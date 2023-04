Funnet bevisstløs - døde på sykehus

Kvinnen som søndag ble funnet bevisstløs i en bygård i Trondheim, døde mandag på sykehus.

– Saken etterforskes nå som et mistenkelig dødsfall hvor målet er å klarlegge hvorfor og hvordan avdøde ble påført de skadene hun ble, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Kvinnenes pårørende er varslet.

Kvinnen i 50-årene ble funnet bevisstløs i en bygård i Trondheim. To menn er siktet for å ha avgitt falsk forklaring i saken, da de ble avhørt som vitner. Politiet understreker at de to mennene ikke er siktet for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Aftret sier i pressemeldingen at hovedhypotesen er at det ikke har skjedd noe straffbart med kvinnen. Samtidig jobber politiet med flere hypoteser, også at kvinnen kan være utsatt for en straffbar handling.