Christine B. Meyer leder Kvinnehelseutvalget. Den ferske rapporten fra SSB er laget i forbindelse med utredningen de jobber med.

Kvinners helse er dårligere nå enn for 20 år siden

I rapporten pekes det på flere områder som vi vet for lite om. Blant annet utfordringer knyttet til sosial ulikhet.

I en fersk rapport fra SSB kommer det fram at kvinner har litt dårligere helse nå enn for 20 år siden.

Rapporten har tatt for seg kvinners helse og liv de siste 20 årene, og er den del av et større arbeid for å kartlegge kvinnehelse i Norge.

Her er noe av det som kommer fram i rapporten:

Rundt halvparten av kvinner mellom 16 og 24 år sliter også med hodepine og migrene. Det er en økning på 20 prosentpoeng fra 2002.

31 prosent i den samme aldersgruppen sliter med smerter i kroppen.

Også 26 prosent blant unge kvinner sa at de har søvnvansker.

SSB har utarbeidet rapporten på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementer.

Rapporten kommer i forbindelse med en ny offentlig utredning om kvinners helse, som skal være ferdig våren 2023.

Forrige gang det ble gjort en slik utredning var i 1999.

Trenger mer kunnskap om sosial ulikhet

I rapporten nevnes det ulike områder som det er behov for mer kunnskap om.

Blant dem er utfordringer knyttet til sosial ulikhet.

– Vi ser at helseutfordringene er høyere hos de med lav inntekt og lav utdannelse. Sosiale ulikheter har stor betydning, sier leder av Kvinnehelseutvalget, Christine B. Meyer.

Hun forklarer at noe gjelder hvilket yrke en har. Lavinntektsyrker har gjerne mer belastning enn de med høy inntekt. Det kan også handle om at noen har opplevd dårlig helse i barndommen.

– Vi ser også at det har vært mye fokus på gutter som faller ut, men lite fokus på jenter som faller ut av utdanning og arbeid, sier Meyer.

Rapporten peker på følgende områder som det er behov for mer kunnskap om:

Betydning av rollene kvinner påtar seg, på hjemmebane, i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

Utfordringer knyttet til uspesifikke lidelser og

helseproblemer som vanskeliggjør skolegang, arbeidsdeltagelse, god helsebehandling og særskilte tiltak. Særlig bør det følges med på økningen i problemer hos unge jenter.

Utfordringer knyttet til økt sosial ulikhet, både på helseområdet, samt på andre områder med

betydning for kvinnehelse.

Forebygging, behandling og oppfølging av demens.

Flere overraskelser underveis

Kvinnehelseutvalget skal kartlegge helseutfordringer som treffer kvinner spesielt, men også utfordringer knyttet til kjønnsforskjeller.

Gjennom arbeidet er det flere ting som har overrasket Christine B. Meyer.

– Jeg var ikke klar over hvor store forskjeller det er mellom kvinner og menn, når det gjelder sykdommene vi har og hvor forskjellig de utarter,

– Derfor kommer vi til å si har det er veldig viktig at kvinner og menn behandles ulikt, sier Meyer.

Hun ble også overrasket over enkelte sykdommer som forekommer mye oftere hos kvinner. Som benskjørhet og muskel- og skjelettplager.

– Noe av det viktigste for oss er å få opp kvinnehelse som eget forskningsfelt, men også et felt hvor man ser kjønnsforskjeller. Også å få mer oppmerksomhet og kunnskap, og at kunnskapen når ut, sier Meyer.

Opphetet debatt om kvinnehelse

Debatten har rast etter at en skjønnhetsklinikk blandet kvinnehelse med estetikk.

Samtidig har debatten ført til økt fokus rundt kvinnehelse, og de faktiske problemene kvinner står overfor.

– Det er veldig positivt at vi har fått debatten rundt kvinnehelse, det er en debatt vi sårt trenger. Men vi trenger nok mer fra kvinner som vi ikke har hørt så mye fra til nå, sier Christine B. Meyer.

Kvinnehelseutvalget er i innspurten med den nye utredningen, og jobber nå med forslagene til tiltak.

