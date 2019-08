KONFLIKT: Bompenge-sjef Frode Myrhol krangler med deler av Oslo FNB, som han mener ikke har noe med partiet å gjøre. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ekspert om strid i bompengeparti: – De mangler kjøreregler

Bompenge-sjef Frode Myrhol kunne håndtert konflikten i oslofløyen uten en åpen krangel i mediene, mener valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS). Men Myrhol mener det ville vært umulig.

– Det burde være mulig å ha en mer fredelig dialog. Måten det skulle vært gjort på, var at partiledelsen hadde et eget møte med ledelsen i lokallaget og gjorde alt de kunne for å bli enige. I stedet utspiller det seg en krangel i full offentlighet. Og det er unødvendig, og ugunstig, sier Tuastad om konflikten i Oslo FNB.

Torsdag ble det bråk, da FNB-grunnlegger Frode Myrhol bestemte seg for å fly til Oslo for å rydde opp i en konflikt han og den sentrale ledelsen i Stavanger har med deler av lokallaget.

Styret Myrhol er i konflikt med ble ikke invitert på møtet, fordi han ikke anser dem som en del av partiet. Men de møtte opp likevel, og det ble mye bråk ifølge Stavanger Aftenblad som var til stede på møtet. Avisen snakket også med Tuastad tidligere mandag.

Oslo-styret kritiserer Myrhol

Styret i Oslo FNB er kritiske til måten situasjonen har blitt håndtert på, og mener konflikten kunne blitt løst på en langt bedre måte.

Grunnen til at Myrhol reiste ned til Oslo, er at styret i lokallaget laget en egen innmeldingsløsning der folk registrerer seg og betaler medlemskontingent via en lokal side de har opprettet. De vil ikke si hvem som har meldt seg inn til ledelsen sentralt. Og grunnen til dette, er ifølge Oslo-styret at vedtektene i partiet sentralt er mangelfulle.

De peker på at det ikke står spesifisert i vedtektene at du blir medlem i den delen av organisasjonen du betaler kontingent i.

– Myrhol kunne og burde holdt dette ekstraordinære årsmøtet i april da han ble varslet om mangelen i vedtektene. Den som sliter mest med partidisiplin synes å være Myrhol selv, sier styreleder Jan Eriksen.

– Mangler kjøreregler

Tuastad mener bompenge-partiene har vokst så raskt at de ikke er dimensjonert for det innebærer.

– Det er en vanskelig situasjon for et nystartet parti når du får en så kraftig og plutselig vekst. Og organisasjonen, og særlig vedtektene, de er på en måte ikke helt klare for suksessen, sier han.

Å ha en godt utviklet organisasjon, mener han er spesielt viktig når slike konflikter oppstår.

– Da er detaljerte vedtekter veldig viktige. Men for meg ser det ut som om de mangler akkurat sånne vedtekter som regulerer lokallaget sin stilling.

Han mener det ikke er rart at det kan oppstå uenigheter i et nytt parti som har vokst raskt og enda ikke har avholdt landsmøte, og vil ikke utpeke noen som har skylden for konflikten som har oppstått. Men han mener den kunne blitt håndtert bedre når den først oppsto.

– De bør tilstrebe alt de kan at de sentrale personene i Oslo og i Stavanger snakker i ro og fred utenfor medienes søkelys. Nå mangler de den typen kommandolinjer og kjøreregler som de etablerte partiene har.

VOKST: FNB vokste raskt og mye i flere store byer i Norge på kort tid. Foto: Signe Christine Urdal

Myrhol: Kunne ikke vært unngått

Frode Myrhol avviser at han kunne håndtert konflikten med styret i Oslo FNB på en annen måte. Han sier han har snakket med dem gjentatte ganger og bedt dem sende over listen over hvem som har meldt seg inn via lokalpartiets egen løsning for å unngå konflikt.

Om det er én ting han skulle gjort annerledes, sier han det ville være å utsette oppvaskmøtet torsdag da Oslo-styret dukket opp for å unngå bråk. Men han sier han gjorde det fordi han hadde kommet helt fra Stavanger.

– Det var heller ikke et ekstraordinært årsmøte, men et helt ordinært medlemsmøte. Det var medlemmer i partiet som var innkalt til det møtet, og denne grupperingen i Oslo møtte opp og nektet å gå. Hvis de har lyst til å bli en del av partiet, bør de sende over medlemslistene de sitter på. Den lokale løsningen for innmelding de har, har de aldri fått aksept av partiet til å opprette

– Har full kontroll

Myrhol sier dagens sentrale vedtekter ble laget før FNB hadde flere lokallag, men at det er laget et utkast til nye vedtekter som vil diskuteres på partiets første årsmøte.

– Selvfølgelig er vedtekter viktig. Men styret kan ikke bare endre vedtektene helt uten videre. Det må skje på første årsmøte, som er etter valget, sier han.

– Det er litt merkelig at ti andre lokallag og fire fylkeslag greier å gjøre det på den måten som ledelsen ønsker, og det er helt uproblematisk, men det er veldig problematisk for Oslo.

Han avviser at det mangler kommandolinjer og kjøreregler i partiet, og sier han har full kontroll.

– Hvis man ser i partiregisteret er det klart at det er styret i partiet som er partiets utøvende organ. De har ikke myndighet til å overstyre det.

På møtet i Oslo torsdag ble det opprettet et nytt midlertidig styre i Oslo FNB som skal prøve å løse den betente konflikten i lokallaget i løpet av 10 dager. Toppkandidatene Bjørn Revil og Cecilie Lyngby omtaler konflikten som «administrativ», og sier den er mellom den nasjonale ledelsen og Oslo-styret.

Publisert: 05.08.19 kl. 16:36 Oppdatert: 05.08.19 kl. 16:53