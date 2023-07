VANT: Milo Wiik vant 1 million i pantelotteri på lokalbutikken på Frogner i Oslo.

Milo (29) vant i Pantelotteriet: − Måtte google hvor mange nuller det er i en million

Den nybakte millionæren skulle bare en rask tur på butikken for å kjøpe boblevann, da han vant én million kroner.

Milo Wiik forteller at han drikker mye boblevann, og derfor panter flasker nesten daglig på sin lokale Kiwi-butikk på Frogner.

Mandag var intet unntak.

– Jeg trykker alltid på knappen for pantelotteriet, og håper at jeg skal vinne. Denne gangen sa jeg faktisk inni meg at «jeg må vinne, jeg må vinne», nesten som et lite mantra for meg selv, sier han til VG.

Og denne gangen ga panteautomaten fra seg en ny lyd før kvitteringen kom ut.

– Først kom det en fanfare, og så kom lappen hvor det sto hvor mye jeg hadde vunnet. Jeg tenkte jeg måtte komme meg raskt ut av butikken, forteller Wiik.

VINNERLODDET: Da Milo Wiik fikk vinnerloddet på 1 million skal han først ha blitt litt stresset.

Selv om stresset tok litt overhånd forteller han at han det var gøy å vinne.

– Jeg ble litt stresset, for jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Da jeg så på lappen, var det mange nuller der, så jeg fortet meg hjem og googlet hvor mange nuller det er i en million, sier han, og fortsetter:

– Det var veldig rart, det føltes litt en drøm. For godt til å være sant. Men det var jo selvfølgelig gøy.

Feiret med PlayStation-spill

Wiik forteller at det ikke ble noen voldsom feiring, men at han har kjøpt et PlayStation-spill og spist ute med samboeren.

Planen er å bruke resten av pengene på å betale ned på boliglånet.

– Og kanskje dra på noe ferie, sier Wiik, som jobber som artist og musikkprodusent under navnet HM-surf.

HER VANT HAN: Fra venstre står Abdi Jama og Viktoria Simonsen som i Kiwi-butikken hvor vinnerloddet ble trukket.

Første Kiwi Solli-millionær

Butikksjef for Kiwi Solli, Henrik Flaten, forteller at det er stas at butikken har fått sin første pantemillionær.

– Vi har ganske ofte kunder som vinner 1000 kroner i pantelotteriet hos oss, men det har aldri vært noen som har vunnet en million kroner, sier han.

Han legger til at det er hyggelig at det er en stamkunde som stakk av med vinnerloddet.

Viktig for tilskudd

Daglig leder i Oslo Røde Kors Vestre, Venke Wikborg, forteller at pengene de får fra pantelotteri er viktig for lokallaget.

– Det er veldig hyggelig og festlig for oss at noen har vunnet penger i vår krets. Det er kjempeflott å høre at han alltid trykker på knappen. Vi er veldig glad for de pengene vi får så vi kan bruke det på aktiviteter i Oslo Røde Kors Vestre, sier hun.

Hun legger til at de er helt avhengige av tilskuddet de får fra lotteriet.