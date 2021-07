Student får ikke ja til digital undervisning etter fødselen

Får ikke ja til digital undervisning etter fødselen Veronica Lundsten (29) er lærerstudent og gravid. Men Høgskolen Innlandet (HINN) vil ikke gi henne heldigital undervisning fra høsten slik at hun kan fortsette studiene etter fødselen. Kari Aarstad Aase Maren Olava Ask Hütt Morten Knudsen Avog Publisert 08. juli, kl. 19:21 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Foto: Høgskolen Innlandet

– I løpet av høsten håper vi at vi kommer til en hverdag der undervisning på campus blir normalen. Vi vet imidlertid ikke når det vil skje, og det vil mest sannsynlig være en del digital og hybrid undervisning. Det vil også bidra til å løse noen av problemene for denne studenten, sier dekan Morten Ørbeck ved HINN.

– Vår vurdering er imidlertid at hybridløsninger ikke kan erstatte samhandling ansikt til ansikt med fysisk tilstedeværelse, og spesielt ikke i en lærerutdanning der relasjons- og samhandlingskompetanse er svært viktig, sier Ørbeck til VG.

Allerede i april sendte Veronica Lundsten første mail til skolen der hun ber om tilrettelagt undervisning for å kunne fullføre utdanningen på normert tid, selv om hun får sitt første barn i høst. Hun har termin i slutten av august, og i løpet av høstsemesteret er det 20 dager med obligatorisk oppmøte.

– Jeg ba i utgangspunktet om å få digital undervisning, siden det har vært i bruk det siste året med stort hell, sier hun.

REAGERER: Veronica Lundsten reagerer på hvor lite vilje det er til å møte henne på forespørsler om digital undervisning. Foto: Privat

Da avslaget kom etter en stund, fremmet Lundsten flere alternative forslag som at hun kunne ta med babyen inn på forelesning for å amme, men også det ble avslått, forteller hun.

– Vi har hatt som praksis at vi ikke ønsker barn i undervisningen. Det er i første rekke av hensyn til andre studenter, men denne praksisen vil vi se nærmere på rett over ferien sammen med studentorganisasjonene. Når det gjelder amming gjelder egne regler og rettigheter, sier dekan Ørbeck.

Selv om skolen har tilrettelagt for digital undervisning under pandemien, er ikke dette en gunstig løsning, sier Ørbeck. Han understreker at det fortsatt vil bli noe digital undervisning fordi studenter blant annet vil være i karantene.

– Så hvis noen andre er i karantene, så kan hun få digital undervisning, men hvis ingen er i karantene, så får hun det ikke?



– Ja, eller kompenserende oppgaver svarer Ørbeck og legger til:

– Det er vanskelig å kommentere denne saken direkte, jeg synes ikke det er riktig å gjøre det.

DEKAN: Dekan Morten Ørbeck ved HINN forteller at Høgskolen vil legge til rette for studenter med barn, men at alle undervisningsformer ikke kan erstattes av digitale løsninger. Foto: Høgskolen Innlandet

Fortvilet

Lundsten mener mailene hun har fått fra Høyskolen Innlandet går langt i antyde at de som har gitt henne avslag mener at hun bør være hjemme med barnet sitt etter at det er født.

Avslagene gjorde 29-åringen så fortvilet at hun onsdag skrev en kronikk i VG om problemene hun hadde støtt på.

– Jeg synes det er ekstra rart fordi de også skriver til meg at digital undervisning er forbeholdt studenter som er i karantene på grunn av corona. I NRK ga skolen nettopp i en annen sak uttrykk for at de tilbyr digital undervisning til studenter som har behov for det.

Foto: PRIVAT

– Det betyr at det finnes et tilbud, men at jeg som skal studere i barseltiden ikke kan få nyte godt av det, sier Lundsten opprørt.

Studiene hennes er samlingsbasert, fordi hun er i full jobb ved siden av som ufaglært lærer i barneskolen og som svømmelærer. De jobbene tar hun permisjon fra på vanlig måte når fødselen nærmer seg.

– Men jeg ønsker ikke utsette studiene et helt år. Dette er godt planlagt, jeg er en person som er vant til å jobbe hardt og mye, og det må være opp til meg å bestemme om dette er noe jeg vil eller ikke, sier hun.

Dekan Morten Ørbeck sier til VG at det er lærerne ved HINN som svarer på søknader om tilrettelagt undervisning.

– Synes du svarene som er sendt til Veronica Lundsten er prinsipielt begrunnet?

– Ja, det er vanskelig å si, for jeg har ikke lest alle. Jeg synes ikke det er riktig å kommentere det. Men de jeg har tilgang til viser at vi prøver å tilrettelegge. Det normale er jo at man søker permisjon i forbindelse med fødsel, det har man rett til. Det er ikke hjemmel i andre rettigheter, men vi legger til rette så godt vi kan, sier Ørbeck.

– Jeg vil gjerne også presisere at studenten ikke mister eksamensrett og studieprogresjon hvis hun må stå over første samling. Hun trenger da å møte opp på de tre siste samlingene, sier Ørbeck.

– De har krav på tilrettelegging

– Det skal ikke være slik at gravide eller mødre skal måtte kjempe for å få være student. Tvert imot har de krav på tilrettelegging, slik at hverdagen deres blir enklere. Det forventer jeg at institusjonene følger opp, skriver Aase Marthe Horrigmo, som er statssekretær i Kunnskapsdepartementet, i en e-post til VG.

TRIST: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo, synes det er trist at studenter som har behov for det, ikke får tilrettelagt undervisningen godt nok. Foto: Berit Roald

Hun nevner at det har vært flere slike saker den siste tiden om studenter som ikke opplever god nok tilrettelegging fra institusjonene sin side.

– Det er trist at de opplever at hverdagen blir enda vanskeligere. Det er ingenting i loven som hindrer institusjonene i å kunne løse utfordringer rundt for eksempel oppmøte. Det viktigste er at institusjonen har god dialog med studentene det gjelder, slik at man finner løsninger som fungerer for begge parter, skriver Horrigmo.

– Flere skoler får det til

– Jeg reagerer veldig på at man ikke skal kunne amme i et klasserom i 2021, sier Lossius. Det er en kampsak for KrF at det skal bli langt enklere å være gravid og mamma til små barn mens man studerer. Det krever at studiestedene er villige til å gi individuell tilpasning. Vi ser også at flere skoler får det til, derfor er det opprørende når noen bidrar til å gjøre slike situasjoner vanskeligere enn de trenger å være, mener Jorunn Gleditsch Lossius.

KrF-politikeren, som sitter i Familie - og kulturkomiteen på Stortinget, henviser til at det har vært flere saker i år der studenter som er blitt mødre har møtt urimelige vanskeligheter når de ønsker å fortsette med studiene siden.

HÅPER PÅ LØSNING: Leder i Studentorganisasjonen Innlandet, Gesine Fischer håper at skolen får til en løsning for Lundsten. Foto: Alexander Ericsson

Leder i Studentorganisasjonen Innlandet, Gesine Fischer, synes det er hårreisende at studenter ikke får den tilretteleggingen de har krav på.

– Dersom institusjonen ønsker et større mangfold i akademia må det også tilrettelegges for det! Vi ønsker ikke at studenter skal tvinges til å avbryte studier eller utsette studier. Vi håper skolen snarest få i stand en løsning for denne studenten, sier Gesine Fischer.

Utdanningsminister Henrik Asheim sendte nylig ut på høring et forslag som skal sørge for at det blir mer individuell tilpasning for studenter som trenger det.