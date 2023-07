BERGEN: Politiet utenfor hotellet hvor en kvinne ble påført kritiske skader tirsdag.

Hotell-drapet i Bergen: − En forferdelig tragedie

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs forteller til VG at det etterlatte barnet er under tre år gammelt.

Kortversjonen En kvinnelig ukrainsk flyktning i 30-årene døde av skadene hun ble påført på et hotell i Bergen.

En mann i 30-årene er siktet for drapet. Han nekter straffskyld.

Den avdøde kvinnen og den siktede mannen hadde et barn sammen som nå tas hånd om av barnevernet.

Siktede fremstilles for varetektsfengsling torsdag. Vis mer

En kvinnelig ukrainsk flyktning i 30-årene ble tirsdag ettermiddag funnet kritisk skadet på et hotellrom i Bergen. Hun døde noen timer senere.

En mann i 30-årene, som opprinnelig er fra Aserbajdsjan, er siktet for drap.

Han og den avdøde kvinnen hadde et barn sammen som nå ivaretas av barnevernet. Barnet var ikke til stede da hendelsen skjedde.

– Det er en forferdelig tragedie, og barnet står nå i realiteten uten far og mor, sier bistandsadvokat Mjøs til VG onsdag kveld.

Hun forteller at barnet er under tre år gammelt.

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs. Her i 2018.

Den pågrepne mannen nekter straffskyld.

– Han har forklart seg for politiet og har forklart at han ikke har gjort det han er siktet for, sier forsvarer Anette Vangsnes Askevold til VG onsdag kveld.

– Han opplever hele situasjonen som veldig tung, og gir uttrykk for at han er i sjokk og sorg, sier hun.

Fremstilles for varetekt

Hendelsen skjedde på hotellet Magic, hvor kvinnen bodde. Hotellet fungerte som mottak for ukrainske flyktninger.

Utlendingsdirektoratet (UDI) leier hotellet, og skrev følgende i en uttalelse onsdag:

– Det er svært sjeldent vi opplever så dramatiske hendelser i asylmottak. Våre tanker går til pårørende og andre berørte.

Den siktede mannen fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Ifølge opplysninger til Bergensavisen hadde avdøde skader forenlig med bruk av kniv eller stikkvåpen, men påtaleansvarlig Are Nygård Bergh vil ikke kommentere disse opplysningene.

Hadde midlertidig opphold

Ifølge NTB har politiet opplyst at mannen og kvinnen kom sammen til Norge i starten av 2023. Mannen hadde bosted i Bergen, men ikke på hotellet.

– Han hadde midlertidig opphold i Norge fram til mars 2024, sier politiadvokat Bergh.

Politiet har opplyst at det er startet prejudisiell observasjon av den siktede mannen i 30-årene.

Politiet har opplyst at det er startet prejudisiell observasjon av den siktede mannen i 30-årene.

Dette gjøres ofte i forbindelse med straffesaker for å vurdere om en siktet person er tilregnelig eller ikke.

– I saker av denne karakter har vi en lav terskel for å beslutte det. Særlig i saker hvor det er utenlandske statsborgere med kort botid i Norge. Da er det viktig å få avklart akkurat det, sa Bergh til VG tidligere onsdag.

Politiet har foreløpig ingen opplysninger som tyder på at mannen var utilregnelig i det antatte gjerningsøyeblikket.

