KOM HELT OVER: Det svømmende lammet i Reisaelva i Troms kom seg helt over til den andre siden av elven. Foto: Raymond Nilsen

Raymond fisket laks – da kom et lam svømmende

Raymond Nilsen var på utkikk etter storlaksen. Da kom et lam svømmende midt i Reisaelva.

Nå nettopp







– Det var veldig rart. Det var noe i elven som ikke skulle være der, sier Nilsen til VG.

Det var avisen Nordlys som først omtalte den spesielle svømmeturen søndag.

les også Sauen Odlaug liker mennesker bedre enn sauer

Nilsen, som er rimelig vant med sauer, sier det er veldig sjelden at sauer legger på svøm.

FISKER LAKS: Raymond Nilsen var ute på laksefiske fra elvebåt da han plutselig fikk se at lammet dukket opp i elven. Foto: Privat

– Det er et sjeldent syn. Sauen er ingen god svømmer med stor kropp, ullpels og små ben. Jeg tenker at her kan det ha vært rovdyr eller annet som har skremt lammet ut i elven. Det kavet fælt og holdt på å bukke under med hodet. Men lammet klarte å komme seg over på den andre siden av elven, beskriver Nilsen.

les også Ulvemotstanderne utenfor Stortinget: – Nok er nok!

Rovdyr

Det beiter sauer på begge sider av elven, og det er både ulv, gaupe og ørn i området, sier sauebonde i området, RolfJohansen til Nordlys.

Han tror i likhet med Raymond Nilsen at noe må ha skremt lammet ut i Reisaelva.

SAUEBONDE: Kjell Erik Berntsen er styreleder i organisasjonen Norsk sau og geit, og har lang erfaring som sauebonde. Foto: Norsk sau og geit

Styreleder Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen, sier til VG at det er svært sjelden at sauer eller lam kaster seg ut i det våte element.

Skremt

– Det er svært uvanlig. Men det hender seg at de begir seg ut i vannet hvis de blir skremt og ikke ser noen annen utvei. Men det er uhyre sjelden at de legger på svøm, sier Berntsen.

les også Hundeeier beklager etter sauedrap: – Det er helt forferdelig

Han har selv aldri sett svømmende sau gjennom sine 23 år som sauebonde.

– Sauen eller lammet har ofte mye ull på kroppen. Dermed vil de bli svært tunge i sjøen eller elven. Dette sammen med små bein, gjør sauer og lam til dårligere svømmere, legger Berntsen til.

Myteomspunnet

Det finnes også en pussig, men svært utbredt teori om at sauer ikke kan svømme på grunn av en lekkasje i bakenden som gjør at de fylles av vann og drukner, ifølge Forskning.no.

les også Hund drepte sauer i Sandnes

Førsteamanuensis Ole Bjørn Rekdal ved Høgskolen i Bergen ble først kjent med teorien gjennom sin sønn som hadde fått høre den på sommerleir. Litt senere, under en forelesning om kildehenvisninger, dukket historien opp nok en gang.

– Dette poenget er kanskje litt komisk, men illustrerer en langt mer alvorlig sak: At feilaktig bruk av kilder og unøyaktige kildehenvisninger kan gjøre eventyr og rykter om til vitenskapelige sannheter, mener Rekdal ifølge nettstedet

Publisert: 14.07.19 kl. 21:48