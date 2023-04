Aktiver kart

Vannscooter-ulykke i Porsgrunnselva

To vannscootere med til sammen fire personer var involvert i redningsaksjonen.

– Det gledelige er nå at vi har kontroll på alle fire, sier operasjonsleder Inge Landsrød ved Sør-øst politidistrikt til VG.

Politiet i Sør-øst skriver på Twitter at alle fire er sjekket av helse på stedet.

–De fremstår uskadd, skrier politiet.

Politiet skriver videre at det er to personer på den ene vannscooteren som falt i vannet, mens den andre vannscooteren med de to øvrige personene forsøkte å hjelpe.

– Uklart hva som har skjedd i forkant av hendelsen. Det jobbes nå med å berge vannscooteren, skriver politier.

Saken oppdateres.

