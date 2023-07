DØMT: En mann i 40-årene er dømt for grov smitteoverføring etter å ha smittet sin ekskone med hiv.

Hiv-smittet mann dømt for grov smitteoverføring

En mann i swingermiljøet er dømt for grov smitteoverføring etter å ha smittet ekskonen med hiv.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Mannen i 40-årene er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder etter at han skal ha hatt ubeskyttet sex med en kvinne selv om han var klar over sin positive hiv-status.

Kvinnen som er smittet er tiltaltes ekskone.

Mannen skal selv ha blitt smittet i 2013, men begynte ikke behandling før i november 2014.

Han ble informert av lege om at han var smittsom frem til behandlingen startet, men sa likevel til sin daværende kone at han var frisk og smittefri før dette. Paret skal ha hatt ubeskyttet sex for å feire.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen anket saken etter at han ble funnet skyldig i tingretten.

Det ble stilt spørsmål om alvorlighetsgraden av lovbruddet, da det hadde vært foreldet om det ikke ble ansett som grovt.

Flertallet mente at mannen var klar over hva han gjorde og at han utnyttet tilliten kvinnen hadde til ham. Han ble derfor også dømt i lagmannsretten.

I tillegg til fengselsdommen ble tiltalte dømt til å betale en erstatning på 130.000 kroner til fornærmede.

Erstatningen kommer i tillegg til en overføring på 90.000 kroner som retten mener at tiltalte sannsynligvis overførte til kvinnen som en bestikkelse og kompensasjon for smitten i 2016.

Aktiv i swingermiljøet

Mannen skal ha vært aktiv i swingermiljøet i både Norge og utlandet, ifølge Stavanger Aftenblad.

Et vitne forklarte ifølge dommen at mannen initierte en trekant med vitnet og sin ekskone på et nachspiel. Ekskona skal ha stoppet det og forklart at de begge var smittet med hiv.

«Ifølge fornærmede hadde tiltalte i forkant sagt til henne at jo flere som får hiv, jo fortere går det med en forskning og utvikling av medisiner», sier dommen.

Tiltalte skal videre ha forklart at han ikke ønsket å ta opp sin hiv-status tidlig i et forhold og at han ikke ønsket å leve i sølibat.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post