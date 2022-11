GJESTFRI: Gjermund Kvernmo Langset (30) og kjæresten Andrea Sæter (31) låner ut huset sitt i julen.

Låner ut huset gratis i julen: − En krevende tid for mange

Gjermund (30) og Andrea (31) ble huseiere i 2020. Til jul skal de låne det bort gratis til noen som virkelig trenger det – inklusive juletre og et fullt kjøleskap.

«Vi er så heldige å ha et stort hus på Fjelltun i Ålesund. Det ønsker vi å låne ut gratis til en familie som trenger det mer enn oss i julen, fra 23–25. desember.»

Slik lyder inngangen på annonsen som Gjermund Kvernmo Langset (30) og Andrea Sæter la ut på Finn.no lørdag kveld.

– Vi er privilegerte og har alt vi trenger. Vi er friske, har jobb og en grei økonomi. Men samtidig vet vi at det ikke er tilfelle for alle. Julen er en krevende tid for mange. Derfor tenkte vi at vi ville bidra så mye som mulig, forteller Langset, til VG.

ALT INKLUDERT: Eneboligen vil være utstyrt med alt av mat og utstyr som trengs i forbindelse med julehøytiden.

Samboerparet kjøpte sin første enebolig sammen i 2020. Nylig kom de på ideen om å låne det ut gratis i julehøytiden, ettersom det ellers bare ville ha stått tomt.

– I julen reiser vi til hver av våre foreldre, og et tomt hus er jo ikke til glede for noen, sier Langset.

Selv om ideen ble født for to måneder siden, begynte engasjementet for å hjelpe vanskeligstilte familier da paret var studenter for fem år siden.

I stedet for å gi hverandre julegaver, begynte de å kjøre ut julemat, gaver og annet man trenger i den ellers så kostbare høytiden, til familier som trengte det mer, og som de kom i kontakt med via hjelpegrupper på sosiale medier.

– Det var Gjermund som var mest engasjert i starten. Det føles veldig godt å kunne hjelpe andre, forteller Sæter.

FASILITETER: Huset har blant annet tre soverom med dobbeltseng, sovesofa på loftstue, kjøkken og stue med en stor sofa, lenestoler og spisebord for 6–12 personer, TV med strømmetjenester og trådløst internett.

– Vil kjøpe inn alt av julegodt

I annonsen på Finn.no står det at eneboligen på 200 kvadratmeter har tre etasjer, og er utstyrt med totalt syv sengeplasser, i tillegg til alt av fasiliteter du måtte trenge.

Huset ligger ca. 15 minutter gange fra Ålesund sentrum og blir lånt ut med fulle kjøkkenskap – inkludert alle måltider man trenger for perioden. Det vil også finnes rikelig med ved for fyring i peisen og juletre.

De som melder seg, skal ikke ha noen kostnader i forbindelse med julefeiringen, understreker paret.

– Det er jo innholdet i et hus som er viktig, derfor skal det ikke være noen kostnader for de som kommer. Juletre må vi jo ha hjemme uansett. Vi vil kjøpe inn alt av julegodt, sier Langset.

– Og så må vi jo høre om de ønsker pinnekjøtt eller ribbe, som jo alltid er det store spørsmålet, sier han lattermildt.

Barnefamilier blir prioritert

– Har dere noen krav til hvem som vil bli aktuell?

– Dersom det er flere om beinet har vi sagt at familier med barn vil bli prioritert. Det får gjerne være en familie med barn og besteforeldre. Men hovedkriteriet er jo at det er noen som har behov for det, og som har vanskelig for å finne en plass å møtes på grunn av økonomien, sier Sæter.

– Det skal ikke være noen som bare synes det er praktisk med et hus i julen, men snarere for noen som trenger en økonomisk avlastning, fortsetter hun.

Det er allerede flere som har tatt kontakt. Mange har også delt annonsen og sendt hyggelige meldinger.

– Det er jo tydelig at det kanskje treffer en liten nerve i folk, sier Langset.

Paret understreker at de håper at annonsen når frem til noen som virkelig trenger det.

I en tid hvor strømprisene, rentene og matvareprisene stiger, føles det ekstra viktig å gjøre noe.

– Nå er det mange som har det vanskelig, men samtidig er vi mange som har det bra. Selv om ikke alle har mulighet til å låne ut huset sitt, så tror jeg nok at flere kan gjøre litt, sier Langset.

