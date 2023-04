I HAGEN: Lars Kjetil Flesland og sønnen Lars Jørund poserte med klimastasjonen i hagen i 2019. Hagen har satt varmerekord flere ganger de siste årene.

Varme-hat trick i Etne: − Det er lunt og godt i hagen vår

Ingen steder i Norge har vært så varme som Etne, i tre dager på rad. Målestasjonen står i hagen til Lars Kjetil Flesland.

Etne har slått hat trick, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Bygda har hatt det varmeste været i Norge tre dager på rad, med temperaturer over 20 grader. Fredag viste gradestokken 21,1 grader.

Målestasjonen i Etne står i hagen til Lars Kjetil Flesland.

– Det er lunt og godt i hagen vår. Det er greit å være kjent for noe annet enn dårlig vær og nedbør, vi er jo midt i regnbeltet på Vestlandet, sier Flesland.

VG ringte for å spørre om han har stått med hårføneren i hagen i tre dager.

– Nei, det har vært brann i garasjen og snekkerboden vår i natt, så jeg har vært opptatt med helt andre ting i dag. Men det gikk heldigvis bra, svarer Flesland.

VINDU FOR BADING: I fjor feiret masterstudentene med et bad på Huk. Fredag har det blitt målt 19,1 grader i Oslo, men badeværet forsvinner snart.

Bonden har fått med seg at Etne har toppet varmestatistikken de siste dagene, mens han selv har hatt fulle og travle dager med lamming på gårdsbruket.

– Det har vært kjekt å få sånt vær, det er varmt og flott i Etne! Jeg har troen på en varmere sommer i år enn i fjor, sier bonden.

Den lykken er i ferd med å snu, sier meteorologen.

– Mange vil få seg en knekk mandag

Selv om temperaturen i Norge har økt med én grad på grunn av global oppvarming, er det ikke uvanlig med slike temperaturer i april.

– Det har vist seg at Etne er en varm plass nå i april. Vi er også vant med at det er skiftende og veksler fort, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid i Meteorologisk institutt.

Kaldværet vil gli sakte, men sikkert nedover langs Norge denne helgen. Det vil begynne i Nord-Norge og nå Midt-Norge allerede lørdag. Deretter står Sør-Norge for tur.

– Kald luft vil påvirke været i Nord-Norge og sakte, men sikkert erstatte den varmen vi har nå, med mer vintervær. Det vil prege starten av neste uke i Sør-Norge, vi har nå sendt ut farevarsel for snø, sier Fagerlid.

– Hva med de som nå har skiftet til sommerdekk?

– De bør tenke seg om før de legger ut på lange turer.

SNØ: Søndag ventes det nysnø nord på Østlandet, sør i Trøndelag og i fjellet i Sør-Norge.

De som skulle tro at det blir kortvarig, tar feil. Vinterværet vil holde stand en stund, fram mot 1. mai-helgen. Man får nyte mens man kan, er rådet fra meteorologen.

– Folk forventer at vinteren er over og nå er det klart for sommer. Det er mange som vil få seg en knekk på mandag.

Godt år for mais på Vestlandet

Selv om Etne har slått varmerekorder igjen og igjen med over 30 grader de senere årene, jubler og heier ikke Lars Kjetil Flesland på varmværet.

Med egen målestasjon i hagen har han bedre oversikt over endringer i nedbør og temperatur enn de fleste.

– Selv om vi har hatt flere og flere varme dager, så øker nedbøren også. Jeg er interessert i natur og planter, og jeg ser i fjellene der sauene våre beiter at det er en annen vegetasjon nå enn for 30 år siden, sier Flesland.

For et par år siden regnet han ut endringen i nedbør siden 2000, og fant at den hadde økt med 25 prosent. Samtidig eksperimenterer gårdsbrukeren med nye planter.

– De siste årene har vi dyrket mais her. I 2021 fikk vi fantastisk resultat, men ikke i fjor. Så jeg er optimistisk til at vi skal få det til i år, sier bonden.

