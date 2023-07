Foreldrepar siktet for å drept sitt eget barn – mor siktet for planlagt drap på barnets far

Totalt tre personer er siktet for å ha planlagt å drepe mannen som allerede er siktet for drap.

Det melder TV 2.

Nyhetskanalen skriver at politiet i Ålesund i all hemmelighet har pågrepet tre personer.

Fra før av er et foreldrepar siktet for å ha drept sin egen baby i Ålesund i fjor sommer, eller medvirkning til dette.

Nå har saken utviklet seg.

Moren til barnet er nå siktet for å ha planlagt å drepe barnefaren, sammen med to andre personer.

– Min klient er sjokkert over opplysningene i denne saken. Han er nå blitt orientert om at han er fornærmet i en straffesak der barnemoren og flere andre personer er siktet for å inngå drapsforbund, at de hadde planer om å drepe min klient, sier mannens forsvarer, advokat Sjur Engelsen Lange til TV 2.

Mannen nekter straffskyld i barnedrapssaken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post