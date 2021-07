DØDSULYKKE: Nødetatene på stedet der traktoren veltet i Skjåk onsdag. Foto: HANS ERIK KJOSBAKKEN/FJUKEN

Jente (16) døde etter traktorulykke i Skjåk: − Tragisk og meningsløst

Den 16 år gamle jenta var fører av traktoren som veltet. Hun havnet i klem etter velten og døde senere av skadene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det opplyser politiet til VG.

De pårørende er varslet og blir tatt hånd om av kommunens kriseteam, skriver politiet i en pressemelding lørdag formiddag.

Det var onsdag at jenta kom i klem etter at traktoren hun kjørte, veltet.

Jenta ble så fløyet til St. Olavs hospital med luftambulanse etter ulykken, men livet sto ikke til å redde.

– Hendelsesforløpet er uklart, og vi har ingen øyenvitner til selve hendelsen, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt.

Politiet etterforsker nå ulykken både teknisk og taktisk for å få klarhet i hendelsesforløpet.

Lite lokalsamfunn: – Mange rammet

– Det er tragisk og meningsløst å miste en fin ungdom, sier ordfører Edel Kveen (Sp) i Skjåk til VG.

Hun presiserer at Skjåk er en liten kommune og at den døde jenta hadde stort nettverk.

– Så det er mange som er rammet.

Ordføreren forteller at da hun i vår var med på skoleavslutningen til klassen som jenta gikk i, opplevde hun trinnet som veldig sammensveiset.

– Med ungdommer som brydde seg om hverandre, tok var på hverandre og har hatt det mye fint i lag, sier Kveen.

Kommunen jobber nå med å gi ungdommene et tilbud i Skjåk og nabokommunen Lom. Ordføreren sier at idretten i kommunene samarbeider på tvers av grensen mellom de to kommunene og at det derfor er flere som også er rammet av ulykken i Lom.

– Vi jobber også med å varsle alle ungdommene som er berørt av ulykken.