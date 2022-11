MUSIKKSTUDENTER: Runa Kosberg og Runa Underhaug reagerer på UiBs lokaler.

Musikkstudenter sier de blir syke av å spille på skolen

I en rapport om lokalene på Universitetet i Bergen står det at studenter som bruker rommene «opplever hodepine, kvalme og problemer med ørene».

For små øvingslokaler, for få øvingslokaler og lokaler uten lydisolasjon er det studentene klager over. Ikke minst mener de at de får helseplager av å være i lokalene til Griegakademiet.

Her holder studentene, som blant annet studerer musikk ved Universitet i Bergen (UiB) til. Bygget er gammelt og bærer preg av det.

Studentene har lenge håpet på et nytt bygg, men i neste års statsbudsjett skrinlegges hele prosjektet.

– Det er veldig frustrerende å studere der. Vi er i en situasjon hvor ingen fagmiljøer får sine behov dekket, sier Runa Kosberg (21).

Hun tar en fireårig bachelor i klassisk utøvende musikk. Det siste året har hun kjent på følgene av å studere et sted hun mener ikke er egnet til å drive med musikalsk aktivitet.

– Mange av oss går på et studie som baserer seg på at vi bruker hele dagen vår på egenøving og på å produsere lyd, men dette gjør vi i lokaler som er hørselsskadelige og alt for små, sier hun.

Dette bilde er av en dør inne i Griegakademiet. Når det regner her renner vannet nedover døren.

Helseskadelige lokaler

Studentene er skuffet over beslutningen om at prosjektet som kunne ført til nytt bygg ikke blir noe av.

Ifølge en sak hos UiB tok Ola Borten Moe kontakt med rektor på skolen for å fortelle at prosjektet for Griegakademiet ville bli stoppet og at det ikke var sannsynlig at det ville komme midler til nybygg de neste årene.

Universitetet har i flere år kjempet for et nytt bygg, og i 2021 sendte Kunnskapsdepartementet ut oppdragsbrev til Statsbygg om prosjektering av nybygg for Griegakademiet.

– Vi har det ganske dritt. Det har vært lovet at vi skal få nytt bygg i mange år, sier Runa Underhaug (22) som også studerer musikk ved UiB.

Hun synes det har blitt vanskeligere å henge med i timene. Hun mener hun har fått helseplager av å være i mange av rommene i Griegakademiet.

Mye av studiene går ut på mengdetrening og spille instrumenter opp til tre timer hver dag. Ifølge studentene er rommene for små og luften er for tett til at det er mulig.

– Hvis du er lenge nok i et sånt rom, vil du kjenne at ørene begynner å verke. For meg begynner de å verke etter bare en halvtime, sier hun.

Flere rapporter viser at det kan være helseskadelig å bruke øvingsrommene, skriver Bergens Tidende.

Bedriftshelsetjenesten ved UiB utførte støymålinger i lokalene. De kom frem til at øvingslokalene var for små, har dårlig lyddemping og er lite egnet til øving.

I rapporten skriver de at studenter som bruker rommene «opplever hodepine, kvalme og problemer med ørene».

– Vi er nødt til å prioritere

Kunnskapsdepartementet mener det er Universitet i Bergen sitt eget ansvar å sørge for at byggene er forsvarlige å studere i.

– Arbeidsmiljøloven og forskrifter bestemmer om bygg er egnet for sitt formål, og det er Universitetet i Bergen som har ansvaret for å påse at byggene deres tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet, sier Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Han er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, og mener det som skjer nå er konsekvensene etter den forrige regjeringen.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

– Etter Solberg-regjeringens pengebruk på nye universitetsbygg, er det behov for en opprydding. Flere av prosjektene har blitt uforholdsmessig store og kostbare. Denne regjeringen vil redusere kostnadene, få bedre kostnadskontroll og unngå ytterligere press i norsk økonomi, sier han.

Dette er noe som går utover Universitetet i Bergen og studentene der.

– Derfor må Universitetet i Bergen, slik som alle andre universitet og høgskoler, forvente at byggene i fremtiden både blir mer nøkterne og at bare de mest nødvendige prosjektene blir igangsatt, legger han til.

– Vi var forberedt på at UiB ville bli skuffet, men i en stram budsjettsituasjon har vi vært nødt til å prioritere.

Reagerer på statsrådens kommentar

De har lenge vært planlagt et nytt spesialbygg som kan brukes av musikkstudentene, men nå er det nok en gang satt på vent.

Rektor Margareth Hagen mener det er helt feil i denne situasjonen av statsråden å si at universitet er ansvarlige at for at byggene er forsvarlige for studentene. Undervisningen gis en en tidligere skole i Bergen sentrum som ikke kan bygges om.

– Vi har ikke musikkbygg, vi kan ikke bygge om en gammel skole til å bli et forsvarlig musikkbygg. Vi har ventet på å reise et bygg. Vi er satt i en helt umulig situasjonen. Vi har ingen mulighet på eget budsjett til å bygge om en barneskole til å bli et musikkbygg, sier Hagen.

De har ikke penger som universitet til å bygge et nytt spesialbygg, og har håpet at regjeringen nå skulle ta det ansvaret.

– Departementet har håpet at regjeringen nå skulle ta det ansvaret. Departementet har sammen med UiB hatt et prosjektråd for nybygget, og har latt UiB investere 30 millioner i forprosjektet. Det som skjer nå er svært overraskende, sier rektoren.