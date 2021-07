BER OM HJELP: Politidirektør Benedicte Bjørnland ber om at Justisdepartementet gransker båndene til den omstridte rusforeningen, ettersom flere har stilt spørsmål ved politiets habilitet i saken. Foto: Jørgen Braastad, VG

Snur om gransking av omstridt politiforening

Først ville politiet granske seg selv. Så ville de heller selv nedsette en ekstern granskningsgruppe. Nå snur politidirektøren helt, og ber justisdepartementet granske båndene til narkotikaforening.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den siste tiden har politiets bindinger til den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) blitt kritisert for å skape uheldig rolleblanding.

I lys av dette besluttet politidirektoratet (POD) først en intern gransking. Deretter ombestemte de seg, og besluttet en eksternt gjennomgang, hvor altså POD skulle utforme mandatet for arbeidet og nedsette et utvalg.

Men flere var fortsatt ikke helt fornøyde.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, Katrine Holter, mente det var behov for en upartisk politigransking. Hun fikk støtte av leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas:

– Ansvaret for å rydde opp i dette ligger hos justisministeren, sa han til VG da.

VG har flere ganger spurt vært i dialog med justisdepartementet, som har sagt at de stoler på at politiet selv vil rydde opp gjennom sin eksterne granskning.

Nå ber imidlertid politiet selv justisdepartementet om hjelp.

Erfarer at det stilles spørsmål ved habilitet

I en pressemelding tirsdag kunngjør politidirektøren at hun har bedt om at Justis- og beredskapsdepartementet overtar arbeidet med å nedsette et utvalg og utforme et mandat.

– Politiet er avhengig av at befolkningen har tillit til den varslede gjennomgangen av politiets forhold til NNPF og andre frivillige politiorganisasjoner. Det skal ikke være noen tvil om at det er tilstrekkelig distanse og habilitet til arbeidet, heter det i pressemeldingen.

De skriver at avgjørelsen skjer i lys av siste tids bevegelser i saken, og ettersom det fremdeles stilles spørsmål om direktoratets habilitet.

– Selv om jeg mener vi er skikket og kapable til å utforme mandat og nedsette et utvalg, er det mindre relevant hvis det fester seg et inntrykk i offentligheten at vi ikke har den nødvendige habilitet, kommenterer Bjørnland.

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen: - Gledelig

Førsteamanuensis Katrine Holter ved Politihøgskolen, som var tidlig ute med å be om en uavhengig granskning, sier at det er gledelig å se at Politidirektoratet nå går inn for en helt uavhengig granskning.

– Dette vitner om at POD tar kritikken som har kommet på største alvor. Det ville være uheldig for alle, især politiet selv, dersom resultatene fra en granskning kunne blitt anklaget for å være et bestillingsverk, sier Holter.

FORNØYD: Katrine Holter underviser på Politihøgskolen, og har flere ganger understreket behovet for at granskingen skal være helt uavhengig. Foto: Hallgeir Vagenes

Nå håper hun at Justisdepartementet vil sørge for at granskningen får gode rammevilkår, og trekker fra at politiets ransakingspraksis også bør ses i sammenheng med samrøre mellom politiet og NNPF.

– Det må settes av tilstrekkelig med ressurser til at et utvalg får gjort de nødvendige undersøkelsene. Videre tilsier all kritikken som har kommet rundt ransakingspraksis i mindre narkotikasaker, at utvalget bør gis et bredt mandat, påpeker Holter.

Mener ransakingspraksis bør granskes samtidig

Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO, mener dette er en viktig utvikling i saken.

– Det som er viktig nå er at det blir en åpen prosess der alle kan bidra med innspill mandatet og forslag til medlemmer, påpeker Johansen.

Han trekker frem at folk med rusproblemer, og særlig minoritetsungdom, generelt har lite tillit til politiet.

FORVENTNINGSFULL: Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO, er glad for dagens nyhet – men forventer at granskningen også vil ta opp flere problemstillinger. Foto: Tore Kristiansen

– Mange har erfaring med straff, invaderende ransaking og ydmykende behandling. NNPF har kjempet for at politiet skal ha tilgang til disse virkemidlene som vi nå vet er ulovlige, sier RIO-lederen.

Han mener derfor, i likhet med Holter, at praksisen med ulovlige ransakinger mot brukerne også blir gjenstand for granskingen, og sett på i sammenheng med politiets rolle som politisk aktør.

– Det har de ikke hadde kunnet gjøre i samme utstrekning som nå uten det dokumenterte samrøret med NNPF.