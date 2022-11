VALGLØFTE: Vedum lovet 20 nye lensmannskontorer og politiposter under valgkampen. Nå er han finansminister, her på en pressekonferanse sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Utreder kraftige kutt for politiet i byene: − Uansvarlig

Regjeringen har bedt Politidirektoratet vurdere store kutt for politiet i byene for å flytte mer politi ut i distriktene, får VG opplyst. Politiets Fellesforbund reagerer kraftig.

VG kjenner til at Politidirektoratet har fått en frist til fredag denne uken og neste på å utrede to alternativer for å frigjøre ressurser til mer politi i distriktene:

Kutte 20 prosent av de ansatte i politiets såkalte «hovedseter», som stort sett ligger i byene.

Full ansettelsesstopp på samme steder.

I bestillingen, som VG kjenner til, viser de til at det er et «ønske om å desentralisere politiet ved å opprette nye tjenester og redusere sentralt byråkrati og hovedsetene i politidistriktene».

De to måtene å kutte på beskrives som alternativer for å flytte oppgaver og ansatte til mindre tjenestesteder.

Departementet peker også på et mål som vil gjøre et av Senterpartiets viktigste valgløfter til en realitet: Å opprette 20 nye tjenestesteder i distriktene.

Lovet 20 nye kontorer

I valgkampen gikk Trygve Slagsvold Vedum hardt ut og lovet 20 nye lensmannskontorer og politiposter, i første omgang. De gjenopplivede kontorene må fylles med minst fem politifolk, lovet Sp.

Under regjeringsforhandlingene på Hurdal i fjor høst gikk Ap med på dette sentrale Sp-kravet. Nå jobber regjeringen med å finne ut av hvordan de skal få dette til å gå opp.

Bestillingen til Politidirektoratet inneholder fire punkter, som alle handler om mer politi i distriktene. Et av punktene er hvor de 20 nye tjenestestedene skal være. Det påpekes i bestillingen at det skal legges til grunn at det skal gjennomføres tiltak innenfor alle fire områder i 2023.

Likevel avviser Justisdepartmentet overfor VG at det er noen kobling mellom opprettelsen av 20 nye tjenestesteder, og bestillingen om å utrede kutt andre steder. De understreker også at ingenting er vedtatt. Les hva de svarer lenger ned i saken.

VG er også gjort kjent med Politidirektoratets anbefaling for hvilke kommuner som bør få et tjenestested hvis det opprettes 20 nye kontorer. Les hvilke i faktaboksen.

Info Her kan det komme nye tjenestesteder Regjeringen har sagt at det skal opprettes 20 nye polititjenetsesteder, men ikke i hvilke kommuner. I en anbefaling fra starten av september pekte Politidirektoratet på følgende kommuner: Engerdal, Flatanger/Osen, Frogn, Frøya, Krødsherad, Levanger, Lillestrøm, Marker, Melhus, Meråker, Oslo øst, Rollag, Salangen, Sigdal, Steigen, Sør-Odal, Vestby, Vestre Toten, Vågå. Vis mer

– Partipolitikk

Politiets hovedseter er de sentrale enhetene i hvert politidistrikt, og kalles også funksjonelle enheter. Det er der politiet har bygget opp spissede fagmiljøer som for eksempel jobber med vold og overgrep mot barn og datakriminalitet.

Det er altså på disse stedene regjeringen vurderer kraftige kutt for å få på plass mer politi i distriktene.

– Å spre den beredskapen vi har enda tynnere ut er verken økonomisk eller sikkerhetsmessig forsvarlig, sier Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund.

Forrige uke advarte hun på det sterkeste i en VG-kronikk mot å opprette nye tjenestesteder i politiet når det ikke er økonomi til det.

Presentert med VGs opplysninger om alternativene regjeringen utreder, sier hun at dette i så fall ville være nesten som en ny politireform.

– Vi har også fått innspill på dette fra ulike hold. I første omgang betyr det at det antakeligvis sitter masse ressurser og prøver å tvinne det her til. Hvis det kommer en politisk føring så er det en politisk føring, da er vi litt sjakk matt, sier Skatvold.

RAMMET LOKALPOLITIET: Oppbyggingen av mer sentrale enheter har gått på bekostning av det lokale politiet, var blant konklusjonene i evalueringen av politireformen.

Hun er klar på at hun mener det vil være partipolitikk hvis regjeringen kjører på.

– Det er det Senterpartiet har gått til valg på. Og jeg synes faktisk de bør stoppe opp med den situasjonen vi har nå, både sikkerhetspolitisk og økonomisk med det budsjettet vi har. Det rådet får de fra så mange hold at de bør lytte til det.

– Helt uansvarlig

Skatvold er blant kritikerne som mener det ikke lå nok ressurser bak Solberg-regjeringens politireform fra 2015, og at dette har gått utover lokalpolitiet. Det har også evalueringer vist.

Derfor sier hun at hun ble glad da Hurdalsplattformen kom, og det stod at de geografiske driftsenhetene i politiet skulle styrkes. Men hun mener det ikke kan skje «koste hva det koste vil».

– Vi har vært tydelige hele tiden på at også de geografiske driftsenhetene må styrkes. Men det må komme i tillegg, sier hun.

KRITISK: Forbundsleder Unn Alma Skatvold.

– Dette blir å snu alt vi har jobbet med. Det er helt uansvarlig. Skal man nå begynne å flytte på ressursene som har satt seg og begynt å fungere godt? Jeg synes det er skikkelig kritikkverdig.

Politiet har store oppgaver om dagen: I tillegg til det de ellers har ansvar for, er Norge i den mest utfordrende sikkerhetspolitiske situasjonen på årtier. Det har blant annet ført til at politiet har måttet rykke ut til ulovlige droneobservasjoner, og de har skjerpet beredskapen rundt kritisk infrastruktur i hele landet.

– Vi har fått nye oppgaver rundt sikring og etterretningsvirksomhet. Det kan jo ikke nedprioriteres, sier Skatvold.

Regjeringen: Har ikke konkludert

I en epost til VG skriver statssekretær Erik Idsøe i justisdepartementet at regjeringen ikke har konkludert på noe, og at departementet er i kontakt med direktoratet om en rekke saker for å få faglige råd og innspill.

— Slik dialog pågår gjennom hele året og er en helt normal prosess før eventuelle beslutninger tas. Som en del av dette er det blant annet stilt spørsmål for å kartlegge budsjettmessig handlingsrom og konsekvenser av forskjellige prioriteringer for neste år, skriver han.

Bestillingen inneholder fire punkter, som alle handler om mer politi i distriktene. Et av punktene er om hvor de 20 nye tjenestestedene skal være.

Likevel avviser Idsøe at det er noen kobling mellom opprettelsen av 20 nye tjenestesteder, og bestillingen om å utrede kutt andre steder.

– Det ene handler om å redusere byråkratiet i politiet, det andre handler om lokale tjenestesteder. Dette er to ulike politiske prosjekt, som ikke nødvendigvis påvirkes av hverandre, skriver Idsøe, som understreker at politisk ledelse ikke har konkludert i noen retning, og at målet nettopp er å styrke den operative beredskapen og dempe byråkrativeksten.

Idsøe skriver i eposten at regjeringen vil redusere sentralt byråkrati og bruke mer penger på flere politifolk og beredskap i hele landet, og vil legge frem en plan for å styrke nærpolitiet.

– Det er viktig at en slik prosess inkluderer både faglige råd, utredning av tiltak og lokale innspill. Dette har pågått i lang tid og inkluderer en rekke ulike innspill fra Politidirektoratet i dialogen med departementet. Vi har også sendt brev til alle kommuner og bedt om deres innspill på hvilke behov man ser lokalt, hvor vi har mottatt godt over 200 svar, skriver han, og fortsetter:

– Jeg kan skjønne at Politiets Fellesforbund hadde reagert hvis spørsmålene dere viser til hadde vært en politisk beslutning, men det er det altså ikke.

POD: Skal svare

VG har også forelagt opplysningene om alternativene Politidirektoratet ble bedt om å utrede for politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Vi skal svare Justisdepartementet. Jeg kommenterer ikke dette nå. Vi skal gi våre politiske myndigheter anledning til å se hva vi foreslår og mener først, sier hun.