TATT AV SKRED: Bilen som forrige tirsdag ble tatt av et skred på sørsiden av Jølstravatnet, er trolig funnet.

Jølster: Mener å ha funnet bil som ble tatt av skred

Etter flere søk i forbindelse med skredet på fylkesvei 451 i Jølster, ble det i dag funnet en større metallgjenstand på om lag 170 meters dyp.

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag, åtte dager etter at en bil ble bekreftet tatt i jordskred over fylkesveien.

– Det er overveiende sannsynlighet for at dette er bilen, sier lensmann Dag Fiske til VG.

Sonarbilder viser et tydelig omriss av gjenstanden, som har konturer som et kjøretøy. Ifølge lensmannen kan det sammenlignes med et ultralydbilde.

– Vi har ikke noen garanti på at den antatt omkomne mannen befinner seg i bilen, men funnet øker i hvert fall sannsynligheten for at vi finner han, sier han.

Ut fra bildet er det ikke mulig å si om gjenstanden ligger i eller oppå selve raset. Samtidig er man helt avhengig av bedre sikt for å ta undervannsbilder og eventuelt starte hevingsarbeidet.

– Den ligger isåfall ikke dypere enn en meter under rasmassene, men det er en klar utfordring med tanke på å få den hevet, sier Fiske.

– Det er fremdeles for dårlig sikt i vannet til å ta et undervannsbilder, og vi kan dermed ikke få undersøkt om det eventuelt er en person i den antatte bilen.

Gjenstanden ble funnet på om lag 170 meters dyp 660 meter ut i Jølstravatnet.

Mann fortsatt savnet

En mann i 50-årene er savnet og antatt omkommet etter at det forrige tirsdag gikk det flere jordskred i Jølster, blant annet over fylkesvei 451 på sørsiden av Jølstravatnet.

Skredet tok med seg en bil, og det er grunn til å tro at den savnede mannen kjørte denne bilen, ifølge politiet.

Fortsatt er sikten i vannet for dårlig til at det er mulig å undersøke nærmere. Muligheten for heving av bilen avhenger av det samme.

– Fra de som har drevet med søket denne uken har vi fått opplyst at sikten gradvis blir bedre, men hvor lang tid det tar er vanskelig å si.

– Vi jobber med ulike scenarier for å få bilen hevet, sier Fiske.

Flere søk

Mandag startet politiet arbeidet med å grave opp et område på land, som følge av at brannmannskaper søndag søkte med metalldetektor i skredet. Dette søket var resultatløst.

Tirsdag ble det satt inn magnetsøker fra båt og ROV-miniubåt. Dette var første gang raset som ligger under sjøen skulle undersøkes med miniubåt.

SØK I VANN: Båten ute på vannet opererer med en miniubåt utstyrt med sonar. Bildet er tatt tirsdag. Foto: Politiet

Publisert: 08.08.19 kl. 14:00

