AKSJONERTE: Politi løsnet skudd mot en mann de skulle pågripe på et leilighetshotell i Lakkegata på Grønland i Oslo natt til søndag.

Politiskyting på Grønland: Etterforskning tilsier at skuddet gikk av utilsiktet

Det er ikke holdepunkter for at det var en konkret trusselsituasjon før politiet skjøt en mann på Grønland i Oslo søndag, sier Spesialenheten.

Det opplyser Spesialenheten i en pressemelding mandag.

Natt til søndag ble en 22 år gammel mann skutt av politiet i en politiaksjon på Grønland i Oslo. Mannen er alvorlig skadet, opplyste politiet søndag.

«Opplysningene som er fremkommet så langt tilsier at skuddet gikk av utilsiktet, men omstendighetene er fortsatt under etterforsking. Det er ikke holdepunkter for at det var en konkret trusselsituasjon som foranlediget skuddet», skriver Spesialenheten i en pressemelding mandag.

En polititjenesteperson har status som mistenkt.

Politiaksjonen var et ledd i «et økt fokus på kriminelle miljøer som selger narkotika på Grønland i Oslo», ifølge konstituert politimester Jan Erik Thomassen.

Den skutte mannens familie kommuniserte søndag til VG at de tror politiet «må ha gått på feil person».