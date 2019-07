INTERNASJONALT OPRYKK: Abid Raja får skryt for sitt arbeid i parlamentarikergruppen til OSSE, som jobber med å bekjempe terrorisme og ekstremisme. Nå skal han lede gruppen. Foto: Helge Mikalsen

Raja får internasjonalt toppverv

Venstre-topp Abid Raja er plukket til å lede en internasjonal antiterrorgruppe.

Raja skal lede en ekspertgruppe av politikere som skal forebygge og bekjempe ekstremisme og terrorisme i regi av OSSE (Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa).

VG var med da Raja innledet på OSSE sin hovedsesjon i Wien i februar 2018:

En måned etter talen, ble han utnevnt som medlem av ekspertgruppen for å bekjempe ekstremisme og terror:

– Han blir sett på som en brobygger

Og nå, etter vel et år som menig medlem av gruppen, er Raja utpekt som leder.

– Jeg er svært glad for at Abid Raja har sagt ja til å ta på seg ledervervet i denne viktige gruppen. Han er veldig aktiv, full av energi og har stor innsikt i problemstillingene som gruppen jobber med, sier presidenten for den parlamentarisk forsamling i OSSE, George Tsereteli, til VG.

– Det er ikke lett å forene alle Europeiske land, og Russland og USA i felles enighetspunkter. Raja har bygd relasjoner mellom landene og det er årsaken til at jeg har anbefalt ham, sier Tsereteli og legger til:

– Hans norske væremåte, flerkulturelle bakgrunn og flerreligiøse forståelse gjort at han blir sett på som en brobygger, sier Tsereteli.

Raja føler seg beæret.

– Jeg har blitt tildelt stor tillit, og føler på de store forventningene og ansvaret. Europa har slitt med ekstremisme, og selv om antall angrep og forsøk på terror har gått ned, så må vi ikke tro at vi har bekjempet ekstremismen i Europa og OSSEs området, sier Raja.

– En av de viktigste sakene fremover vil være dømte fremmedkrigere i europeiske land som skal slippe ut etter endt soning. Det kan tenkes av vi lykkes med å rehabilitere flere av disse, men dette vil ikke gjelde alle. Jeg har møtt enkelte som soner terrordommer; og ingen ting tyder på at disse er avradikaliserte, sier Raja, som har engasjert seg i og fått pris for sitt arbeid for religionsfrihet.

Raja er Oxfordutdannet advokat, har jobbet som politiadvokat i politiets utlendingsenhet, vært diplomat for Norge i India, fikk i 2010 Fritt Ords prisen.

Han visepresident på Stortinget for Venstre, og har gitt ut to bøker om integrering og ekstremisme.

Publisert: 31.07.19 kl. 23:12