Legger elitestudium på is for å gå Norge på langs

Guro Sandvin Groven fikk plass på det nye honoursprogrammet til Universitetet i Oslo. Men 20-åringen gjorde heller et utradisjonelt valg.

Det prestisjetunge honoursprogrammet i samfunnsvitenskap har det fjerde høyeste poengsnittet ved Universitetet i Oslo, og er blant studiene med høyest poenggrense i førstegangsvitnemål-kvoten.

Guro Sandvin Groven (20) var glad for at hun kom gjennom nåløyet, og ble tilbudt plass. Likevel har hun bestemt seg for å bruke høsten på noe annet enn studier. Hun vil heller bruke tiden på å planlegge og gjennomføre en 100-dagers vinterekspedisjon.

– Jeg bestemte meg for å takke nei til studiet da jeg innså at det var dette jeg ville akkurat i år. Studiene drar ingen steder, og jeg kan alltids søke igjen til neste år. Jeg har en tanke om at jeg skal studere og jeg har lyst til å lande på noe langsiktig, men det er spennende å ikke ha tatt det valget ennå, sier Groven til VG.

Hun skal bruke høsten på å planlegge før hun i vinter går på ski fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord – hele Norge på langs.

Groven vil ikke oppfordre andre til å droppe eller utsette studiene til fordel for «bare å gjøre det man har lyst til», skriver Khrono som også har omtalt historien. Hun håper likevel at avgjørelsen hennes kanskje kan få andre til å reflektere litt mer over valgene de gjør før høyere utdanning.

For noen uker siden ble poenggrensene for høyere utdanning offentliggjort. I år har rekordmange har fått tilbud om studieplass i høst – noe som har ført til rekordhøye krav for å komme inn på enkelte linjer.

Utsetter seg for usikkerhet

Groven har vokst opp på Kongsberg. Det siste året har hun gått på friluftslivslinjen ved Lofoten Folkehøgskole.

– Det har gitt meg mye som jeg ikke hadde fått om jeg begynte rett på studiene. Det er flere jeg gjerne skulle snakket med og sagt at de ikke har det travelt. Å vokse fra 18 år til 20 innebærer masse forandring. Jeg er ikke den sammen nå som jeg var da jeg var ferdig med videregående.

20-åringen tror hun kommer til å lære mye av usikkerheten hun utsetter seg selv for.

– Jeg tror dette kommer til å åpne andre muligheter for meg og at det bygger selvtillit. Jeg føler det ikke er i noe hastverk. Hva jeg gjør til neste år vet jeg ikke. Akkurat nå skal jeg gå på ski i fire måneder og det gleder jeg meg til.

SKI: De neste månedene skal Guro Sandvin Groven (20) planlegge turen. Foto: Privat

– Et studium i seg selv

Groven ser på turen som en gylden mulighet til å oppsøke interessen for friluftsliv og kanskje få litt mer ro i kroppen før hun studerer.

– Å gå Norge på langs er et studium i seg selv, sier hun.

Før Groven er klar til å spenne fast skiene, er det mye som må gjøres.

– Det er mye teoretisk planlegging. Selv om jeg ikke får et papir som beviser hva jeg har lært.

I høst skal hun ta førstehjelpskurs og tenkte gjennom alt som kan skje. Hun skal også planlegge hvor 20 depoter med rasjoner langs veien skal være.

Groven skal også lage sin egen turrasjon ved å tørke sin egen mat som hun skal spise under ekspedisjonen.

– Det er gøy og jeg tror at det gjør at jeg får mer eierskap over turen.