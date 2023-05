REAGERER: Sveinung Rotevatn reagerer på at tilbudet forsvant.

Fjernet hjelp til polske arbeidere – var for populært

Statssekretæren tror stortingsrepresentanten misforstår med vilje.

Kortversjonen Arbeidstilsynet fjernet veiledning på polsk grunnet stor pågang.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) ønsker at tjenesten gjenopprettes.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen bekreftet tjenestens fjerning på grunn av stor pågang.

Statssekretær Maria S. Walberg sier at polske arbeidstakere fremdeles kan kontakte Arbeidstilsynet på eget språk. Vis mer

På arbeidstilsynets nettsider er det mulig å varsle om arbeidslivskriminalitet.

I en kort periode hadde de tilbud om veiledning i norske lover og regler gjennom et nettskjema på blant annet polsk.

Her kunne polske arbeidstagere henvende seg til Arbeidstilsynet, og få svar på polsk.

Det ble derimot for populært blant polske arbeidere, og Arbeidstilsynet så seg nødt til å fjerne tjenesten. På grunn av et stort antall henvendelser ble det krevende å behandle alle.

Trodde det var en spøk

Det reagerer stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) på. Partiet ble kontaktet av noen i et polsk miljø som fortalte om fjerningen.

– Jeg trodde dette var en spøk. Det kunne jo umulig stemme. Er det noe vi ønsker så er det at utsatte grupper tar kontakt med Arbeidstilsynet.

Rotevatn sendte inn spørsmål om dette til arbeids – og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Hun bekreftet tjenesten var fjernet som følge av for stor pågang.

– Og det sjokkerte meg. Den ble altså så populær at den ble avviklet. Det skal ikke gå an. Vi vet at utenlandske arbeidstagere er utsatt for å bli utnyttet av sjefene sine ettersom de ikke kan sine rettigheter.

Nå ønsker han at arbeidsministeren tar grep så raskt som mulig. Slik kan det nemlig ikke være, mener politikeren.

– Nå må hun rydde opp. Hun kan ikke bare si at den ble så populær at den ble avviklet. Hun får gi Arbeidstilsynet klar beskjed om at dette må de få på plass igjen, avslutter Rotevatn.

Kan fremdeles varsle

Statssekretær Maria S. Walberg forteller at Arbeidstilsynet fremdeles kan varsles på alle språk, og følges opp på lik linje. Hun er ikke enig med Rotevatn.

– Her tror jeg han misforstår, muligens med vilje. Polske arbeidstagere i Norge har akkurat samme mulighet til å henvende seg til Arbeidstilsynet som alle andre, skriver hun i en mail til VG.

Det skal ikke være noen endring i polske arbeidstageres muligheter til å kontakte Arbeidstilsynet på eget språk.

Rotevatn ber arbeidsministeren rydde opp. Walberg mener utspillet gjør ting vanskeligere for sårbare grupper.

– Utspillet har ingen annen funksjon enn å skape forvirring rundt tilsynet tilgjengelighet for sårbare grupper. Arbeidstilsynet vurderer fortløpende hvordan folk enklest kan komme i kontakt med dem. Også hvordan de kan følge opp tips og varsler på en god måte, skriver statssekretæren.

