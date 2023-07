Politiet utenfor hotellet Magic i Bergen, hvor de tirsdag fant en kvinne i 30-årene kritisk skadet.

Drapssaken i Bergen: Skal vurdere siktedes psykiske helse

En mann i 30-årene som er siktet for drap på en ukrainsk kvinne i 30-årene, vil torsdag bli fremstilt for varetektsfengsling.

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen er siktet for drap på en ukrainsk kvinne i 30-årene på et hotell i Bergen.

Hotellet fungerte som et mottak for ukrainske flyktninger.

– Politiet vil ikke si noe om hva siktede forklarte i avhør, men han erkjenner ikke straffskyld, skriver politiet i pressemeldingen.

Skal vurdere tilregnelighet

De opplyser også at det er startet prejudisiell observasjon av den siktede mannen i 30-årene. Dette gjøres ofte i forbindelse med straffesaker for å vurdere om en siktet person er tilregnelig tilregneligÅ være strafferettslig tilregnelig betyr at man er frisk nok til å kunne idømmes fengselsstraff. Utilregnelig betyr at man derimot er for syk, og personen kan i stedet bli dømt til tvungen psykisk helsevern. eller ikke.

Den ukrainske kvinnen bodde på hotellet Magic i Bergen. Hotellet fungerte som et mottak for ukrainske flyktninger.

Hun ble funnet kritisk skadet og ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

VG har forsøkt å kontakte siktedes forsvarer Anette Askevold onsdag, men ikke fått svar.

Har barn sammen

Den pågrepne mannen er opprinnelig fra Aserbajdsjan.

Han og den ukrainske kvinnen har et barn sammen. Dette barnet var ikke til stede da hendelsen fant sted og er ivaretatt av barnevernet.

Siktedes bosted, som ikke er i Bergen, skal etter planen gjennomgås onsdag, opplyser politiet.

Politiets kriminalteknikere fortsetter også sitt arbeid på hotellrommet og får bistand av Kripos til deler av disse undersøkelsene.

Arbeidet med vitneavhør, rundspørring og sikring og gjennomgang av digitale spor fortsetter også. Obduksjon er planlagt på Gades Institutt torsdag.

