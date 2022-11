NEDBØR: Det er meldt mye regn på Østlandet torsdag, og meteorologene har sendt ut flomvarsel. Bildet er tatt i Oslo 4. august 2019.

Flomfare på Østlandet: − Nå blir det grått og mye regn

De neste to dagene er det ventet mye regn på Østlandet. NVE har sendt ut farevarsel for flom.

– Det ser ut som det blir noen døgn nå der det blir ganske vått, sier vakthavende meteorolog Martin Granrød ved Meteorologisk institutt.

De neste to dagene ventes det 20 millimeter regn i døgnet, og opp mot 50 millimeter enkelte steder på Østlandet og Sørlandet.

– Dette er vanlig høstvær, jevnt og langvarig regn med middel intensitet. Nå blir det grått og mye regn i en lang periode, sier Granrød.

Grunnen til det våte og grå været er et lavtrykk som kommer fra Nordsjøen.

Med høsten faller også løvet. Mye regn kan føre til at løvet samler seg rundt kummer, og det kan føre til overvann.

Her kan det bli store mengder nedbør de neste to dagene.

Mye vann i elvene

Varslet for flomfare kommer fra NVE. De venter det vil være fare for flom fram til fredag morgen på Østlandet og Sørlandet.

– Vi har sendt ut et gult varsel, det er ikke dramatisk. Det er et stort område og vi regner det kommer til å skje noe her og der, sier hydrolog ved flomvarsling i NVE Sjur Kolberg.

Det kommer til å bli mer vann i de fleste elver. Noen kan gå over breddene og flyte over jorder. Hus som ligger nært elvebredden kan få vann i kjelleren.

Mindre veier kan bli stengt på grunn av mye vann.

– De fleste steder skal elver fint klare å håndtere dette, men lokalt kan det komme kraftigere hendelser, sier Kolberg.

– Må ha vinterdekk

De store mengdene nedbør blir nok ikke til snø i lavtliggende områder. Dette gjelder store deler av landet.

Varm og våt luft er på vei fra sør og vil holde det varmt over hele landet. Men lengst opp på fjellene er det snø.

– Det har kommet snø i natt. Skal en kjøre over fjellene må man ha vinterdekk, sier meteorolog Granrød.

Her kan det være vanskelige kjøreforhold.

På fjellene har det kommet snø, og det ventes perioder med snø her.

Det ventes perioder med snø fram til fredag morgen i disse områdene. Temperaturen vil ligge på rundt 0 grader.

Snøgrensen er mellom 1000 og 1400 meter.

Tørt i resten av landet

Det er hovedsakelig på Øst- og Sørlandet det skal regne de neste to dagene.

I resten av landet blir det stort sett tørt, men grått.

– På Vestlandet kan det bli perioder med lett regn, også lenger nord. Men tendensen er at det er tørrere lenger nord, og mildt. Det er mildt hele veien nordover, sier vakthavende meteorolog Martin Granrød.