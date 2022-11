Gutten var elev ved Langeland skole. Barneskolen på nordsiden av byen har cirka 375 elever fra 1. til 7. trinn.

Gutt døde etter allergisk reaksjon på skolen: − Det er stor sorg

En sjetteklassing i Kongsvinger døde lørdag, som følge av en allergisk reaksjon. Gutten fikk i seg et næringsmiddel han ikke tålte på skolen.

– Det er en utrolig trist dag. En pult står tom, det er stor sorg i kommunen, sier ordfører i Kongsvinger Eli Wathne (H) til VG.

Hun sier at kommunens psykososiale kriseteam ivaretar alle berørte.

– Det er bare å uttrykke vår dypeste medfølelse til familie og pårørende, i det som er en veldig tung og trist stund, sier ordføreren.

Gutten skal fredag ha fått seg et næringsmiddel på skolen som han ikke tålte.

Kriminalsjef Rune Bekkemoen ved Kongsvinger politistasjon bekrefter dødsfallet overfor avisa Glåmdalen.

– Påtalemyndigheten har på nåværende tidspunkt, på bakgrunn av den informasjonen politiet har fått, besluttet ikke å igangsette etterforskning eller foreta avhør, siden forløpet er klarlagt, sier Bekkemoen til avisen.

Rektor Eirin Tone Hestnes Elfmark sendte søndag ut melding til foresatte om hendelsen, skriver Glåmdalen.

Ordfører Wathne ønsker ikke gå ut med hva slags næringsmiddel gutten inntok, hvem han fikk det av eller om skolen var kjent med hans allergi.

– Det er helseopplysninger jeg ikke kan uttale meg om. Akkurat nå ber vi om hensyn til de pårørende, som ønsker ro i saken.

Ordføreren opplyser at Langeland skole i samråd med kriseteamet har laget et opplegg som skal ivareta elevene på best mulig måte.

– Vi vil sørge for at barna har gode voksenpersoner å snakke med, sier Wathne.