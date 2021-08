To uker på gutteleir snudde motivasjonen Sebastian Hoad Vik (15) slet med motivasjonen på skolen, og brukte mesteparten av undervisningstiden på å sove. To uker på leir snudde situasjonen. – Nå har jeg faktisk begynt å digge matte, sier han. Morten Knudsen Gabriel Aas Skålevik (Foto) Avog Publisert 03. august, kl. 10:05 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Av 45 gutter som var med på Guttas campus i 2019, går nå 44 av dem på videregående skole. De gode resultatene gjør at skoleleie ungdommer i flere landsdeler får ta del i tilbudet.

DANSEKONKURRANSE: Dagens hovedfokus på campen er selvkontroll. Gjennom en dansekonkurranse skal guttene kunne arbeide med nettopp denne karakterstyrken. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Klokken har passert ti på formiddagen midt i sommerferien, og alle guttene på Guttas campus er samlet i gymsalen på Jeløya Folkehøyskole. De har allerede vært våkne i flere timer. Her er det faste rammer og et strikt tidsskjema som gjelder.

Musikken skrus på så det dunker i veggene i den litt slitne gymsalen.

Tre av guttene begynner å danse, mens de andre klapper til takten. Den ene av de dansende guttene spinner rundt på gulvet til øredøvende jubel fra de andre guttene.

– Dette hadde dem aldri gjort for en drøy uke siden, forteller Per Øyvind Hammerstad som er campsjef for Guttas campus.

En av dem som har valgt å tilbringe to uker av sommerferien sin på å forberede seg til det siste året på ungdomsskolen, er Sebastian Hoad Vik (15) fra Frogner i Oslo. Han forteller at han er sliten etter lange dager med mange folk og nye inntrykk, men at han ikke angrer på valget om å være her.

– Man blir ganske mentalt utslitt, men det går fint. Jeg er her for gjøre det bedre på skolen, og for å forbedre meg som menneske, forteller han.

Sebastian merket før sommeren at han virkelig begynte å bli lei av skolen.

MOTIVERT: Sebastian Hoad Vik mener oppholdet hos Guttas campus har gitt han tilbake skolemotivasjonen. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Jeg hadde begynt å se på skolen som en veldig kjedelig greie, og kroppen gikk nesten rett i sovemodus når jeg var der.

Han hadde begynt å henge litt etter på det faglige og mistet mye av motivasjonen for videre skolegang. Moren hans hadde hørt om tilbudet til Guttas Campus og foreslo at han kunne prøve det i sommer. I utgangspunktet var Sebastian skeptisk, men han meldte seg på tilbudet.

– Her har de gjort skolen til en morsom greie hvor jeg opplever mestringsfølelse. Jeg får jobbet på det nivået som jeg faktisk er på, noe som er vanskelig på skolen når alle er på forskjellige nivåer. Nå har jeg faktisk begynt å digge matte, forteller han og smiler.

– Hva tenker du om at det bare er gutter her?

– Vi har fått et slags brorskap alle sammen, jeg digger det. Det er klart man savner jenter litt, men heldigvis varer campen bare i to uker og ikke resten av livet, sier Sebastian.

Positiv psykologi

Guttas Campus er et tilbud for gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole. Den to uker lange læringscampen blir arrangert midt i sommerferien på Jæløya utenfor Moss.

Ideen er hentet fra DrengeAkademiet i Danmark. Det faglige opplegget er bygget rundt lesing, skriving og regning, og i tillegg jobbes det med personlig utvikling gjennom systematisk arbeid med syv karakterstyrker.

Disse er sosial kompetanse, engasjement, selvkontroll, viljestyrke, optimisme, takknemlighet og nysgjerrighet.

– Det handler om at jeg er glad i deg, og derfor vil jeg hjelpe deg til å bli bedre, sier Mats Thylisom programsjef på Guttas Campus, og rektor ved Groruddalen ungdomsskole.

CAMPSJEF: Per Øyvind Hammerstad er campssjef for Guttas campus. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Alt på campen handler om at det skal være trygt å være her. Det skal være trygt å få konstruktiv kritikk fra en voksen. Med en gang guttene begynner å forstå det, så åpner dem seg opp, supplerer campsjef Per Øyvind Hammerstad.

Han forteller at det er arbeidet med karakterstyrkne som kanskje skiller leiren mest fra en vanlig skolehverdag. Hver dag tar for seg en ny karakterstyrke. Dagen VG er på besøk, er det selvkontroll som er hovedfokus.

– Selv om vi jobber mye med fag, så er det karakterstyrken som er avgjørende for om guttene utvikler seg både faglig og sosialt mens dem er her, fortsetter han.

NYE STEG: Fetterne Salman og Shehram Nisar har nettopp gjennomført en test som viste at dem nå mestrer multiplisering og dividering av brøk. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

En måned før campen starter, blir det arrangert et introcamp over to dager. Her blir det gjort en kartlegging av guttenes faglige nivå innen regning, lesing og skriving.

Basert på resultatene fra kartleggingen, får gutten et tilpasset undervisningsopplegg for deres faglige nivå. I løpet av oppholdet får de utføre små tester når de føler seg klare, som kan gjøre at de kan ta et trinn opp på utviklingstrappen.

– Vi skal møte guttene på det nivået dem er på, sier Hammerstad

– Terskelen for å gå opp et trinn er lav, og dermed vil guttene enkelt oppleve en mestringsfølelse tidlig, sier Per Øyvind Hammerstad.

Guttas Campus er ideelt aksjeselskap, etablert og eiet av Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse. De har flere samarbeidspartnere som blant annet Nav, Bufdir, Oslo kommune og Kavlifondet.

Gode resultater

Alle guttene får tilbud om oppfølging etter at læreringscampen er over, noe de aller fleste takker ja til. To ganger i måneden møtes guttene på mentorsentre hvor de får støtte og oppmuntring til å opprettholde de gode vanene fra læringscampen. De får leksehjelp, faglig påfyll, arbeider videre med karakterstyrkene og ikke minst opprettholder vennskapene fra campen.

Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Av 45 gutter som var med på campen i 2019, går nå 44 av dem på videregående skole.

– Det er helt fantastiske tall, forteller Per Øyvind Hammerstad.

– Det er ikke noen magisk oppskrift som vi følger, det som er poenget er at vi møter guttene der de er. Det gjør at de har det bra. Det er jo ingen hemmelighet at læring er enklere når en trives og opplever mestring, og det har vi fått til her, sier Emad Salha, som er mentorsenterleder for Guttas campus.

Campssjef Hammerstad kan også avsløre til VG at Guttas Campus også vil få seg en camp i Nord-Norge fra og med neste år.

Slitsomme dager

For flere av guttene har det blitt en tøff omvending fra sommerferiens slappe dager. Her på campen må alle være våkne og klare for morgentrening halv ni. Frem til klokken elleve på kvelden er det fullt kjør, med lite pauser og et tettpakket program som skal følges.

– Før jeg var her satt jeg oppe til klokken tre på natten nesten hver eneste dag og så på telefonen, forteller Sebastian.

– Nå er det opp tidlig om morgningen, men egentlig så har jeg begynt å like det litt, legger han til.

MENTOR: Emad Salha er mentorsenterleder for Guttas campus. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Programmet er veldig tett, og det oppleves også sånn for guttene, forteller Salha.

– Så dere får ikke mange klager på at det blir for mye?

– Tvert imot. Vi opplever faktisk at guttene blir mer i villrede hvis vi slacker litt på tidsskjemaet. Vi har veldig troen på faste rammer og et stramt skjema, og det viser seg at det fungerer, forteller han.

MANGE INNTRYKK: Det blir lange dager og mange inntrykk når 48 gutter er samlet på samme sted i to uker. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Nye «brødre»

Alle de 48 guttene er fordelt på tre lag, som alle bor og lever sammen i nærmere to uker. Det har ført guttene tett sammen.

– Det vi ser år etter år er at guttene forteller oss at de har fått venner for livet, eller nye «brødre», som vi ofte sier, forteller Salha.

Det kan Sebastian bekrefte.

– Jeg kommer garantert til å holde kontakten med flere av guttene etter at vi er ferdige her, forteller han.

Etter to uker avsluttes campen med en avslutninssermoni i Oslo med diplomutdeling, hvor guttene endelig får møte familien igjen.

– Det gleder jeg meg virkelig til, jeg begynner å merke at jeg savner familien nå, forteller Sebastian.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har tildelt 350.000 kroner til Guttas Campus gjennom tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge.

– Vi mener tiltaket faller inn under ordningens mål og kan være en positiv alternativ mestringsarena for målgruppen, sier Terje Grytten, avdelingsdirektør i Bufdir.

De har også fått tilbakemeldinger på at campen har vist gode resultater.

– Oslo kommunes tilbakemelding var at tiltaket har vist gode resultater og ivaretar gutter i en sårbar alder, sier Grytten

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) er en av dem som har latt seg inspirere av gutteleiren.

– Guttas campus er spennende. Vi må lære av prosjektet som klarer å tilpasse skolen bedre til guttene, sier hun etter besøket.