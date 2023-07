FUNNET DØD: Oksen Ferdinand ble funnet død tirsdag 4. juli på Brennbakk Gård i Hattfjelldal i Nordland.

Oksen Ferdinand døde etter å ha spist ølboks: − Det er helt forferdelig

Bøndene Tina Brennbakk (56) og Øyvind Brennbakk (46) ble møtt med et makabert syn på morgenkvisten tirsdag 6. juli.

Kortversjonen Bøndene Tina og Øyvind Brennbakk fant den ett år gamle oksen Ferdinand død på morgenen 6. juli.

Den viste seg å ha spist metallbiter, trolig fra ølbokser. Dette skal ha ført til at oksen fikk store indre skader.

Oksefôret antas kom fra et område nær hytter, men bøndene legger ikke skylden på hyttefolk.

Brennbakk postet et innlegg på gårdens Facebook-side for å skape oppmerksomhet rundt problematikken. Vis mer

Den rolige, snille oksen, som fikk navnet sitt etter den kjente boken og tegneserien «Historien om Ferdinand», hadde fått i seg metallbiter og lå livløs i fjøset. Oksen blødde fra nesen og rumpa.

Ekteparet som driver Brennbakk Gård i Hattfjelldal i Nordland gjorde obduksjonen av oksen selv, og så dermed med egne øyne de store kuttskadene Ferdinand hadde fått.

– Vi obduserte dyret selv, og vi fant biter fra ølbokser i Ferdinand. Han var veldig oppkuttet, forteller Tina Brennbakk.

Hun forteller at de tror oksen døde i firetiden på morgenen.

HER BODDE FERDINAND: Brennbekk Gård i Hattfjelldal i Nordland.

I store smerter

Brennbakk forteller videre at de tror Ferdinand må ha hatt store smerter.

– Vi kunne uansett ikke ha reddet ham når han var så oppkuttet, sier Tina oppgitt.

Hun tror de store skadene må ha sendt oksen i koma.

– Det er helt forferdelig. En ting er jo blodtapet, men man tenker jo på de store smertene Ferdinand fikk av så store kuttskader.

Fôret skal ha kommet fra et område hvor det er en del hytter. Brennbakk vil ikke legge skylden på noen der, men er likevel oppgitt.

– Vi legger ikke skylde på dem, for vi vet ikke hvor boksen kommer fra, men jeg blir oppgitt over at folk ikke tenker lenger enn de gjør av og til. Det er så unødvendig. Hadde ikke den metallbiten vært i fôret til Ferdinand så hadde han stått i fjøset og vært fornøyd.

VOKSTE FORT: Ferdinand rakk bare å bli et år. Dette er Ferdinand som kalv høsten 2022.

Brennbakk mener Ferdinand, som rakk å bli et knapt år, var en spesiell okse.

– Han var en snill og grei. En veldig behagelig skapning. Han tenkte ofte på mat og likte å ta livet med ro. Han var en av de rolige og bedagelige oksene, det var litt derfor han fikk navnet sitt.

Det er heldigvis første gang bøndene på Brennbakk har opplevde at det dyr har død av metallbiter.

– Det er – bank i bordet – det først dyret som har gått bort av dette. Vi har funnet blikkbokser i høyballer før, men det har heldigvis gått bra. Vi er litt heldige, for vi har ikke så stort areal langs vei. De med jorder langs veiene er nok mer utsatt.

I FJØSET: Bonden Tina Brennbakk på arbeidsplassen hjemme på gården.

Stor respons

Kvelden samme dag som Ferdinand døde skrev Tina Brennbakk et innlegg med historien på gårdens Facebook-side. I skrivende stund har innlegget over 3900 likes, og 7500 delinger.

Brennbakk håper hun med innlegget kan gjøre at de som forsøpler tenker seg om en gang til.

– Jeg tenkte at vi måtte vinkle det fra en litt annen kant, enn å vise en blodpøl. Det går an og gi dyret en stemme i et sånt innlegg. Alle dyr fortjener et verdig liv, de skal ha det bra, få nok mat og ha lys, det er et levende individ som skal behandles med respekt, sier Brennbakk, og legger til:

– Vi bønder er glade i dyrene våre og vi gjør alt vi kan for at de skal ha det bra.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post