Sparkesykler er populære også i Bergen. Her fra Festplassen (illustrasjonsfoto). Foto: HEDVIG IDÅS

Minst tre elsparkesykkel-ulykker daglig i Bergen: − Jeg føler meg utrygg

I Bergen, i likhet med Oslo, florerer skadene etter ulykker på elsparkesykkel. Vestlandets hovedstad har rundt tre slike skader hver eneste dag – i tillegg til de mest alvorlige som kjøres rett på traumeseksjonen på Haukeland.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser legevakten og skadepoliklinikken ved Helse Bergen til VG.

– Etter påske har vi ca. to sparkesykkel-ulykker om dagen ved skadepoliklinikken. Vi får kuttene, skrubbsårene og bruddskadene. De alvorligste kjøres rett til sykehus, sier avdelingsoverlege Torbjørn Hiis Berg ved skadepoliklinikken Helse Bergen.

Han antar at de fleste av dem som havner på Traumesenteret Helse Bergen ikke er innom poliklinikken først.

I mai og juni hadde Traumesenteret registrert henholdsvis 11 og ni traumer knyttet til el-sparkesykkelulykker. Til sammenligning hadde de en i juli i fjor. Dette er kun tall for dem som er registrert inn på sykehuset som traume, altså alvorlig eller potensielt alvorlig skade.

Bruddene som havner på skadepoliklinikken skjer gjerne i håndledd, underarm og kragebein samt kne og ankler mens skrubbsårene er i ansikt, hode og på hender.

– Promille involvert

Poliklinikken holder åpent fra 0830 til 2215 og skadene som skjer om natten, håndteres av legevakten i Bergen.

– Før sommeren i fjor hadde vi omtrent ingenting av dette, sier Hiis Berg.

– I helgene og på kveldene er det en del promille involvert. Promille og sparkesykkel passer ikke godt sammen og skadepotensialet er stort, legger avdelingsoverlegen til.

Tirsdag gikk Oslo-leger ut med en sterk advarsel mot elsparkesykkel-bruk på nattetid i Oslo etter et kraftig oppsving i antall elsparkesykkel-ulykker i hovedstaden. Flere selskaper følger legenes oppfordring.

Legevakten i Bergen har først nylig begynt å registrere sparkesykkelulykker i en egen kategori, og også her ser de en klart økende trend.

– I uke 25 var det i snitt en om dagen og nær alle var ruset eller det var mistanke om rus. Fire av ulykkene skjedde om natten, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen til VG.

I uke 26, altså forrige uke, var det totalt syv ulykker. Tre av disse var om natten.

– Av de syv var det mistanke om rus i tre tilfeller, sier Linchausen. Sist helg ble også farten på sparkesyklene satt ned fra 20 til 15 km/t, legger hun til.

– Da var det færre ulykker om natten i helgen. Men det var også dårlig vær og det hadde sikkert også litt å si, mener Linchausen.

Helgen 18–20 juni var det fire ulykker om natten.

– Det var ganske stygge ulykker. Resten av den uken har vi dessverre ikke oversikt over, sier Linchausen.

Møte torsdag

Hun forteller at det skal holdes et møte på torsdag hvor elsparkesykkelaktørene, kommunen, politiet og helsevesenet i Bergen skal delta.

– Jeg håper vi kan bli enige om gode tiltak for å få ned ulykkestallene. Noen av ulykkene er veldig stygge. Jeg ville synes det var helt forferdelig hvis et ungt menneske døde eller fikk mèn for resten av livet fordi de har kjørt elsparkesykkel i ruset tilstand, sier legevaktsjefen.

Selv føler ikke Linchausen seg trygg på fortauet lenger.

– Jeg bor nær sentrum og går mye i byen, men nå føler jeg at jeg burde hatt øyne i nakken. Jeg føler meg utrygg, til og med i fotgjengerfeltet meier de meg nesten ned.

I juni meldte Bergens Tidende om en toåring som ble påkjørt i gågaten i byen. Ifølge barnets mor mente legen det var flaks at det ikke gikk verre.

Etterlyser klare regler

Linchausen tror elsparkesykler er kommet for å bli, og mener derfor det er viktig å få klare regler for å forhindre ulykker.

– Det bør for eksempel ikke være lov å kjøre på fortauet eller i gågater, og i veibanen må man følge trafikkreglene og leie sparkesykkelen over gangfeltet akkurat slik som syklister skal gjøre, sier legevaktsjefen.

Hun mener også det bør innføres promillegrense på elsparkesykkel.

– I dag har politiet ikke hjemmel til å ta blåseprøve av hverken syklister eller folk på elsparkesykkel siden det ikke er et motorisert kjøretøy.