I SORG: Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, er svært preget etter helgens tragiske hendelser i hjemkommunen. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Frode Hansen, VG

Bærums-ordfører: – Dette gjør vondt. Vi er veldig preget.

I morgentimene mandag samles ledelsen i Bærum kommune til krisemøte etter moskéskytingen og drapet på en 17 år gamle jente. – Det blir viktig å ivareta alle involverte, sier ordføreren.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det har vært et ubegripelig døgn. Dette tar Bærums-samfunnet tungt, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog til VG søndag kveld.

En 21 år gammel mann fra kommunen er siktet for drapsforsøk etter at han lørdag gikk til angrep på al-Noor Islamic Senter, som er kjent som «Bærums-moskéen».

Samme kveld ble det kjent at 21-åringen også er siktet for drap på sin 17 år gamle stesøster, som ble funnet død i en bolig i Bærum. Politiet tror den siktede drepte henne før han gikk til angrep på moskéen.

MINNES DEN DØDE: Søndag kveld lå det blomster og tente lys utenfor boligen til den drepte 17-åringen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Mandag møter 21-åringen til fengslingsmøte – hvor politiet har varslet at de kommer til å begjære ham varetektsfengslet i fire uker.

– Men han kommer ikke til å avgi noen forklaring der, sier forsvarer Unni Fries til VG.

Hun opplyser også at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld for moskéangrepet eller drapet.

ÅPNET ILD: 21-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk i Bærum. Foto: PRIVAT

Forsvarsadvokaten møtte klienten på politihuset i Oslo søndag kveld, men ville ikke si noe om hva som kom frem i samtalen eller hvordan han fremsto.

21-åringen har så langt nektet å stille i avhør med politiet.

Kirken åpnet dørene

Søndag kveld åpnet også Eiksmarka kirke dørene for en lokalbefolkning i sorg. Ordføreren og et kriseteam fra kommunen var til stede, i tillegg til sognepresten i menigheten og biskopen i Oslo.

– Vi fikk snakket sammen, grått sammen. Jeg er helt overbevist om at det var viktig. Dette rammer familier, klassekamerater, et stort nabolag. Eiksmarka er et lite sted der alle kjenner hverandre, sier ordfører Hammer Krog, som selv bor i området.

ANGREPET: Moskéen al-Noor Islamic Senter i Bærum. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Mandag morgen klokken åtte skal ledelsen i kommunen ha et krisemøte for å planlegge veien videre.

– Nå er det viktig å ivareta skoleelevene som ennå ikke har begynt på skolen etter ferien, finne ut hvilke behov klassekameratene har og følge opp med kriseteam. Vi har også tett dialog med moskéen og det muslimske miljøet i Bærum. Det blir viktig å ivareta alle involverte i dagene og ukene som kommer, sier ordføreren.

Hammer Krog sier hun ikke kan si noe mer konkret om hvilke tiltak kommunen vil iverksette før etter mandagens møte.

Hun opplever at innbyggerne i Bærum nå er i sjokk, og viser medfølelse med hverandre.

– Dette gjør vondt. Dette smerter. Vi er veldig preget.

Ungdommer i sorg

Elisabeth Hagen er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til den drepte 17-åringen, og hun ber mediene om å være varsomme i omtalen av saken.

– Vi ber mediene om å omtale saken forsiktig, og med respekt for avdøde og hennes familie, sier hun til Budstikka.

les også Dette vet vi om gjerningsmannen

STØTTE: Mange har lagt blomster foran moskéen i Bærum etter skyteepisoden. Foto: Hallgeir Vågenes

Fungerende prost i Bærum, Stein Bjarne Westnes, var også i Eiksmarka kirke søndag kveld.

– Jeg synes det var verdig og sterkt. Det var mange ungdommer som kom og ga uttrykk for sorg og det tapet de har opplevd i lokalmiljøet og i ungdomsmiljøet, forteller han.

Han anslår at mellom 100 og 120 mennesker besøkte kirken i løpet av de to timene samlingen foregikk. Westnes beskriver stunden som alvorstung, samtidig som han synes det var fint å kunne være der og hjelpe de som sørger.

– Det er veldig sterkt å se ungdom som stille og rolig tenner lys i kirken, og sitter i stillhet og omfavner og trøster hverandre.

Publisert: 12.08.19 kl. 05:33

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post