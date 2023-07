Ferge krasjet i fjellvegg i Lysefjorden

Veteranfergen «MF Skånevik» smalt i ettermiddag i fjellvegg i Lysefjorden. – Dypt beklagelig, sier daglig leder.

Sammenstøtet skal ha skjedd omtrent klokken 16.15.

Fergen er innleid til en turistrute mellom Flørli og Lysebotn i Lysefjorden av Rødne Fjord Cruise og Fjord X.







VG har fått tilsendt en video fra innsiden av fergen som viser kaoset som bryter løs når «MF Skånevik» treffer fjellveggen.

Idet fergen treffer land kan man se passasjerer klamre seg til seteryggene og brusflasker som flyr veggimellom. Ingen skal ha blitt skadet under sammenstøtet.

– Dette er et leit uhell som har skjedd her. De fikk bremset opp båten litt, men det ble et ganske stort smell, sier daglig leder i Fjord X Arne Glenn Flåten til VG.

Skipperen sovnet

Ifølge Flåten er årsaken til sammenstøtet at skipperen sovnet.

– Det som skjedde her er at skipperen sovnet på broen. Det er dypt beklagelig.

Vanligvis skal det være to stykker til stede på broen, forklarer Flåten.

– Men han ene var ute og da han kom opp igjen var det for sent.

Flåten forteller til VG at han personlig har snakket med skipperen flere ganger etter uhellet.

– Det går fint med både ham og resten av mannskapet. Ingen er skadet, men de er selvsagt preget av hendelsen.

Glade for at ingen er skadet

Verken passasjerer eller biler skal ha fått skader. Heller ikke fergen har fått store skader.

– Det er ingen vanninntrenging eller noe sånn, sier Flåten.

Daglig leder i Rødne Fjord Cruise Lars A. Rødne bekrefter også uhellet.

– Det stemmer at det har vært et uhell med en ferge i Lysefjorden, sier Lars A. Rødne, daglig leder i Rødne Fjord Cruise til VG.

Flåten beskriver hendelsen som et uhell med godt utfall:

– Vi er veldig glade for at det ikke er noen som er skadet.

Fergen har sluppet av passasjerene og er nå på vei tilbake til Flørli for undersøkelser.

Nummer to var i maskinrommet

Flåten forteller at Sjøfartsdirektoratet er orientert om hendelsen. De bekrefter hendelsen overfor VG.

– Vi har fått inn en foreløpig rapport fra rederiet. Fergen har gått inn i en fjellvegg i Kvernafjellet. Da ulykken skjedde var det kun én mann på broen fordi maskinpasseren var en tur i maskinrommet, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartdirektoratet Dag Inge Aarhus til VG.

Han sier det er mistanke om uoppmerksomhet eller at kapteinen kan ha sovnet.

– Dette vil vi få mer opplysninger om når ulykkesrapporten er klar, avslutter Aarhus og sier den skal være hos direktoratet innen 72 timer.

I den foreløpige rapporten er det meldt om 50 passasjerer om bord. Fergen har en kapasitet på 18 biler og 150 personer.

Erfaren skipper

Det er selskapet Fjord X som har leid inn skipperen. Flåten beskriver ham som en erfaren skipper.

– Vi har ingen tvil rundt hans kvalifikasjon som skipper. Dette er et leit uhell, sier Flåten.

Veteranfergen «MF Skånevik» er bygget i 1967 og ble fredet i 2006. Det er den eneste operative fredede bilfergen i Norge.

Lysefjorden ligger i Sandnes og Strand kommuner i Rogaland. Den huser noen av Norges mest kjente naturattraksjoner, deriblant Preikestolen og Kjeragbolten.

