Solberg åpnet valgkampen: − Man skal aldri gi opp

TRONDHEIM (VG) 47 dager før valget starter Erna Solberg (H) en hektisk turné for å prøve å snu bekmørke meningsmålinger til gjenvalg 13. september.

Statsminister Erna Solberg (H) har avsluttet sommerferien og trommer i gang valgkampen med en tre dager lang reise i Trøndelag.

Åpningen av turneen startet onsdag formiddag med appell i Trondheim sentrum, utdeling av Høyre-potetgull og den klassiske poseringen med en baby foran pressefotografene.

– Det er alltid kos med alle statssekretærene og de politiske rådgiverne som følger statsministerens oppfordring om å få barn, spøker Solberg overfor VG.

Det var nemlig statssekretær Tony Tiller (H) som lånte bort sin fem måneder gamle sønn, Arvid Remmem Tiller, til statsministerens fotografering.

Krisemålinger

Solberg går inn i valgkampen med krisemålinger i ryggen. De fire borgerlige partiene Høyre, Venstre, KrF og Frp ligger milevis bak de rødgrønne partiene på målingene.

Likevel sier statsministeren at hun fortsatt har troen på gjenvalg etter åtte år i statsministerstolen.

– Det er 47 dager til valget – og det ser bekmørkt ut for regjeringspartiene og borgerlig side på målingene. Har du i det hele tatt håp om å snu det her?

– Jada. Jeg mener man skal aldri gi opp før stemmene er talt. Det er masse velgere som skal gjøre sin endelig beslutning fremover nå, svarer Solberg.

I TRONDHEIM: Statsminister Erna Solberg (H) under valgkampåpningen i Trondheim onsdag.

Trøndelagsturné

Solberg kom rett til Trondheim fra en kortere bilferie med ektemannen Sindre Finnes. Der fikk hun ladet batteriene med besøk på Inderøy

– Vi gjorde det vanlige folk gjør når de er på bilferie, forteller Solberg – og sier at hun blant annet har stoppet og tatt bilde av Storelgen i Stor-Elvdal og Storsparken på Tynset.

Frem til fredag har Solberg et hektisk program som blant annet inkluderer besøk på Frøya, Ørland flystasjon, Råkvåg, Frosta, Verdal, Levanger og Stjørdal.

Onsdag åpner hun Olavsfestdagene i Trondheim – og på fredag møter hun Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til debatt.

– Vi skal se fremover

– Hvilket budskap er det du har i denne valgkampen som skal få velgerne over på din side og ned fra gjerdet?

– Det viktigste budskapet dreier seg om at vi skal se fremover på hva Norge trenger de neste ti årene og hva vi skal gjøre de neste fire årene, sier Solberg før og begynner å ramse opp:

– Da er det å skape flere jobber i privat sektor, inkludere flere i arbeidslivet, skape et helsevesen og få ned helsekøene, støtte opp om rusomsorgen og rusreform – men også et utdanningssystem som er bedre. Under dette har vi tusenvis av enkeltsaker hvor vi har gode alternativer.