SIKTEDE: Politiet har siktet en 21 år gammel mann for drap og angrepet på moskeen. Han etterforskes også for forsøk på terrorangrep. Foto: Privat

Dette vet vi om gjerningsmannen

Politiet mener 21-åringen drepte sin adopterte lillesøster (17), før han gikk til angrep på den største moskeen i Bærum.

Drapsofferet ble adoptert til Norge fra Kina av 21-åringens far og hans daværende partner, da hun var to år gammel. Politiet har ikke kommentert når drapet skjedde, men 17-åringen ble funnet død da tungt bevæpnet politiet aksjonerte mot gjerningsmannens bolig etter angrepet på moskeen.

Både den siktede 21-åringen og den drepte stesøsteren var folkeregistrert på adressen.

Kort tid før han gikk til angrep på al-Noor Islamic Senter i Bærum skrev 21-åringen et nettinnlegg hvor han hevdet seg utpekt av Brenton Tarrant som drepte 50 mennesker i Christchurch-angrepet på New Zealand i mars.

Han skrev videre at han forventet å dø.

Aktiv på undergrunnsforum

Innlegget ble skrevet på et forum, og gjengitt på andre forum, hvor andre gjerningsmenn bak skytemassakre og terrorangrepet har vært aktive. I flere av innleggene som er skrevet på forumene i etterkant blir det gjort narr av siktede, fordi ingen ble drept i angrepet på moskeen i Bærum.

Politiet er kjent med 21-åringens nettinnlegg og de er en del av etterforskningen.

– Kartleggingen som er gjort har vist at denne personen har høyreekstreme holdninger. Han har hyllet Quisling. Han har innvandringsfiendtlige holdninger, sa politioverbetjent Rune Skjold i Oslo-politiet på en pressekonferanse søndag.

21-åringen er født og oppvokst i Bærum. Flere av de barndomsvennene som VG har snakket med beskriver han som en glad og skoleflink person. Han hadde en rekke venner og fungerte bra i miljøet han var en del.

Den siste tiden skal imidlertid siktede ha endret seg. Han er ikke tidligere straffedømt, men politiet har bekreftet at de har vært i kontakt med ham før angrepet lørdag.

De har foreløpig ikke ønsket å opplyse hvorfor han var kjent for politiet.

Vil undersøke siktedes psykiske tilstand

Politiet ønsker at det utføres en judisiell observasjon av siktede, men foreløpig er det ikke gjort.

– Det skjer antagelig etter fengslingen, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby.

Judisiell observasjon innebærer er kartlegging av siktedes psykiske tilstand og hvorvidt han er strafferettslig tilregnelig.

21-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag. Politiet vil begjære at han fengsles i fire uker og vil be om at rettsmøtet går for lukkede dører.

Forsøk på terrorangrep

Politiet mener dette kan være egnet til å skape frykt og etterforsker saken som et forsøk på terrorangrep, men siktelsen er foreløpig ikke endret.

– Det er noe vi vurderer fortløpende, sier Kraby.

Siden 21-åringen har nektet å stille i avhør, så kjenner ikke politiet hans forklaring for bakgrunnen for drapet og moske-angrepet.

Politiet bekrefter at den siktede bærumsmannen avfyrte flere skudd ved moskeen da han kom dit. Angrepet startet like etter klokken 16 lørdag.

Krimteknikere sikret lørdag kveld spor ved en knust sidedør i glass.

– Det ble avfyrt flere skudd ved moskeen og vi har også funnet våpen på stedet, fortalte Skjold.

21-åringen skal ha hatt to våpen med seg inn i moskeen.

Politiet mener den heltemodige innsatsen til Mohammed Rafiq og Irfan Mushtaq hindret at flere liv gikk tapt.

– De har utvist stort mot, sa Skjold.

Det var ikke bønn eller andre arrangement i moskeen da angrepet skjedde og bare noen få personer var tilstede i lokalet. Ingen ble alvorlig skadet.

Publisert: 11.08.19 kl. 17:34 Oppdatert: 11.08.19 kl. 17:48