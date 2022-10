MILITÆR BESKYTTELSE: Bildet viser kystvaktfartøyet «Sortland» som ligger ved Heimdal gassenter i Nordsjøen. Bildet er tatt gjennom periskopet på en norsk ubåt tidligere i oktober.

Vestlig etterretning: Russland tar større sjanser - kan påvirke norsk sikkerhet

Russland skal være villig til å ta større sjanser i krigen mot Ukraina, ifølge ferske analyser fra vestlig etterretning. Det kan få konsekvenser for norsk og vestlig sikkerhet. Energiforsyning kan være særlig utsatt.

VG er kjent med deler av innholdet i ferske etterretningsanalyser som de siste dagene skal være delt med vestlige lands myndigheter, deriblant Norge.

Etterretningstjenestene beskriver verdi- og forsyningslinjer som potensielle sabotasjemål for russiske interesser. Dette kan være både gassrørledninger og andre undersjøiske kabler, men også oversjøisk transport med skip.

Mandag klokken 13 har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innkalt til pressekonferanse med tema «krigen i Ukraina og sikkerhetssituasjonen i våre nærområder».

For første gang skal også forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen, delta på en Ukraina-pressekonferanse med regjeringen. Også forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) skal delta.

Les også Slik passer Nato på norsk gassproduksjon Gjennom periskopet til en norsk ubåt kan man tydelig se hvordan Forsvaret i samarbeid med Nato har trappet opp…

Økende desperasjon

Bakteppet for rapportene fra vestlig etterretning er situasjonen på bakken i Ukraina, hvor Russland gjennom høsten har blitt presset tilbake fra områder som de russiske styrkene tok kontroll over i krigens første måneder.

Etterretningsanalysene skal blant annet beskrive hvordan Putins regime kan være villig til å ta i bruk nye virkemidler mot vesten for å komme på offensiven igjen i krigen i Ukraina.

Desperasjonen skal være økende i det russiske lederskapet, ifølge den ferske analysen.

De hemmelige tjenestene argumenterer for at Putins mål med sin «militære operasjon i Ukraina» skal være det samme som ved krigsstart for åtte måneder siden, men at den russiske presidenten samtidig må håndtere en økende motstand i sitt eget maktapparat mot krigen.

Vestlig etterretning argumenterer i analysene for at Putin nå står overfor en situasjon der han risikerer å miste kontrollen i Moskva, dersom nederlagene på slagmarken fortsetter. Det kan i sin tur føre til maktkollaps i Moskva, ifølge analysene.

Unngått å utfordre Nato

Putin har kommet med harde verbale angrep mot Nato og vesten. Men hittil har Moskva omhyggelig unngått å utfordre Nato-land på en slik måte at Nato kan tolke det som et angrep mot alliansens medlemsland.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har for sin del sagt at angrep på kritisk infrastruktur mellom Nato-land vil få konsekvenser for Russland. Men han har ikke spesifisert hva slags konsekvenser.

Utfordre norsk suverenitet

Etterretningsanalysene beskriver også hvordan desperasjon i Kreml kan påvirke Russlands handlinger i nordområdene:

Vestlig etterretning peker på muligheten for at Russland kan iverksette tiltak for å forsterke beskyttelsen av sine såkalte strategiske kapasiteter i nord, som er Russlands flåte av atomdrevne ubåter og deres kjernefysiske interkontinentale missiler.

Noen av disse basene ligger bare noen mil fra grensen mot Norge. Russland har tidligere gjennomført øvelser med et bastionforsvar hvor russiske fartøyer blir posisjonert for å stenge for andre lands adgang til Barentshavet.

Dersom dette skjer, vil det kunne utfordre norsk suverenitet i nord, ifølge etterretningstjenestene.

GATEMAT: Opptil 40 prosent av Ukrainas strømforsyning skal ha vært rammet av russiske angrep de siste ukene. Her tilbyr frivillige i Kyiv varm mat til befolkningen.

Slår ut strømmen

De siste ukene har Russland angrepet mål i hele Ukraina med missiler og droner for å ramme ukrainsk energiforsyning. De russiske angrepene har påført store skader på kraftverk og strømnett over hele landet, og spesielt til de store byene.

Deler av Ukraina har i perioder vært helt mørklagt og uten strøm.

Mandag morgen skjedde det igjen:

Over 50 raketter ble avfyrt mandag morgen, ifølge hæren.

– Russiske terrorister har igjen gått til massivt angrep mot elektrisitetsinstallasjoner i en rekke ukrainske regioner, sier Kyrylo Tymosjenko, nestsjef for president Volodymyr Zelenskyjs kontor, skriver NTB.

Dette skal ha resultert i strømbrudd i en rekke regioner, ifølge en uttalelse fra den ukrainske hæren på Telegram.

Energikrisen som ble utløst av angrepet i Ukraina og forsterket etter sabotasjen mot gassrørledningene i Østersjøen, har vist Europas sårbarhet for brudd på energiforsyningen. Analysene fra vestlig etterretning utpeker energiforsyning som et sannsynlig mål dersom Russland iverksetter sabotasjeaksjoner mot vesten.