DØDE: Vasilios Oskar Tosounidi (11).

Oskar (11) døde av allergisjokk – kommunen etterforskes

Rettsmedisinerne bekrefter at 11-åringen døde av allergisjokk. Men politiets etterforskning av Kongsvinger kommune er ikke avsluttet.

Kommunen er mistenkt for systemsvikt etter hendelsen på Langeland skole, som endte med at Vasilios Oskar Tosounidi (11) døde 5. november i fjor.

Innlandet politidistrikt opplyser torsdag at det endelige obduksjonsresultatet som nå foreligger, bekrefter at dødsårsaken var en kraftig allergisk reaksjon.

Politiet håper å få sluttført etterforskningen før sommerferien.

– Vi vil tilby mistenkte, Kongsvinger kommune, mulighet for et avsluttende avhør, sier politiinspektør Henning Klauseie.

Deretter sendes saken over til påtale for å avgjøre om noen kan stilles til ansvar for dødsfallet. Kongsvinger kommune kan bli ilagt foretaksstraff.

– De pårørende forholder seg nå til at politiet etterforsker saken videre, også i lys av de funn og den konklusjonen som foreligger, sier bistandsadvokat Kjetil Moe Løvberg til VG.

VG publiserer navn og bilde i samråd med de pårørende.

ELEV: 11-åringen gikk i sjette klasse ved Langeland skole i Kongsvinger.

Sjetteklassingen tålte ikke melkeproteiner, men fikk i seg litt av en bolle på skolekjøkkenet. På vei hjem falt han om med puste- og hjertestans.

– At han spiste av en bolle, var et uhell. Men vi mener det skjedde en systemsvikt i etterkant, har politiadvokat Henning Klauseie uttalt til VG.

Både medelever og lærere på Langeland skole var kjent med 11-åringens sterke allergi. Gutten, som gikk under navnet Oskar, var selv svært påpasselig med hva han fikk i seg.

– Han har vært en aktsom gutt, sier Klauseie.

Likevel fikk han i seg deler av en hvetebolle med melk i, da sjetteklassen på Langeland skole hadde faget «Mat og helse».

Sen reaksjon

Uhellet ble raskt oppdaget. Læreren valgte å observere ham en halvtimes tid, men Oskar fikk ingen allergisk reaksjon på skolen.

På hjemvei segnet gutten om ved brannstasjonen. Ambulansehelikopter brakte ham til Rikshospitalet, men livet kunne ikke berges.

POLITIADVOKAT: Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt.

11-åringen hadde en sent innsettende allergi. For ham kom reaksjonen halvannen til to timer etter at han fikk i seg noe han ikke tålte.

Det hadde moren fortalt skolen.

– Gikk aldri videre

Klauseie sier at denne informasjonen aldri gikk videre til læreren som sendte ham hjem alene etter en halvtime.

– Vi mener det skjedde en systemsvikt i etterkant, ved at skolen ikke nyttiggjorde seg og delte informasjonen fra foresatte.

– Hva kunne vært gjort annerledes?

– Skolen kunne kontaktet foreldrene, slik at de kunne hentet ham. Eller varslet legevakten, som kunne fulgt opp, sier politiadvokaten.

FALT OM: Gutten ble funnet på bakken utenfor Kongsvinger brannstasjon.

Overlege ved regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Oslo universitetssykehus Geir Håland har på generelt grunnlag uttalt:

– Dødsfall på grunn av matallergi hos barn er ekstremt sjeldent. Jeg har jobbet på dette feltet i 25 år, og det er første gang jeg hører det er skjedd i Norge.