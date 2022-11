FARTØY: Lomvi flyr forbi det russiske forskningsfartøyet «Akademik Sergey Vavilov» på Spitsbergen i 2014.

Tillot russisk tokt ved den ødelagte Svalbardfiberen

I januar forsvant forbindelsen i en internettkabel mellom Svalbard og fastlandet, og en russisk tråler ble mistenkt å stå bak. Noen måneder senere ga Norge et annet russisk skip tillatelse til å gjøre undersøkelser rundt kabelen.

– Havretten sier at kyststaten skal gi tillatelse hvis det ikke er noe som kan være en trussel mot staten. I den situasjonen vi står i nå, er all russisk aktivitet en trussel mot statens sikkerhet.

Det sier forsker og orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen.

– Toktet burde ikke fått tillatelse. Men det er tydelig at departementet har vurdert det annerledes. Dette kan selvsagt ha sammenheng med at vår tolkning av Svalbardsonen er annerledes enn resten av verden sin – og at vi derfor ikke ønsker å utfordre Russland i disse farvannene, sier orlogskapteinen.

FORSKER PÅ SJØMAKT: Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen forsker på sjømakt

Tidligere i år søkte det russiske forskningsfartøyet «Akademik Sergey Vavilov» om å få gjøre undersøkelser på norsk kontinentalsokkel fra 26. august til 20 oktober, meldte Dagbladet.

Skipet tilhører Shirshov-instituttet i Moskva, som historisk har hatt tette bånd til russiske etterretningstjenester.

Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at fartøyet blant annet søkte om å gjøre undersøkelser i området ved Svalbardfiberen, som sikrer internettforbindelsen mellom Svalbard og Fastlands-Norge.

Internettforbindelsen i én av disse kablene ble tidligere i år kuttet.

VG har fått innsyn i en mail sendt fra Space Norway, som eier kabelen, til Utenriksdepartementet. Der advarer de om «samfunnskritisk infrastruktur»:

«Målepunktene 12, 21, 44 og 53 ligger alle nær kabeltraseen. Vi ber om at det tas hensyn og utvises stor forsiktighet i operasjoner nær kablene i dette området slik at skade unngås.», heter det blant annet i mailen sendt 12. mai.

I sommer ble likevel forespørselen om det russiske toktet godkjent av norske myndigheter.

– Vil legge store begrensninger på kommunikasjonen

Natt til 7. januar i år forsvant forbindelsen i én av de to internettkablene mellom Svalbard og Fastlands-Norge.

Selv om politiets etterforskning tydet på at det var mennesker som sto bak, ble saken henlagt.

Undersøkelser E24 og NRK gjorde av AIS-data, som følger bevegelsene til skip, viste blant annet at den russiske tråleren «Melkart 5» passerte over området der kablene ligger mer enn 30 ganger på drøyt to døgn – før den ene kabelen sluttet å fungere klokken 04.10 på natten.

Hadde begge blitt kuttet, ville fastlandet hatt store problemer med å kommunisere med Svalbard.

– Da er vi tvunget over på satellittsamband. Det vil legge store begrensninger på kommunikasjonen og næringslivet der oppe, sier orlogskaptein Strømmen.

I dag fungerer begge kablene, men det drives fortsatt med reparering av skaden fra januar.

– Hvordan er sikkerheten rundt Svalbardfiberen i dag?

– Ikke noe utover at kystvakten patruljerer på vanlig vis, og satellittdata samler inn bevegelser i området.

– Ønsker ikke slik aktivitet

Dag Hugo Stølan, konserndirektør for sikkerhet og infrastruktur i Space Norway, sier til VG at de sendte mailen til Utenriksdepartementet for å forsikre seg om at det tas hensyn til Svalbardfiberen.

– Slik at man unngår skade. Vi ønsker ikke slik aktivitet der kablene går. Dette er kommunikasjonsforbindelsen mellom Svalbard og fastlandet – det sier seg selv at den er viktig for alle samfunnsaktører der oppe, blant annet til nedlastning av satellittdata, som kan gjøres i stort omfang der.

– Får dere fulgt opp om hensynet til kabelen følges av det russiske skipet?

– Vi har ikke noe muligheter til å følge opp det, og kan ikke overvåke det som gjøres på havdypet. Vi forholder oss til norske myndigheter og den informasjonen vi får fra dem, sier Stølan.

Det russiske forskningsfartøyet søkte blant annet om å gjøre sedimentære sedimentæreSediment er løse masser som er avsatt på jordoverflaten og består av bruddstykker eller opphopning av berggrunn, jordlag eller biologisk materiale. (SNL) og klimarelaterte undersøkelser. Skipet har ikke fått tillatelse til å stoppe innom norske havner.

I tillatelsen til toktet står det at «Det skal særlig påses at virksomheten ikke i urimelig grad vanskeliggjør eller hindrer skipsfart, fiske eller luftfart, og at den ikke volder skade eller fare for skade på undersjøiske kabler eller andre undersjøiske installasjoner.»

– Det er i alle fall et viktig grep at det står der. Da kan man gjøres erstatningspliktig om det skjer noe, sier orlogskaptein Strømmen.

Vanskelig regelverk

Han tror likevel det er behov for en oppstramming av regelverket, men sier at det ikke vil bli noen enkel affære.

– Stater som anser denne type aktivitet som et potensielt krigsmiddel, vil ikke være interessert i å inngå en ny traktat som gir kablene større beskyttelse.

Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, uttalte til NRK i starten av oktober at han muntlig har anbefalt nasjonale myndigheter å beskytte fiberkablene bedre.

– Jeg må ta selvkritikk for at dette ikke er tatt bedre tak i tidligere. Det har vært diskutert i mange sammenhenger. Men det spørsmålet er aktualisert nå i dagens situasjon, sa han til kanalen.

Fause ønsker ikke å kommentere noe til VG rundt godkjennelsen av toktet til det russiske forskningsfartøyet «Akademik Sergey Vavilov».

– Fullt klar over risikoen

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H), stilte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skriftlig spørsmål i Stortinget i september, og mente regjeringen måtte gjøre en ny vurdering av tillatelsen av toktet til «Akademik Sergey Vavilov».

Her fikk hun blant annet til svar at «Norske myndigheter behandler søknader om havforskningstokt innenfor de rammer havretten setter».

VG har spurt Utenriksdepartementet om det ble tatt hensyn til Svalbardfiberen i vurderingen av toktet til «Akademik Sergej Vavilov».

Departementet skriver i en e-post til VG at «norske myndigheter følger situasjonen i våre nærområder nøye».

– Vi er fullt klar over risikoen fra utenlandsk etterretning og påvirkning, og at aktivitet som i utgangspunktet er lovlig, kan bli utnyttet til formål som kan skade vår nasjonale sikkerhet. Et samtykke til havforskningstokt vil kunne bli trukket dersom vilkårene som er satt brytes.

Utenriksdepartementet svarer ikke på VGs spørsmål om de har noen måte å følge opp dette på. De skriver videre at de ikke har mottatt ny informasjon via diplomatiske kanaler om gjennomføringen av tokt med forskningsfartøyet «Akademik Sergej Vavilov».