, uavhengig av inntekt. Det interessante med tallene som legges frem i dag, er hvor stor andel av folks strømregning som nå dekkes av strømstøtten, etter at vi økte til 90 prosent dekning, sier Vedum.

Han viser til at folk med middels lønn og strømforbruk, ifølge VGs oversikt, får dekket 30000 kroner de neste syv månedene, mens husholdningen selv må betale 12000 kroner.

Det gjelder selve strømmen og momsen, uten nettleie og el-spesifikke avgifter.

Her er VGs oppdaterte oversikt over strøminntektene staten håver inn: