– LAVE SKULDRE: Kjersti Toppe sier hun tar Frp-leder Sylvi Listhaugs forsøk på å stemple henne som en formyndersk Tante Sofie – med lave skuldre. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Frp-Sylvi: Ingen topper Sp-Toppes forbudsliste

Frp-leder Sylvi Listhaug advarer mot at Sp-topp Kjersti Toppe kan bli ny helseminister. Hun mener Toppe er på norsktoppen i formynderi.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

I en egen opplisting med 39 eksempler på Kjersti Toppes medieutspill og saker med forbud, begrensninger og reguleringer, kommer det frem:

Legen, helsepolitikeren og seksbarnsmoren fra Hardanger er ikke av de mest liberale i hverken alkohol- eller tobakk-politikken.

Blant mye annet, har hun foreslått å halvere treliteren med pappvin, hun har villet endre designet på e-sigaretter og innføre høyere avgift på solkrem – se eksempler i faktaboks:

«Toppe-toppen» 1. Vil vurdere forbud mot smakstilsetning i e-sigaretter (TV2) (DN- artikkel)

2. Vil vurdere forbud mot design på e-sigaretter (DN-artikkel)

3. Fortsatt forbud mot e-sigaretter (TA)

4. Vil ha 20-årsgrense på røyk og snus (TV2)

5. 18-årsgrense for energidrikk (Stortinget)

6. Forby Juleøl-kalendere på Facebook (Finansavisen)

7. Forbud mot øl på bensinstasjoner (leserbrev i BT)

8. Forbud mot pappvin (Dagbladet)

9. Forbud mot alkoholprodukt uten helsemerking (NRK debatt)

10. Høyere avgift på solkrem (ABC Nyheter) (forby billig solkrem uten avgift)

11. Prioritere allidrett fremfor fotball for små barn (Aftenbladet)

12. Forby smakstesting av tobakksprodukter (DN)

13. Vurdere forbud mot redaksjonell omtale av alkoholprodukter (VG 21. mars 2013) (DN)

14. Forbud mot solarium (Abc)

15. Forbud mot å røyke mens man venter på bussen (NRK)

16. Leger å ha ekstrajobb i privat sektor (DN)

17. Tax-freebutikkene å selge alkohol (retten gis til vinmonopolet) (NRK)

18. Mot snus på skolene (BA)

19. Mot billige sukkervarer (Haugesund avis)

20. Forbud mot lakrispiper (Nettavisen)

21. Forbud mot sjokoladesigarer (Nettavisen)

22. Forby tobakksfri snus (Nettavisen)

23. Forbud mot nikotinfri snus (Nettavisen)

24. Import av løshunder (Tønsbergs Blad)

25. Mot dronejakt på ulv (BA) (gjelder også scooter og helikopter)

26. Forby oljefondet å investere i alkoholindustrien (BA)

27. Mot at andre enn Posten sender brev på under 50g (BA)

28. Mot konkurranseutsetting (BA)

29. Mot profitt i barnehager (BT)

30. Forbud mot søndagsåpne butikker (Folkebladet)

31. Forbud mot proffboksing (BT)

32. Forbud mot fyrverkeri (BT)

33. Forbud mot juleåpent vinmonopol (Vårt Land)

34. Forbud mot flere åpningsdager på vinmonopolet (Vårt Land)

35. Mot at Bergen kommune sponset av Hansa (BT)

36. Nøktern informasjon om alkoholprodukt i nærbutikker og nettsteder (Vårt Land)

37. Vil gjøre usunn mat dyrere (Stavanger aftenblad)

38. Forbud mot alkoholservering etter klokken 02:00 (BT)

39. Foreslått 1.5 liters vinkartonger (som alternativ til 3-literen) (BT) Vis mer

MER FRIHET: Sylvi Listhaug – her avbildet på sin egen bobil-turne på Vestlandet tidligere i sommer, skulle ønske Sp-Toppe ville gi folk mer frihet og ansvar for eget liv og egen helse. Foto: Jil Yngland, VG

Frp-leder Sylvi Listhaug, selv tidligere folkehelseminister, synes Toppe griper langt inn i folks liv med begge hender.

– Det er utrolig mye Sps talsperson innen helse har funnet på av forbud og reguleringer om alt hun ikke liker og litt til. Det aller meste av dette strider med selve grunnen til at Fremskrittspartiet ble stiftet. Ingen topper Toppes forbudsliste. Derfor reagerer vi, sier Sylvi Listhaug til VG.

les også «Staten vet best»

Hun registrerer at helsepolitiker Toppe anstrenger seg for å føre en restriktiv alkoholpolitikk.

– Men at vi politikere skal regulere størrelsen på vinkartongene er meget spesielt.

– Er det ikke bra at helsepolitikere setter grenser for hva som er bra og mindre bra for folkehelsen?

– Jeg og Frp har alltid vært av den oppfatning at folk må få ta ansvar selv for mest mulig. Vi folkevalgte trenger ikke oppføre oss som formyndere ned til minste detalj, svarer Listhaug.

les også Disse kan bli Støres statsråder

TABLETT-SALG: Kjersti Toppe avbildet for 11 år siden. Da ville hun ha slutt på salg av reseptfrie tabletter i butikk. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

De ferskeste målingene har Sp på 19-tallet og et klart rødgrønt flertall i det nye Stortinget. Nå advarer hun Listhaug mot Kjersti Toppe som ny helsestatsråd etter Bent Høie.

Vil stoppe Toppe

– Det er skremmende for meg at Sp-Toppe kan havne i en maktposisjon. Å gi Kjersti Toppe posten som ny helseminister vil jeg advare mot på det sterkeste, sier Frp-lederen, som ikke kan finne et eneste punkt på Toppe-listen som hun støtter.

MYE FELLES MED SP: Tross kritikken mot Kjersti Toppe; Sylvi Listhaug mener Frp og Sp har mye felles å snakke om på Stortinget – også de neste fire årene. Foto: Terje Bringedal, VG

– Likevel mener du Sp bør samarbeide med dere i Frp?

– Det er jo selvsagt grunn til å spørre om Toppe har gjennomslag i eget parti med disse punktene sine. Mitt utgangspunkt er at Sp burde samarbeide med Frp. Vi har blant annet begge partier et kritisk syn på at avgiftene går opp – og mye felles innen olje- og energipolitikken, svarer Listhaug.

les også Motorhavari for Sylvi og Frp: Spinndoktor måtte ty til fysisk arbeid

Kjersti Toppe selv føler seg nesten beæret over at Fremskrittspartiet har viet henne oppmerksomhet med en egen liste.

– Fremskrittspartiet må ha god tid, som orker å bruke krefter på dette. Men det er jo valgkamp og Frp sliter på målingene. Dette virker som en desperat handling fra Frps side, kommenterer Kjersti Toppe overfor VG.

Hun sier hun er lattermild og har veldig lave skuldre til den lange «forbudslisten».

les også Frps budsjettkrav i siste time: Gi oss billigere brus!

– Er du en formynder eller en slags politikkens Tante Sofie?

– Nei, det er jeg aldeles ikke. Mange av sakene på denne listen er også uttrykk for stortingsflertallets mening – eller for en sak som er blitt vedtatt. Men jeg ser jo at mange av sakene faller Frp tungt for brystet. At de vil klistre en merkelapp på meg som formynder eller Tante Sofie. Det lever jeg godt med. Jeg tar det faktisk som en hedersbetegnelse, flirer Toppe.

Utsatt for stempel

Hun mener at ved å drive med folkehelsepolitikk, så er man utsatt for et formynder-stempel.

– Men skal vi i det hele tatt ha en folkehelsepolitikk, så er det ingen vei utenom visse reguleringer, forbud og andre verktøy som kan brukes med en bedre folkehelse som mål. Ofte er det bare Frp som er motstander av dette, minner Toppe om.

Hun nevner Røykeloven. Frp var mot.

– Hadde Frp fått bestemt, hadde det vært røyking over alt og salg av vin og brennevin i både kiosker, bensinstasjoner og butikker, sier Toppe som minner om at helsepolitikerne ofte prioriterer forebygging og barn og unge før folk flest sin frihet.

les også Regjeringen foreslår røykeforbud på holdeplasser og i bil med barn

– Frp-lederen advarer mot at du blir helseminister eller folkehelseminister?

– Jeg blir nesten litt stolt av at hun advarer mot det.

– Sier du ja hvis du blir spurt?

– Det svarer jeg ikke på, svarer Toppe.

Hun er lege av yrke. Det var mens hun jobbet som legevaktlege i Bergen at hun virkelig oppdaget alkoholens negative følger.

Hun fikk se så mye elendighet i form av helseskader og triste skjebner at hun siden ble svært streng i alkoholpolitikken, ifølge seg selv.

– Hvorfor ville du ha ned størrelsen på pappvin-kartonger?

– Jeg tok til orde for å vurdere dette fordi treliteren med pappvin kan føre med seg at folk drikker mer enn de hadde tenkt – og fordi det er lettere å miste oversikten over inntaket. Et alternativ kunne være å innføre et vindu på kartongene – slik at brukere lettere så mengden vin som ble konsumert, svarer Toppe

Hun husker ikke med glede tilbake til da Sylvi Listhaug var folkehelseminister.

– Hun og Frp hadde jo ingen folkehelsepolitikk over hodet. Du kan si mye om Bent Høie, og jeg har ofte kritisert ham. Men han overgår virkelig Frp-lederen som helsestatsråd, avslutter Kjersti Toppe.